Cô nàng chân cong nên học cách phối đồ như Joy, không chỉ 'lên hương' phong cách mà còn tôn vóc dáng chữ S gợi cảm

Thời trang 07/04/2020 05:30

Học ngay cách phối đồ với quần ống rộng của Joy (Red Velvet), bạn sẽ khắc phục được nhược điểm đôi chân cong rất hiệu quả.

Từng là "tín đồ" của quần jeans skinny, nhưng vì nhược điểm chân cong, Joy trông khá mũm mĩm và quê mùa. Thời gian vừa qua, nữ idol đã thay đổi phong cách với quần ống rộng và nhận được rất nhiều lời khen từ người hâm mộ. Chính vì vậy, nếu đang mong muốn khắc phục khuyết điểm ngoại hình, hãy học cách phối đồ với quần ống rộng của Joy.

Phối quần ống rộng với áo croptop

Để tạo cảm giác đôi chân trông dài và thon hơn, đồng thời khoe khéo vòng eo gợi cảm, phối quần ống rộng với áo croptop là lựa chọn tuyệt vời. Mới đây, Joy cũng tỏa sáng với set đồ này.

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Quần ống rộng phối cùng áo croptop giúp Joy trông thời thượng, khỏe khoắn và cuốn hút hơn - Ảnh: Internet
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Quần ống rộng rách gối bụi bặm phối cùng áo croptop da báo cá tính giúp Joy trông năng động và trẻ trung hơn - Ảnh: Internet

Phối quần ống rộng và blazer thời thượng

Để nâng cấp gu ăn mặc, blazer là items không thể thiếu trong tủ quần áo của bạn. Phối quần ống rộng cùng kiểu áo này không chỉ giúp phụ nữ sở hữu thần thái sang trọng mà còn có thể che khuyết điểm về vòng eo tròn trịa.

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Có thể thấy, quần ống rộng và áo khoác blazer giúp Joy trông phong cách và cá tính hơn rất nhiều - Ảnh: Internet
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Dạo gần đây, cô nàng rất chăm chỉ diện quần ống rộng và áo blazer - Ảnh: Internet

Quần ống rộng và áo len ôm

Sở hữu vóc dáng gợi cảm với vòng 1 và vòng 3 cực kỳ quyến rũ, quần ống suông cạp cao và áo len ôm giúp Joy khoe trọn những ưu điểm này. 

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Phối quần ống rộng với áo len ôm tuy kín đáo nhưng vẫn khoe được lợi thế ngoại hình - Ảnh: Internet

Chẳng cần phải suy nghĩ đau đầu, cô nàng sở hữu đôi chân to hay cong chỉ cần học ngay cách phối đồ với quần ống rộng của Joy, đảm bảo mọi vấn đề sẽ được giải quyết ngay. 

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Chắc chắn, 10 công thức phối đồ với áo ống này sẽ giúp bạn hóa thân thành cô nàng quyến rũ, cực kỳ cuốn hút.

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