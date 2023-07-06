Mỹ nhân Việt dễ dàng hack tuổi với những tips phối đồ với quần ống rộng, dù đã trên 30 vẫn như 20

Quần ống rộng được coi là lựa chọn hàng đầu trong tủ đồ của các cô nàng công sở. Dù là kiểu quần phổ biến nhưng dễ khiến chị em trông già hơn nếu không tìm được item phù hợp để đi kèm. Nếu bạn đang băn khoăn không biết phối quần ống rộng với món đồ gì cho ăn ý, thì hãy tham khảo những gợi ý dưới đây.

Kiểu áo xứng đáng bổ sung vào tủ đồ của bản thân chính là áo phông basic. Mẫu áo này được coi là món đồ must-have vì chúng sẽ giúp bạn mặc đúng, mặc đẹp mọi lúc mọi nơi. Với kiểu dáng đơn giản, cổ điển của chúng càng khiến chị em trông thanh lịch và tinh tế hơn.

Nếu bạn là người có vòng eo nhỏ thì chiếc áo croptop phối hợp cùng quần ống rộng là sự lựa chọn hoàn hảo để tôn lên vóc dáng của bạn đấy.

Quần ống rộng kết hợp với áo croptop sẽ thu hút ánh nhìn của mọi người bởi cách lên đồ này vừa giúp khoe eo thon lại còn khiến chân trông dài hơn đáng kể.

Nếu bạn mê style khỏe khoắn, năng động, trẻ trung thì croptop kết hợp cùng quần jeans ống rộng, kết hợp cùng túi xách, khuyên tai bản to, giày sneaker cũng là gợi ý hay ho để mặc đi chơi mà bạn không thể bỏ qua.

Bạn nên mua những dáng áo phông vừa vặn, không quá rộng hoặc quá chật để đảm bảo sự thanh lịch khi đi làm. Ngoài ra, các gam màu trung tính và nhã nhặn cũng là lựa chọn hoàn hảo hơn cả nếu bạn muốn trông trẻ hơn so với tuổi thật của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Phối quần ống rộng với áo hai dây

Quần ống rộng phối với áo hai dây là một lựa chọn tuyệt vời cho những bạn thích phong cách sexy nhưng không muốn quá hở hang.

Nếu chiếc áo hai dây giúp bạn trở nên quyến rũ thì khi kết hợp với quần ống rộng sẽ khiến bạn tăng thêm phần thanh lịch, nhẹ nhàng nữa đấy. Với cách phối này bạn nên lựa chọn những chiếc quần có chất liệu vải mềm để trông thật thướt tha, sang chảnh nhé!

Với phong cách này bạn có thể kết hợp cùng giày cao gót, vòng cổ và túi xách để diện đi dạo phố, du lịch trông rất thời thượng nhé!

Ảnh minh họa: Internet

Áo sát nách

Áo sát nách mát mẻ cũng được ưu tiên cho những ngày nắng nóng. Kiểu áo này giúp phong cách công sở của nàng trở nên trẻ trung và năng động hơn. Để giảm bớt độ hở, bạn có thể lựa chọn những chiếc áo sát nách vai rộng hoặc dáng áo gile.

Mix với quần ống rộng, kiểu áo này sẽ làm tôn lên vẻ lịch sự, chỉn chu và sành điệu vô đối. Đặc biệt, nếu biết cách phối hợp nhuần nhuyễn về mặt màu sắc càng giúp bạn trở nên nổi bật và phong cách hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Phối quần ống rộng với blazer

Bạn nghĩ sao khi kết hợp blazer cùng quần ống rộng? Liệu có bị quá thùng thình không? Câu trả là chắc chắn có thể phối được. Blazer kết hợp với quần ống rộng sẽ phù hợp với những phụ nữ làm việc môi trường năng động mà vẫn đòi hỏi sự gọn gàng, thanh lịch.

Phương án an toàn nhất là lựa một chiếc quần có độ rộng vừa phải và độ dài ngang tầm mắt cá, sau đó đi kèm áo phông đơn giản ở bên trong và khoác thêm áo blazer.

Còn nếu bạn thích sự phá cách và đi theo xu hướng thời trang một chút thì chỉ cần đổi chiếc áo bên trong thành croptop hoặc áo ống, tăng độ dài của quần lên là sẽ tạo nên một phong cách hoàn toàn mới và khác biệt.

Với cách phối này bạn có thể kết hợp cùng túi xách đeo chéo, giày sneaker hoặc cao gót để đi học, làm việc công sở nhé!

Ảnh minh họa: Internet

Áo sơ mi oversize

Bên cạnh những chiếc áo sơ mi cơ bản cứng nhắc thì bạn nên tham khảo các mãu áo phóng khoáng hơn. Hãy tưởng tượng nếu phối áo sơ mi thông thường với quần ống rộng thì không có gì đặc biệt. Thay vào đó, bạn nên ưu tiên dáng áo rộng rãi, oversize để có thể ăn gian thêm vài tuổi cho mình. Các tông màu như xanh, hồng, vàng... cũng là phương án ''hack tuổi'' hiệu quả cho hội chị em công sở.

Ảnh minh họa: Internet

Phối quần ống rộng với áo sweater

Nếu áo hai dây được diện nhiều mùa hè thì sweater được sinh ra để dành cho mùa đông. Đa phần áo sweater có dáng rộng và khá thùng thình so với những kiểu dáng khác nên bạn lựa chọn quần với độ dài, độ rộng vừa phải thôi nha.

Một lựa chọn nữa cũng không kém phần hot là những em quần gấp gấu hoặc quần caro. Cách phối quần ống rộng với áo sweater này sẽ giúp bạn trở nên năng động và trẻ trung hơn đấy nhé!

Với cách phối này khi đi kèm cùng cặp, túi xách, giày sneaker sẽ rất hợp nếu bạn mặc đi học, dạo phố vào mùa lạnh đấy nhé!

Ảnh minh họa: Internet

Áo tay phồng

Áo tay phồng điệu đà chắc chắn là món đồ quen thuộc đối với chị em nhất là với ai thích phong cách bánh bèo. Không chỉ mix với váy mà item này còn rất hợp rơ với quần ống rộng.

Combo này có rất nhiều ưu điểm mà chị em tham khảo. Đầu tiên là sự thướt tha và thanh thoát chúng mang đến cho vẻ ngoài của chị em, sau đó la fkhả năng ''cân'' được mọi thể loại vóc dáng. Không những vậy, khi phối áo tay phồng cùng quần ống rộng còn có thể giúp bạn trông cao ráo hơn rất nhiều. Nếu chưa sở hữu chiếc áo tay phồng trong tủ, thì chị em nên trang bị ngay.

Ảnh minh họa: Internet

Phối quần ống rộng với áo trễ vai

Quần ống rộng phối với áo trễ vai là cách phối được nhiều bạn trẻ ưa thích. Với chiếc áo trễ vai giúp khoe xương quai xanh, bờ vai hờ hững kết hợp với quần ống rộng khiến bạn trở nên nữ tính, dịu dàng luôn nhé!

Ở cách phối này, bạn nên lựa chọn những chiếc quần ống rộng có chất liệu vải mềm, mịn, nhẹ.

Cách phối này bạn có thể kết hợp cùng hoa tay, vòng cổ hoặc túi xách để đi dạo, đi du lịch, đi chơi cùng bạn bè nhé!