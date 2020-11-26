Cách tạo kiểu tóc đơn giản chỉ vài phút giúp bạn trẻ ra hẳn 10 tuổi, ai cũng có thể thực hiện

Nếu bạn đã chán để tóc thẳng thì hãy thử biến tấu một chút với kiểu tóc buộc đuôi ngựa trẻ trung. Dù chỉ là kiểu tóc buộc đuôi ngựa bình thường nhưng không phải ai cũng biết cách thực hiện để trông sang xịn và thu hút người đối diện.

Thay vì chỉ túm tóc như thông thường dễ tạo cảm giác tóc mỏng, thưa và xẹp lép thì chỉ một chút bí quyết, kiểu tóc này sẽ giúp tôn lên những đường nét trên gương mặt.