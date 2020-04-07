Cô nàng chân cong nên học cách phối đồ như Joy, không chỉ 'lên hương' phong cách mà còn tôn vóc dáng chữ S gợi cảm

Học ngay cách phối đồ với quần ống rộng của Joy (Red Velvet), bạn sẽ khắc phục được nhược điểm đôi chân cong rất hiệu quả.
- 3 công thức phối đồ với quần jeans ôm giúp 'nấm lùn' kéo dài đôi chân, tôn dáng cực kỳ, đảm bảo 'không đẹp không ăn tiền'
- Hè đến mà chẳng biết mặc gì cho thoải mái mà vẫn sang chảnh và khí chất, 'bỏ túi' ngay 10 công thức phối đồ sành điệu này
Từng là "tín đồ" của quần jeans skinny, nhưng vì nhược điểm chân cong, Joy trông khá mũm mĩm và quê mùa. Thời gian vừa qua, nữ idol đã thay đổi phong cách với quần ống rộng và nhận được rất nhiều lời khen từ người hâm mộ. Chính vì vậy, nếu đang mong muốn khắc phục khuyết điểm ngoại hình, hãy học cách phối đồ với quần ống rộng của Joy.
Phối quần ống rộng với áo croptop
Để tạo cảm giác đôi chân trông dài và thon hơn, đồng thời khoe khéo vòng eo gợi cảm, phối quần ống rộng với áo croptop là lựa chọn tuyệt vời. Mới đây, Joy cũng tỏa sáng với set đồ này.
Phối quần ống rộng và blazer thời thượng
Để nâng cấp gu ăn mặc, blazer là items không thể thiếu trong tủ quần áo của bạn. Phối quần ống rộng cùng kiểu áo này không chỉ giúp phụ nữ sở hữu thần thái sang trọng mà còn có thể che khuyết điểm về vòng eo tròn trịa.
Quần ống rộng và áo len ôm
Sở hữu vóc dáng gợi cảm với vòng 1 và vòng 3 cực kỳ quyến rũ, quần ống suông cạp cao và áo len ôm giúp Joy khoe trọn những ưu điểm này.
Chẳng cần phải suy nghĩ đau đầu, cô nàng sở hữu đôi chân to hay cong chỉ cần học ngay cách phối đồ với quần ống rộng của Joy, đảm bảo mọi vấn đề sẽ được giải quyết ngay.