Hé lộ 5 tips phá cách thời trang, Lễ Quốc Tế Phụ Nữ 8/3 này nàng cứ lên đồ là đẹp sang rực rỡ

Bạn không cần phải là một nhà thiết kế thời trang để trông tuyệt vời và có phong cách. Dưới đây là một số mẹo đơn giản sẽ nâng trò chơi trang phục của bạn lên một tầm cao mới.

Nếu bạn cảm thấy nhàm chán với việc lúc nào cũng mặc cùng một kiểu kết hợp, hãy thử tái sử dụng những món đồ yêu thích của mình và thử nghiệm với chúng mà không làm hỏng phom dáng ban đầu.

Lấy áo sơ mi yêu thích.

Đặt nó ở phía sau (các nút phải ở trên lưng của bạn).

Buộc áo sau lưng.

Bây giờ bạn đã sẵn sàng có bộ trang phục độc đáo.

2. Sơ mi basic lạ mắt

Áo phông với các phụ kiện bổ sung có thể làm phong phú thêm vẻ ngoài của chúng ta. Do các chi tiết nhỏ nhưng đáng chú ý, giá của chúng có thể thay đổi đáng kể so với áo phông thông thường. Tại sao phải chi thêm tiền khi chúng ta có thể đạt được hiệu quả mong muốn bằng cách thử nghiệm với những bộ quần áo đã có sẵn trong tủ của bạn.

Mặc áo phông đen trơn. Lấy 2 sợi dây giày màu đen và cẩn thận buộc chúng lại với nhau.

Nhấc áo ngực của bạn từ phía sau và luồn dây vào bên dưới áo ngực. Đảm bảo chèn chúng vào nơi gặp nhau của cả hai dây buộc.

Kéo căng dây buộc và quấn quanh eo, tạo thành hình chữ “X”, có thể nhìn thấy từ phía trước.

Khi bạn đã hoàn tất, hãy buộc dây buộc quanh mặt sau.

3. Đừng mặc quá nhiều màu

Đôi khi trộn quá nhiều màu có thể đi ngược lại phong cách của bạn. Quy tắc nói rằng bạn không nên mặc quá 3 màu. Các trường hợp ngoại lệ là màu đen và trắng, về mặt kỹ thuật là tông màu chứ không phải màu sắc và có thể được pha trộn thành màu thứ tư trong trang phục của bạn. Nhưng các quy tắc có thể bị phá vỡ, vì vậy đừng để điều này ngăn cản bạn thử nghiệm.

4. Cải tiến áo ba lỗ

Vào những ngày hè nóng nực, áo ba lỗ thật tuyệt vời. Chúng đơn giản nhưng phong cách khi mặc đúng cách. Có nhiều kết hợp bạn có thể tạo với chúng. Bắt chéo dây là một mẹo nhỏ có thể làm cho chúng thời trang hơn nhiều.

Mặc áo ba lỗ màu sắc yêu thích của bạn.

Nắm lấy cả hai dây đai.

Đeo chúng qua cổ của bạn, dây đeo bên trái ở bên phải và dây đeo bên phải ở bên trái.

Điều chỉnh vải, và bạn đã hoàn tất.

5. Tạo kiểu áo phông

Áo phông siêu linh hoạt, thoải mái và phong cách. Chúng có thể được kết hợp với bất cứ thứ gì, nhưng có một cách để cải thiện chúng.

Lấy một chiếc vòng tay hoặc một chiếc nhẫn kim loại, lấy chiếc áo phông phía trên rốn của bạn, thu phần vải áo vào và kéo.

Xoắn vòng.

Vặn đầu vải vào vòng kim loại.

Nhét nó dưới áo phông.

Theo Brightside