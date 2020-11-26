Cách tạo kiểu tóc đơn giản chỉ vài phút giúp bạn trẻ ra hẳn 10 tuổi, ai cũng có thể thực hiện

Chẳng cần tốn nhiều thời gian, bạn vẫn sẽ “hack tuổi” trông thấy với kiểu tóc buộc đuôi ngựa cực đơn giản nhưng vẫn không kém phần xinh đẹp.
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Nếu bạn đã chán để tóc thẳng thì hãy thử biến tấu một chút với kiểu tóc buộc đuôi ngựa trẻ trung. Dù chỉ là kiểu tóc buộc đuôi ngựa bình thường nhưng không phải ai cũng biết cách thực hiện để trông sang xịn và thu hút người đối diện.
Thay vì chỉ túm tóc như thông thường dễ tạo cảm giác tóc mỏng, thưa và xẹp lép thì chỉ một chút bí quyết, kiểu tóc này sẽ giúp tôn lên những đường nét trên gương mặt.
Để buộc tóc đuôi ngựa đẹp, bạn hãy làm theo hướng dẫn dưới đây nhé!
Kiểu tóc này không cần tốn quá nhiều thời gian thực hiện, phù hợp với nhiều hoàn cảnh khác nhau như đi học, đi làm, đi chơi… Bên cạnh đó, tóc buộc đuôi ngựa cũng giúp giữ lọn tóc vào nếp hiệu quả.