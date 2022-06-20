Mách bạn kiểu phối quần short thật trendy, đi chơi đi làm đều ghi điểm trong mắt người nhìn

Nếu biết cách lựa chọn thiết kế quần short phù hợp, nàng vẫn hoàn toàn có thể ghi điểm trong mắt người nhìn dù đùi có to đi chăng nữa.
- Thời trang hầu toà của Amber Heard có gì đặc biệt khiến netizen đánh giá 'là nước đi khôn ngoan'?
- Học hỏi ngay các cách phối ouftit mùa hè từ thành viên mặc đẹp nhất của nhóm nhạc quốc dân SNSD
Phối cùng áo sơ mi
Dù là một item thời trang cổ điển và basic nhưng không thể phủ nhận khả năng đa dạng hóa của áo sơ mi khi có thể kết hợp với bất kỳ item thời trang nào. Với sự kết hợp này, chị em sẽ trông vô cùng thanh lịch.
Trong đó, quần short ống rộng chính là một trong những items vốn dư sức giúp nàng giấu trọn khuyết điểm của mình.
Phối cùng áo hai dây
Cặp đôi này không chỉ có sự kết hợp ngọt lịm giúp người mặc trông thật lôi cuốn mà còn mát mẻ, thoải mái vô cùng.
Phối với áo tay phồng
Đây cũng là cách kết hợp đậm chất thời trang thanh lịch của các cô nàng Hàn Quốc. Với kiểu kết hợp này, chị em nên chọn các tông màu sáng để có thể làm outfit bắt mắt và độc đáo hơn. Các mẫu áo kiểu sẽ giúp làm tăng độ nữ tính, trong khi quần short sẽ giúp nàng trông trẻ trung và tươi mới hơn.
Phối cùng áo kiểu
Mát mẻ và thoải mái luôn là 2 yếu tố then chốt được đặt lên hàng đầu khi lựa chọn set đồ cho mùa hè. Chắc chắn quần short linen và áo kiểu là sự lựa chọn bạn không thể bỏ qua. Chỉ cần diện lên người thôi cũng đã đủ giảm bớt nhiệt mùa hè rồi.
Mùa hè đã tới, bạn muốn có outfit vừa thoải mái, nhẹ nhàng lại hợp mốt thì nên sắm ngay vài item quần short linen nữ trong tủ đồ của mình ngay và luôn.
*Tổng hợp từ nhiều nguồn