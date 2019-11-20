Mix đồ mùa đông với chân váy giúp bạn gái thêm năng động tự tin

Muốn mix đồ mùa đông với chân váy đẹp thì bạn cần phải hiểu rõ về dáng người của mình để lựa chọn kiểu chân váy phù hợp. Thông thường, hình dáng phụ nữ bao gồm một số dáng sau: Dáng quả lê, dáng quả táo, dáng đồng hồ cát, dáng hình chữ nhật, dáng nhỏ nhắn, dáng cao ráo. Mỗi dáng này sẽ phù hợp với kiểu chân váy khác nhau.

Dù thấp, mập, vòng eo, vòng hông hơi to hay bờ vai, bắp tay không thon gọn… tất cả sẽ được che giấu hoàn hảo bởi chiếc chân váy có thiết kế phù hợp và được mix tinh tế với đồ mùa đông như áo len, áo khoác, đôi boot cao cổ... Tuy đơn giản nhưng vô cùng sành điệu, giúp các nàng tự tin khoe cá tính.

Dáng quả lê: Những phụ nữ có dáng người quả lê, phần hông và đùi nở nang còn phần trên nhỏ nhắn, vì thế vô cùng thích hợp với mẫu váy xếp ly xòe thướt tha làm nổi bật vòng eo nhỏ nhắn tạo nên một tổng thể cân đối cho phái đẹp.

Tùy từng dáng người để chọn kiểu chân váy cho phù hợp

Dáng người quả táo: Sẽ phù hợp với chân váy skater, dạng chân váy ngắn, dáng xòe. Bởi dáng người quả táo thường có đặc điểm thon gọn ở chân nhưng trọng lượng cơ thể có xu hướng tập trung tại phần thân trên, mẫu váy này sẽ có phần cạp váy cao bao bọc phần giữa cơ thể, làn váy xòe giúp cân bằng tỷ lệ giữa hông và ngực đồng thời mép váy ngắn khéo léo khoe ra điểm đẹp nhất trên cơ thể là đôi chân thon.

Dáng đồng hồ cát: Là dáng người tương đối chuẩn với vòng eo nhỏ cùng phần ngực và hông nở. Vì vậy, cách kết hợp quần áo mùa đông cho dáng người này khá dễ dàng và có nhiều sự lựa chọn. Tuy nhiên, để tôn nét đường cong thon thả, bạn nên chọn dáng váy bút chì, vừa vặn hoặc có thể chọn chân váy denim để tăng thêm phần hiện đại và trẻ trung, tạo nên sự đa dạng phong cách.

Dáng hình chữ nhật: Với dáng người này bạn nên chọn váy quần (wrap skirt) với hai phần vạt đè lên nhau để tạo điểm nhấn khiến cho vòng hai trở nên thanh mảnh. Thêm vào đó, phần vạt bất đối xứng cũng sẽ tạo cảm giác đầy đặn hơn cho hông của bạn gái.

Dáng người nhỏ: Khuyết điểm của dáng người nhỏ nhìn hơi thiếu sức sống, do đó, bạn nên chọn kiểu chân váy chữ A để làm cho cơ thể đầy đặn thêm một chút, để lộ đôi chân thon. Những dáng váy chữ A bạn có thể thoải mái biến tấu với các chất liệu khác nhau như denim, da lộn hay thậm chí là loại vải sọc để tạo nên phong cách đa dạng.

Gợi ý mix đồ mùa đông với chân váy cho bạn gái

Sau khi chọn xong kiểu chân váy phù hợp với dáng người, bạn có thể mix theo một số gợi ý sau đây:

Cách mix đồ với chân váy len dài

Chân váy len dài có ưu điểm giữ ấm tuyệt vời, vì thế rất phù hợp để mặc trong mùa đông lạnh giá. Bạn có thể mix chân váy len và áo len form rộng là có ngay một set đồ vừa ấm áp lại high fashion để đi làm. Bên cạnh đó, chân váy len còn dễ dàng phối với các loại áo len với nhiều kiểu dáng khác nhau như cao cổ hay cổ tim… giúp bạn có một set đồ vô cùng sành điệu. Cách kết hợp kết hợp chân váy dài mùa đông với các chất liệu khác cũng tương tự.

Chân váy dài giúp nàng thêm tự tin cá tính

Mix đồ mùa đông với chân váy xòe

Nếu như mùa hè các nàng chủ yếu mix cùng chiếc sơ mi tay cộc tay, áo phông trẻ trung thì sang mùa thu đông bạn gái có thể mix cùng áo sơ mi dài tay hay vest. Cách mix đồ thời trang mùa đông cho nữ này tạo cảm giác năng động, trẻ trung, có cảm giác thoải mái khi mặc, tạo nên sự duyên dáng, thanh lịch cả khi đi làm cho đến dạo phố.

