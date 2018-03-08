Không cần tốn tiền tạo kiểu tóc, cách đơn giản này vẫn giúp thay đổi diện mạo bản thân 'ngoạn mục'

Với mẹo xác định kiểu tóc mái phù hợp với từng dáng khuôn mặt dưới đây, bạn sẽ thay đổi diện mạo bản thân một cách "ngoạn mục" mà không cần phải tạo kiểu cầu kỳ.
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Chọn kiểu tóc mái phù hợp là cách để bạn thay đổi diện mạo bản thân hoàn hảo và đạt hiệu quả tức thì. Không cần tốn tiền đến tiệm để cắt, nhuộm, duỗi hay uốn rườm rà, chỉ cần chọn được "mái hiên" phù hợp, bạn sẽ trở thành một người hoàn toàn mới. Đặc biệt, trước khi chọn kiểu tóc mái, bạn cần xác định bản thân sở hữu khuôn mặt gì.
Khuôn mặt trái xoan
Nếu sở hữu khuôn mặt trái xoan, bạn là một cô gái may mắn, vì đây là kiểu dáng mặt phù hợp với mọi kiểu tóc mái. Tuy nhiên, để vừa thay đổi diện mạo bản thân vừa hợp xu hướng, bạn gái sở hữu khuôn mặt trái xoan nên chọn kiểu tóc mái rẽ ngôi sole, phồng chân bồng bềnh. Kiểu tóc này sẽ giúp diện mạo trông vô cùng nữ tính, quý phái và sang trọng.
Khuôn mặt tròn
Sở hữu khuôn mặt tròn cũng là một lợi thế trong việc chọn lựa kiểu tóc mái. Với kiểu khuôn mặt này, bạn có thể chọn mái ngang, mái thưa, mái rẽ ngôi 7/3 dài đều rất phù hợp.
Nếu muốn sở hữu vẻ ngoài đáng yêu, tinh nghịch, bạn nên chọn kiểu tóc mái thưa để thay đổi diện mạo bản thân. Ngược lại, tóc mái rẽ ngôi 7/3 sẽ mang đến vẻ đẹp trưởng thành, duyên dáng và quyến rũ.
Khuôn mặt vuông
Khuôn mặt vuông hay còn gọi là mặt chữ điền khiến vẻ ngoài của phái đẹp trông dữ dằn và nam tính hơn. Để khắc phục nhược điểm này, đồng thời thay đổi diện mạo cho bạn nữ sở hữu khuôn mặt vuông, kiểu tóc mái rẽ ngôi 8/2, che đi một bên mặt là lựa chọn tuyệt vời nhất.
Khuôn mặt dài
Khuôn mặt dài đẹp nhất khi để kiểu tóc mái rẽ ngôi giữa, thẳng tự nhiên hoặc duỗi cúp đuôi. Các kiểu tóc mái này ôm sát vào hai bên má tạo cảm giác khuôn mặt trông bầu bĩnh, tròn trịa hơn. Đây là cách hoàn hảo để cô nàng "cò hương" thay đổi diện mạo bản thân.
Chỉ cần hai công đoạn đơn giản là xác định khuôn mặt và chọn kiểu tóc mái phù hợp với bản thân, bạn gái đã có thể thay đổi diện mạo một cách "ngoạn mục" mà chẳng cần tốn tiền đi tạo kiểu tóc hay phẫu thuật thẩm mỹ.