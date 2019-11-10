“Học lỏm” các Stylist cách phối đồ với quần culottes dài cho mùa đông

Quần Culottes rất đa dạng trong thiết kế với độ dài quần khác nhau. Nếu là bạn cô nàng có chiều cao khiêm tốn thì những chiếc quần Culottes dài ngang bắp chân hoặc quần culottes dáng dài cùng cạp cao là lựa chọn hợp lý nhất dành cho bạn. Còn nếu bạn đã tự tin với chiều cao của mình, bạn có thể thoải mái lựa chọn độ dài quần theo ý thích.

Culottes là tên gọi có nguồn gốc từ tiếng Pháp, dùng để chỉ loại quần lửng ống rộng, dáng suông và thường có độ dài qua gối (dáng ngắn) hoặc trên mắt cá chân (dáng dài). Quần Culottes dài cho nữ được may bằng những chất liệu rất đa dạng như vải đũi, denim, kaki,.. Đây là loại quần đem lại sự rộng rãi, thoải mái cho người mặc, giúp người mặc dễ dàng thực hiện hoạt động hàng ngày.

Culottes là chiếc quần rộng hơn so với những loại quần bình thường các bạn hay thấy, vì thế bản thân chiếc quần đã điểm nhấn. Khi mix đồ với quần Culottes dài bạn chỉ cần sử dụng những trang phục đơn giản, không cần quá cầu kỳ. Những chiếc áo với nhiều chi tiết rườm rà vô tình sẽ làm cả set đồ của bạn quá diêm dúa và thiếu sự tinh tế trong tổng thể.

Khi bạn mặc quần Culottes ngoài việc chú ý chọn độ dài của quần, bạn cũng cần quan tâm đến độ rộng của quần. Những chiếc quần Culottes quá rộng sẽ làm bạn trông có vẻ không gọn gàng và khó ăn gian được chiều cao, vì vậy hãy chọn cho mình chiếc quần rộng vừa phải. Độ rộng thường được lựa chọn cho ống quần Culottes là rộng gấp 1,5 lần -2 lần chân người mặc.

Khi mix đồ với quần Culottes dài, bạn nên ưu tiên những chiếc áo trơn màu hoặc họa tiết đơn giản. Như vậy tổng thể bộ đồ sẽ trở nên hài hòa hơn rất nhiều.

Diện màu đơn sắc

Cách phối đơn sắc khiến set đồ cá tính và ăn gian tỷ lệ - Ảnh minh họa: Internet

Quần Culottes có hai kiểu chính, đó là: Culottes đơn sắc và Culottes họa tiết. Những chiếc quần Culottes họa tiết thường bắt mắt hơn nhưng lại chỉ phù hợp với các sàn diễn thời trang hay trên thảm đỏ. Còn với trang phục mặc thường ngày, quần Culottes đơn sắc lại là lựa chọn hợp lý hơn vì sẽ dễ mặc và phối với các trang phục khác. Đặc biệt quần Culottes dài đen sẽ cho bạn khả năng “ăn gian” tối đa tỷ lệ cơ thể nữa đấy.

Chọn quần cạp cao

Những chiếc quần Culottes dài với thiết kế ống rộng đã phần nào làm cho chiều cao của bạn bị hạn chế bớt. Bởi vậy, hãy sử dụng những chiếc quần Culottes có cạp cao để khắc phục điểm này. Bạn nên lựa chọn những chiếc quần Culottes có cạp cao ngang hông hoặc ngang eo để “ăn gian” chiều dài cho đôi chân của mình, đồng thời có thể phối cùng giày cao gót để tôn dáng.

2. Quần Culottes dài phối với áo gì

Kết hợp quần culottes với áo sơ mi

Kết hợp quần Culottes cùng áo sơ mi là gợi ý dành cho những cô nàng yêu thích phong cách công sở. Những chiếc áo sơ mi đơn giản phối cùng quần Culottes sẽ là set đồ phù hợp dành cho bạn khi đi làm hàng ngày.

Cách phối cùng áo sơ mi cho chị em công sở - Ảnh minh họa: Internet

“Biến tấu” với quần ống rộng có thắt lưng

Nếu bạn có vòng 2 đẹp và muốn tạo điểm nhấn khi diện những chiếc quần Culottes dài thì hãy kết hợp chúng với dây lưng. Chiếc dây lưng tuy là phụ kiện rất nhỏ nhưng lại giúp bạn tạo điểm nhấn mới lạ cho set đồ của mình đấy.

Một chiếc thắt lưng làm điểm nhấn ở eo - Ảnh minh họa: Internet

Phối quần Culottes với áo kiểu

Những chiếc áo kiểu cách sẽ làm bạn trở nên sành điệu và nổi bật hơn khi phối cùng với những chiếc quần Culottes. Cách phối này đã mang tính thời trang, vì thế bạn nên chọn những chiếc quần Culottes đơn sắc và áo kiểu không quá màu mè, diêm dúa.

