Cách tạo kiểu tóc đơn giản chỉ vài phút giúp bạn trẻ ra hẳn 10 tuổi, ai cũng có thể thực hiện

Thời trang 26/11/2020 16:57

Chẳng cần tốn nhiều thời gian, bạn vẫn sẽ “hack tuổi” trông thấy với kiểu tóc buộc đuôi ngựa cực đơn giản nhưng vẫn không kém phần xinh đẹp.

Nếu bạn đã chán để tóc thẳng thì hãy thử biến tấu một chút với kiểu tóc buộc đuôi ngựa trẻ trung. Dù chỉ là kiểu tóc buộc đuôi ngựa bình thường nhưng không phải ai cũng biết cách thực hiện để trông sang xịn và thu hút người đối diện.

Thay vì chỉ túm tóc như thông thường dễ tạo cảm giác tóc mỏng, thưa và xẹp lép thì chỉ một chút bí quyết, kiểu tóc này sẽ giúp tôn lên những đường nét trên gương mặt.

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Kiểu tóc đuôi ngựa giúp người diện trông trẻ trung, gương mặt thon thả - Ảnh: Internet

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Sành điệu, trẻ trung với kiểu tóc đuôi ngựa – Ảnh: Internet

Để buộc tóc đuôi ngựa đẹp, bạn hãy làm theo hướng dẫn dưới đây nhé!

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Bước 1: Bạn lấy 1 lọn tóc nhỏ trên đỉnh đầu rồi dùng dây thun nhỏ để cố định lại. Sau đó, hãy chia phần tóc làm 2 rồi vắt phần đuôi tóc qua phần lọn tóc chia 2 này – Ảnh: Internet

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Bước 2: Giữ nguyên phần lọn tóc trước, bắt đầu túm gọn phần tóc phía sau. Để tổng thể trẻ trung và năng động hơn, bạn hãy buộc tóc cao hơn một chút, cao trên so với phần tai – Ảnh: Internet

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Bước 3: Sau khi dùng thun tóc cố định lại phần tóc này, tiếp tục luồn phần tóc vòng qua phần lọn tóc đã buộc trước đó để tạo độ dày – Ảnh: Internet

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Bước 4: Nếu bạn muốn kiểu tóc đuôi ngựa trẻ trung, hãy tiếp tục đánh rối nhẹ, kéo xô lệch 1 vài lọn tóc ở phần đỉnh đầu để tạo cảm giác đáng yêu hơn – Ảnh: Internet

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Bước 5: Cuối cùng, dùng phần lọn tóc ban đầu quấn xung quanh đường thun buộc tóc để dấu phần thun đi. Sau đó, dùng cặp tăm cố định lại là hoàn thành. Bên cạnh đó, bạn có thể biến tấu với những chiếc cột tóc nơ hoặc đính đá để trông xinh xắn hơn – Ảnh: Internet

Kiểu tóc này không cần tốn quá nhiều thời gian thực hiện, phù hợp với nhiều hoàn cảnh khác nhau như đi học, đi làm, đi chơi… Bên cạnh đó, tóc buộc đuôi ngựa cũng giúp giữ lọn tóc vào nếp hiệu quả.

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