Học ngay từ dàn mỹ nhân Việt 4 kiểu tóc 'hack tuổi' tuyệt đối này, không chỉ xinh ngất ngây mà con hút mắt

Để biết đâu là những kiểu tóc "hack" tuổi, các nàng hãy tham khảo 4 gợi ý sau đây từ các sao nữ Việt.

Trong thế giới công nghệ hiện đại, làn sóng truyền thông đã giúp chúng ta tiếp cận với những xu hướng làm đẹp mới nhất từ khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, có lẽ không có gì tuyệt vời hơn khi chúng ta có thể học hỏi từ dàn mỹ nhân Việt xinh đẹp để tìm ra những kiểu tóc "hack tuổi" tuyệt đối, khiến cho bất kỳ ai cũng ngất ngây. Hãy cùng tìm hiểu về 4 kiểu tóc đẹp mà các ngôi sao Việt đã từng xuất hiện với, và có thể áp dụng ngay vào cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Tóc lửng ép thẳng Chị em nên tránh nuôi tóc quá dài mà nên chọn kiểu tóc lửng lơ, dài ngang ngực. Như vậy, vẻ ngoài của chị em sẽ trẻ trung hơn. Khả Ngân và Thùy Tiên chọn phiên bản tóc lửng ép thẳng, từ đó mang đến nét hiện đại và thời thượng cho nhan sắc. Ngoài ra, việc nhuộm nâu cũng là một ý tưởng tuyệt vời, giúp diện mạo thêm rạng rỡ, đồng thời tăng thêm hiệu quả "hack" tuổi. Tóc lửng ép thẳng ghi điểm ở sự chỉn chu, gọn gàng.

Chị em nên tránh nuôi tóc quá dài mà nên chọn kiểu tóc lửng lơ, dài ngang ngực. Tóc bob đuôi bằng Nhiều khán giả cùng công nhận từ lúc đổi sang kiểu tóc bob đuôi bằng, Tiểu Vy trông trẻ trung và cá tính hơn hẳn trước đây. Rũ bỏ mái tóc dài uốn lọn bồng bềnh - xinh đẹp nhưng có phần già dặn, giờ đây, với kiểu tóc ngắn được duỗi thẳng, tạo phồng cá tính, hoa hậu sinh năm 2000 mới thực sự tỏa ra sức sống của một cô gái 20. Kiểu tóc bob đuôi bằng này đặc biệt có thể biến tấu sang nhiều kiểu "lân cận" như uốn gợn phần đuôi hay uốn mái chữ "S" để hình ảnh luôn luôn mới lạ. Tóc thẳng layer Kiểu tóc ép thẳng, tỉa layer rất được lòng các mỹ nhân Việt như Huyền Lizzie, Hương Giang, Phạm Thanh Hằng hay ca sĩ Bích Phương. Với cấu trúc suôn thẳng, kiểu tóc này mang đến cho người diện sự trẻ trung, hiện đại và cũng không kém phần sang trọng. Ngoài ra, việc tỉa layer cho mái tóc ép thẳng cũng tăng thêm hiệu quả hack tuổi và tạo độ sống động cho mái tóc.

Với tóc ép thẳng tỉa layer, bạn có thể để tóc đen nguyên bản mà vẫn tươi trẻ, không bị cộng tuổi. Tuy nhiên, nếu muốn vẻ ngoài trông nổi bật hơn, bạn có thể học tập Huyền Lizzie, nhuộm nâu chocolate cho mái tóc. Với tóc ép thẳng tỉa layer, bạn có thể để tóc đen nguyên bản mà vẫn tươi trẻ, không bị cộng tuổi. Tóc tết hai bên Tóc tết hai bên nghe chừng rất nữ tính, dịu dàng và gọn ghẽ nhưng lại là lựa chọn không mấy hợp lý cho các chị em ngoài 30 tuổi. Nếu để phiên bản tết hai bên từ trên đỉnh đầu, chị em sẽ thành ra rất "trẻ con"; còn kiểu tóc tết thường, bắt đầu từ mang tai lại đem đến cảm giác "hai lúa". Tóc tết hai bên nghe chừng rất nữ tính, dịu dàng và gọn ghẽ nhưng lại là lựa chọn không mấy hợp lý cho các chị em ngoài 30 tuổi. Tóm lại, tóc tết hai bên là phương án làm đẹp rất không ổn vì kén người diện, dễ sến sẩm hóa phong cách và dường như chỉ hợp với người nổi tiếng mà thôi. Muốn kết thân với tóc tết, phiên bản tết một bím tóc dễ chinh phục hơn rất nhiều mà lại tươi xinh, lãng mạn.

Mỹ nhân Việt tiết lộ bí quyết hack tuổi nhờ trang phục chị em nào cũng có trong tủ Chị em ngoài 30 bận rộn với công việc và chồng con nên thường quên đi việc phải ăn diện, hãy học ngay những tips dưỡi đây để khi chị em 'lên đồ' không bị già trước tuổi nhé!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoc-ngay-tu-dan-my-nhan-viet-4-kieu-toc-hack-tuoi-tuyet-doi-nay-khong-chi-xinh-ngat-ngay-ma-con-hut-mat-604178.html