Cách kết hợp váy liền mùa đông

Váy liền thân mùa đông có rất nhiều thiết kế đa dạng và độc đáo, giúp các nàng tha hồ lựa chọn về họa tiết. Ví dụ như các nàng có thể chọn váy liền thân mùa đông họa tiết kẻ caro kết hợp tay màu đen vừa mang lại sự ấm áp, quyến rũ, xinh xắn. Hoặc là mẫu váy liền thân dáng suông tua rua, chất liệu dạ mềm mại, ấm áp thích hợp cho cô nàng cá tính. Ngoài ra, bạn có thể lựa chọn váy dạ liền thân có đai khoe vòng eo quyến rũ, gợi cảm.

Mix đồ với chân váy kẻ caro

Mix đồ với chân váy kẻ caro là phong cách thời trang mùa đông cho học sinh. Thường thì các nàng thường sẽ chọn những chân váy kẻ caro có gam màu ghi, xám nhã nhặn để dễ dàng kết hợp với những kiểu áo có màu sắc nổi bật khác nhau, mang đến cho bạn vẻ ngoài tràn đầy sức sống và nhí nhảnh phù hợp với độ tuổi.

Khi mặc váy caro thì nên chọn kiểu dáng ngắn để đôi chân được kéo dài ra đáng kể. Đồng thời, phát huy được khả năng “hack dáng”, bạn đừng quên sơ vin gọn gàng vào nhé.

Cách mix đồ với chân váy bò mùa đông

Khi mặc chân váy bò vào mùa đông bạn sẽ có rất nhiều sự lựa chọn. Đầu tiên, bạn có thể mix với áo len, đây là cách mix phổ biến, giúp bạn trông vô cùng cá tính, sành điệu và sexy.

Chân váy bò mix với áo len giúp các nàng thêm điệu đà nữ tính

Áo len ôm bó hoặc áo len rộng, áo len cổ tròn hoặc áo len cao cổ đều được. Tuy nhiên nếu áo len hơi dài thì bạn nên sơ vin một chút ở phần phía trước, để trông thon gọn và cao ráo hơn. Bên cạnh đó, bạn hãy kết hợp thêm với áo khoác dáng dài, vừa đủ giữ ấm cho cơ thể trong mùa đông giá rét lại rất thời trang.

Nếu bạn mặc váy bò dài thì nên kết hợp với áo sơ mi voan và áo khoác Blazer, trông sẽ chín chắn và lịch sự, phù hợp với thời trang của người phụ nữ trưởng thành.

Ngoài ra, bạn có thể mix chân váy bò với áo nỉ rộng và áo yếm dây. Đây là sự lựa chọn vô cùng hoàn hảo dành cho những bạn gái có tính cách điệu đà và dễ thương. Phong cách này diện đi chơi hoặc hẹn hò thì hết ý. Với những cách mix này bạn sẽ không sợ bị lạnh mà vẫn giữ được phong cách riêng của mình.

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Mix đồ mùa đông với chân váy da

Nếu mùa đông này bạn đang còn loay hoang không biết kết hợp chân váy da như thế nào thì hãy nghĩ đến áo sơ mi ngay nhé! Đây là một cách kế hợp an toàn nhưng không hề nhàm chán. Bạn hoàn toàn có thể mix với chiếc áo sơ mi truyền thống nhưng có form dáng rộng, nếu muốn bạn cũng có thể biến tấu một chút với những chiếc áo sơ mi có kiểu dáng cầu kỳ, chẳng hạn như áo sơ mi có cổ cột nơ mang lại sự trẻ trung, thanh lịch.

Chân váy da giúp các nàng thêm phần trẻ trung, năng động

Bên cạnh đó, bạn có thể mix cùng với những chiếc áo thu đông tay dài. Nhưng bạn đừng quên phối thêm với một đôi boots hay giày cao gót để set đồ đậm chất thời trang hơn. Với những cô nàng năng động thì một đôi sandal đi cùng chân váy da sẽ giúp thêm phần cá tính.

Nếu bạn muốn có phong cách “chất lừ” thì có thể phối với áo khoác da. Đây là một trong những công thức mix đồ được các fashionista “lăng xê” trong một thời gian khá dài. Tuy khi kết hợp items này bạn cần chú ý đến màu sắc để tạo nên sự ăn ý.

Đặc biệt, chân váy da mix với áo len cổ lọ là một items không thể thiếu trong mùa đông này, kết hợp thêm với một chiếc mũ beret sẽ giúp bạn thêm phần xinh xắn và dễ thương hơn, mix thêm với một đôi boots mũi nhọn hoặc giày sneaker cũng rất phù hợp.

Qua đây, bạn thấy cách mix đồ mùa đông với chân váy khá đơn giản đúng không nào? Dựa vào phong cách và cá tính, bạn hãy tham khảo những gợi ý trên để lựa chọn cách phối đồ cho phù hợp.