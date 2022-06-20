Mách bạn kiểu phối quần short thật trendy, đi chơi đi làm đều ghi điểm trong mắt người nhìn

Thời trang 20/06/2022 10:33

Nếu biết cách lựa chọn thiết kế quần short phù hợp, nàng vẫn hoàn toàn có thể ghi điểm trong mắt người nhìn dù đùi có to đi chăng nữa.

Phối cùng áo sơ mi

Dù là một item thời trang cổ điển và basic nhưng không thể phủ nhận khả năng đa dạng hóa của áo sơ mi khi có thể kết hợp với bất kỳ item thời trang nào. Với sự kết hợp này, chị em sẽ trông vô cùng thanh lịch. 

Mách bạn kiểu phối quần short thật trendy, đi chơi đi làm đều ghi điểm trong mắt người nhìn - Ảnh 1
Ai muốn nâng cấp set đồ hè thì nhanh tay sắm ngay cho mình 1 chiếc áo sơ mi màu sắc để hết hợp với quần short vải.

Trong đó, quần short ống rộng chính là một trong những items vốn dư sức giúp nàng giấu trọn khuyết điểm của mình. 

Mách bạn kiểu phối quần short thật trendy, đi chơi đi làm đều ghi điểm trong mắt người nhìn - Ảnh 2
Đây là outfit được rất nhiều ulzzang Hàn ưa thích và diện thường xuyên vào mùa hè. 

Phối cùng áo hai dây

Mách bạn kiểu phối quần short thật trendy, đi chơi đi làm đều ghi điểm trong mắt người nhìn - Ảnh 3
 Luôn có tên trong cẩm nang phối đồ của các bạn gái, quần short vải và áo hai dây đều là những item “cũ” nhưng chưa bao giờ hết hot đặc biệt là mỗi khi hè tới.

Cặp đôi này không chỉ có sự kết hợp ngọt lịm giúp người mặc trông thật lôi cuốn mà còn mát mẻ, thoải mái vô cùng.

Mách bạn kiểu phối quần short thật trendy, đi chơi đi làm đều ghi điểm trong mắt người nhìn - Ảnh 4
Quần short vải lưng cao cùng áo hai dây sẽ giúp bạn “ăn gian” chiều cao rất hiệu quả nên sẽ thật tiếc nếu như bạn bỏ lỡ chúng

Phối với áo tay phồng

Đây cũng là cách kết hợp đậm chất thời trang thanh lịch của các cô nàng Hàn Quốc. Với kiểu kết hợp này, chị em nên chọn các tông màu sáng để có thể làm outfit bắt mắt và độc đáo hơn. Các mẫu áo kiểu sẽ giúp làm tăng độ nữ tính, trong khi quần short sẽ giúp nàng trông trẻ trung và tươi mới hơn.

Mách bạn kiểu phối quần short thật trendy, đi chơi đi làm đều ghi điểm trong mắt người nhìn - Ảnh 5
Đây đích thị là món đồ mà các nàng bánh bèo nên sắm về để diện mùa hè này.

Phối cùng áo kiểu

Mát mẻ và thoải mái luôn là 2 yếu tố then chốt được đặt lên hàng đầu khi lựa chọn set đồ cho mùa hè. Chắc chắn quần short linen và áo kiểu là sự lựa chọn bạn không thể bỏ qua. Chỉ cần diện lên người thôi cũng đã đủ giảm bớt nhiệt mùa hè rồi.

Mách bạn kiểu phối quần short thật trendy, đi chơi đi làm đều ghi điểm trong mắt người nhìn - Ảnh 6
Và chỉ mất vài phút để mix đồ với quần short linen nữ là bạn đã có thể tự tin ra ngoài dạo phố, đi chơi cùng hội bạn cuối tuần rồi. 

Mùa hè đã tới, bạn muốn có outfit vừa thoải mái, nhẹ nhàng lại hợp mốt thì nên sắm ngay vài item quần short linen nữ trong tủ đồ của mình ngay và luôn.

*Tổng hợp từ nhiều nguồn

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