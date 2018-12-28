Cách phối đồ với giày converse cổ cao nữ mang đến phong cách cá tính, hiện đại nhất

Giày Converse có thể dễ dàng kết hợp ăn ý cùng nhiều kiểu trang phục khác nhau. Có thể kể đến một số cách phối đồ với giày converse nữ cổ cao sau đây:

Giày converse cổ cao nữ từ lâu đã là một trong những phụ kiện thời trang rất quen thuộc. Không chỉ là mẫu giày thể thao chỉ được sử dụng trong những giờ học thể dục, thể thao mà giày converse được xem là biểu hiện của sự hiện đại, năng động, cá tính có thể xuất hiện ở bất cứ đâu, trong mọi thời tiết.

Đây là cách cách mix đồ với giày converse được xem là lựa chọn tuyệt vời nhất cho những buổi đi chơi năng động ngày cuối tuần.

Kết hợp quần short denim cạp cao với những chiếc áo thun ngắn tay cùng giày converse cao cổ là cách mix đồ dễ nhất để tạo nên phong cách mang hơi thở thời trang những năm thập niên 80.

Cách mix đồ với giày converse phù hợp cho những buổi đi chơi năng động ngày cuối tuần

Kết hợp với đồ da

Những đồ bằng chất liệu da sẽ tôn thêm phong cách bụi bặm cá tính. Sẽ thật hoàn hảo với một kết hợp cùng giày.

Kết hợp giày converse với những đồ bằng chất liệu da sẽ tôn thêm phong cách bụi bặm cá tính

Đây là xu hướng mang đậm hơi hướng của các cô nàng thập niên 70 được nhiều bạn trẻ đón nhận.

Kết hợp với đồ legging

Phối quần legging với giày converse và chiếc áo len dài sẽ giúp nàng cá tính và thu hút hơn

Trong ngày mùa đông, phối quần legging, giày converse và chiếc áo len dài sẽ giúp nàng cá tính và thu hút hơn mỗi khi ra phố.

Mix cùng quần âu

Chọn chiếc quần âu dáng xắn gấu trẻ trung là đã ton-sur-ton với kiểu giày giày converse

Quần âu thanh lịch hàn toàn có thể kết hợp chung với giày converse. Chỉ cần tinh ý chọn chiếc quần âu dáng xắn gấu trẻ trung là đã ton-sur-ton với kiểu giày này.

Quần bò yếm

Chiếc quần yếm với phong cách nông dân hoặc thiếu niên khiến bạn cảm thấy e ngại. Để khắc phục điều này, hãy thay chiếc áo thun thông thường bằng chiếc áo ba lỗ và mix nó cùng quần yếm và giày Converse cao cổ. Set đồ cá tính, độc đáo này sẽ giúp bạn tràn đầy tự tin ra khỏi nhà.

Mix áo ba lỗ cùng quần yếm và giày converse cao cổ tạo nên set đồ cá tính, độc đáo

Cô nàng có thể diện set đồ này trong tham gia các buổi picnic, đi chơi cùng bạn bè hoặc đi dạo phố.

Mix cùng quần skinny jeans

Thêm một cách phối đồ với giày converse cổ cao thú vị đó là kết hợp cùng quần skinny jeans.

Mix giày converse cổ cao cùng quần skinny jeans

Trong những ngày hè năng động, các nàng có thể phối thêm với chiếc áo thun trắng mỏng, ngắn tay và khăn quàng cổ nhẹ nhàng. Còn với những ngày tiết trời trở lạnh, hãy thay bằng những chiếc áo len đơn giản mà đẹp.

Phối giày converse cùng quần jeans “bạn trai” (boyfriend jeans)

Những chiếc quần Boyfriend jeans là item có thể đi kèm với những đôi Converse cao cổ. Để bộ đôi trông năng động, mạnh mẽ hơn, nhớ chọn kết hợp thêm cùng chiếc áo thun.

Những chiếc quần Boyfriend jeans là item có thể đi kèm với những đôi converse cao cổ

Với những ngày tiết trời trở lạnh, nên thêm vào set đồ một chiếc áo khoác hoặc áo len để giữ ấm cơ thể.

Mặc cùng váy liền

Đôi giày Converse khi mix cùng váy liền chính là lựa chọn vô cùng đúng đắn cho ngày hè. Với cách mix cùng những đôi giày Converse này, cô nàng sẽ trông thật năng động thoải mái mà không kém phần nữ tính.

Mix giày converse cùng váy liền là lựa chọn năng động thoải mái mà không kém phần nữ tính

Để trông phong cách hơn trong ngày trời se lạnh, nàng hãy kết hợp thêm một chiếc áo khoác denim.

Kết hợp với chân váy bút chì

Không chỉ kết hợp được với váy liền, giày converse cũng rất phù hợp với chân váy bút chì. Nếu nàng đang đau đầu không biết chọn trang phục nào để đến các sự kiện, những buổi họp và cả những buổi hẹn với bạn bè thì đừng bỏ qua set đồ này.

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Giày converse cũng rất phù hợp với chân váy bút chì

Trông nàng sẽ thật thoải mái mà cũng chẳng hề kém phần nghiêm túc trong bộ trang phục này. Để trông sang trọng hơn, nên kết hợp thêm chiếc áo đơn giản mặc bên trong và chiếc áo khoác thật đẹp là đủ.

Mặc cùng Jumpsuit

Giày converse cao cổ mặc cùng Jumpsuit là kiểu mix đồ siêu đỉnh rất phong cách

Trong ngày hè oi bức, những bộ Jumpsuit là trang phục rất được yêu thích. Nhìn chung, đây là trang phục tương đối dễ mặc, dễ phối. Trong đó, những đôi giày Converse cao cổ mặc cùng Jumpsuit là kiểu mix đồ siêu đỉnh rất phong cách.

Phối với váy liền

Giày converse cao cổ phối với váy liền

Đây là cách phối đồ mang đến sự trẻ trung cá tính. Mẫu váy ăn ý nhất với loại giày này chính là những chiếc váy suông. Nên chọn loại có ống tay và in thêm các họa tiết kẻ dọc, họa tiết thổ dân, …

Mix với chân váy ngắn

Kết hợp chân váy ngắn với giày converse cao cổ

Kết hợp chân váy ngắn với giày converse thể thao không chỉ toát lên vẻ cá tính mà còn tạo phong cách nữ tính rất thu hút.

Trên đây là một số gợi ý về cách phối đồ với giày converse cổ cao nữ khá thông dụng. Hy vọng những cách phối đồ với giày converse này sẽ giúp nàng tự tin mặc đẹp cùng phụ kiện này và rạng ngời, thu hút hơn khi xuống phố.