Một chút họa tiết nhã nhặn tăng phần nữ tính cho set đồ - Ảnh minh họa: Internet

Kết hợp áo trễ vai gợi cảm

Áo trễ vai kết hợp cùng quần Culottes là một gợi ý đáng thử nếu bạn muốn trở thành một cô nàng sang chảnh, gợi cảm. Nếu bạn có đôi vai gầy mảnh mai và vòng 1 cân đối thì càng nên tận dụng triệt để cách mix này.

Phối với áo thun

Công thức đơn giản nhất để mix đồ cho bất kỳ item nào đó là hãy mix chúng với áo thun. Chiếc áo thun nữ trơn hay áo thun họa tiết vừa đem lại cho bạn sự thoải mái, vừa kết hợp rất ăn ý với những chiếc quần Culottes.

Áo thun phối cùng với quần Culottes mang lại cho bạn sự thoải mái, năng động.

Quần Culottes + áo phông là công thức hợp với mọi hoàn cảnh - Ảnh minh họa: Internet

Nếu áo thun và quần Culottes làm bạn có cảm giác đây là một set đồ hơi đơn điệu so với phong cách của mình, bạn có thể phối thêm các phụ kiện khác như: vòng, dây lưng, kính,.. để set đồ được hoàn chỉnh hơn.

Sexy cùng áo dây camisole hoặc áo croptop

Hô biến thành cô nàng sexy chỉ trong một nốt nhạc với cách mix quần Culottes cùng những items quyến rũ như áo hai dây và áo croptop, đừng quên thêm một đôi giày cao gót điệu đà sẽ giúp set đồ của bạn hoàn chỉnh hơn.

3. Cách phối đồ với quần Culottes dài cùng áo khoác

Mùa thu đông, bạn có thể áp dụng và biến tấu những cách mix đồ cơ bản cùng quần Culottes như gợi ý ở trên với những chiếc áo khoác để giữ ấm cho cơ thể. Bạn có thể sử dụng những kiểu áo khoác như: áo khoác cardigan, áo khoác bomber, áo khoác blazer,.. để phối cùng quần Culottes dài.

Phối áo cardigan

Áo Cardigan luôn mang lại cho người mặc vẻ mềm mại, điệu đà, nữ tính. Nếu bạn là một cô nàng với phong cách điệu đà, nữ tính hay muốn hướng tới phong cách điệu đà, nữ tính thì hãy ghi nhớ những gợi ý sau đây nhé.

Diện cùng áo khoác trench-coat dáng dài

Áo trench-coat dáng dài cũng rất phù hợp phối cùng quần Culottes, với cách phối này bạn sẽ biến mình trở thành cô nàng sành điệu, hiện đại. Một chiếc quần Culottes dáng dài và một đôi giày cao gót có mũi nhọn chính là công thức mà ai cũng nên thuộc nằm lòng.

Combo dành cho mùa thu-đông hoàn hảo - Ảnh minh họa: Internet

Quần Culottes với áo khoác bomber

Áo khoác bomber (hay áo khoác bóng chày) là item thời trang quen thuộc mùa đông của các cô gái bởi dễ dàng kết hợp được với rất nhiều những trang phục khác, cùng sự khỏe khoắn vốn có.

Kết hợp quần Culottes dài với áo Blazer

Áo khoác Blazer là item thời trang đã xuất hiện từ lâu nhưng đến cho đến 1 năm trở lại đây, những chiếc Blazer mới thực sự có một chỗ đứng vững chắc cho mình trên sàn diễn thời trang. Kết hợp áo khoác Blazer cùng quần Culottes dáng dài sẽ mang lại cho bạn phong cách thanh lịch, tinh tế. Đây là 1 công thức mà các nàng công sở không nên bỏ qua.

Ấm áp với áo len cổ lọ

Quần Culottes cũng rất phù hợp khi bạn phối với những chiếc áo len cổ lọ đấy nhé. Mùa đông này đừng quên cách phối Culottes với những chiếc áo len cổ lọ để trở thành cô nàng ngọt ngào, ấm áp.

Một gợi ý "đắt giá" cho mùa đông cùng quần Culottes đấy chứ? - Ảnh minh họa: Internet

Phối với áo da

Áo da là items thời trang dành cho những quý cô sành điệu và hiện đại, sẽ là một sự kết hợp ăn ý khi mix áo da với những chiếc quần Culottes. Với cách mix này nàng sẽ trở thành tâm điểm của sự chú ý khi bước chân xuống phố với phong cách hơi bụi bặm, phá cách nhưng vẫn rất ấm và lịch sự..

Bằng những công thức trên đây, bạn hoàn toàn có thể chọn cho mình diện mạo phù hợp cho mùa thu đông này cùng quần Culottes dài. Phối đồ với quần Culottes dáng dài tuy đơn giản, nhưng không phải ai cũng thực hiện thành công. Hi vọng những gợi ý trên của chúng tôi đủ giúp các bạn duy trì phong độ thời trang của mình luôn vượt trội.