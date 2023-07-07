Mỹ nhân Việt tiết lộ bí quyết hack tuổi nhờ trang phục chị em nào cũng có trong tủ

Thời trang 07/07/2023 05:00

Chị em ngoài 30 bận rộn với công việc và chồng con nên thường quên đi việc phải ăn diện, hãy học ngay những tips dưỡi đây để khi chị em 'lên đồ' không bị già trước tuổi nhé!

Váy liền/ chân váy xòe

Váy liền là một trong những item thời trang cơ bản mà hầu hết chị em nào cũng có. Chiếc váy này khiến các chị em say mê bất chấp độ tuổi. Khi diện thiết kế này, sự nữ tính, mềm mại của các nàng sẽ được tôn lên triệt để. Ngoài ra, váy liền còn là item "ăn gian" tuổi tác cực khéo. 

Chị em ngoài 30 nên ưu tiên những mẫu mã đơn giản, nhẹ nhàng nhất có thể. Thiết kế chiết eo sẽ rất tôn dáng nhưng nếu không thực sự tự tin với vòng 2 của mình, các nàng có thể chuyển sang mẫu váy suông với một vài điểm nhấn nhẹ nhàng để tạo được nét đặc biệt. 

Chân váy xòe cũng là item "chân ái" của các chị em ngoài 30. Các nàng nên chọn những thiết kế có độ dài vừa phải (đừng quá ngắn). Những chiếc vái xòe dài tôn được vẻ đẹp của đôi giày mình mang. Chân váy xòe đi chung với áo blouse tay bồng chính là "combo giấu dáng" cực đỉnh mà chị em từ 30 trở đi nên bỏ túi.

Mỹ nhân Việt tiết lộ bí quyết hack tuổi nhờ trang phục chị em nào cũng có trong tủ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Áo kẻ sọc

Áo kẻ sọc đơn giản nhưng sẽ khiến bạn nhìn thật phong cách, cá tính và trẻ trung. Chú ý không nên chọn những bộ trang phục có quá nhiều chi tiết. Để cơ thể nhìn thanh mảnh hơn, hãy khoác thêm áo blazer đơn sắc hoặc mặc quần tối màu.

Mỹ nhân Việt tiết lộ bí quyết hack tuổi nhờ trang phục chị em nào cũng có trong tủ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thanh lịch với áo blouse/ sơ mi

Áo blouse hay áo sơ mi là những item mà hầu như tủ đồ của chị em nào cũng có nhưng nếu chọn họa tiết nổi bật hay gam màu chói lọi chị em sẽ bị chê kém thanh lịch. Thay vào đó phụ nữ ngoài 30 lại hợp hơn với những thiết kế đơn giản, mang màu pastel nhẹ nhàng.

Mỹ nhân Việt tiết lộ bí quyết hack tuổi nhờ trang phục chị em nào cũng có trong tủ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Giày thể thao cổ điển

Giày thể thao với đế độn khiến chân bạn nhìn cực kỳ kỳ cục và làm bạn kém sang trông thấy. Tốt nhất, bạn nên đi những đôi giày thể thao đơn giản, màu trắng hoặc những màu nhã nhặn. Bạn có thể mặc nó với bất kỳ trang phục nào, ví dụ như quần jeans, chân váy, quần da chẳng hạn. Trông bạn sẽ cực ngầu và cá tính năng động!

Mỹ nhân Việt tiết lộ bí quyết hack tuổi nhờ trang phục chị em nào cũng có trong tủ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Quần shorts năng động, khoe chân thon

Bỏ qua những kiểu quần shorts ngắn cũn hay rách tả tơi bụi bặm, chị em ngoài 30 nên ưu tiên các thiết kế có độ dài trên gối một chút cùng kiểu dáng ống rộng vừa phải. Với kiểu quần này, các nàng có thể chọn chất liệu jeans hay kaki đều tinh tế tuyệt đối.

Tuổi tác ngày một tăng là quy luật và chúng ta không thể làm gì khác nhưng đừng biến nó thành cái cớ để phụ nữ buông thả phong cách. Hãy nhớ một điều quan trọng là thời trang có thể khiến ai đó trông dừ hơn hẳn so với tuổi thật. Ngược lại, nó cũng có thể biến một người tuổi ngoại tứ, ngoại lục tuần trở nên trẻ trung hơn, xuân sắc hơn.

Ăn mặc tươm tất ngoài mục đích làm đẹp cho bản thân, tạo ấn tượng tốt trong mắt người nhìn thì còn thể hiện sự tôn trọng với người đối diện đồng thời cũng giúp nàng trẻ trung, hack tuổi hơn. 

Mỹ nhân Việt tiết lộ bí quyết hack tuổi nhờ trang phục chị em nào cũng có trong tủ - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Quần skinny jeans

Quần skinny jeans sẽ giúp chân bạn nhìn dài hơn, từ đó giúp bạn nhìn mảnh mai, cao ráo hơn. Nếu bạn cảm thấy quần skinny jeans quá chật, bạn có thể chọn cỡ rộng hơn một chút nhé.

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