Các mẫu áo váy đẹp tôn chiều cao hữu hiệu cho người lùn

Đừng bảo “nấm lùn” là không thể diện những bộ cánh đẹp tạo cảm giác thân hình cao ráo, cân đối. Với các mẫu áo, váy và gợi ý phối đồ cực đẹp dưới đây, những cô nàng có dáng người lùn, thấp bé đều có thể tự tin chọn cho mình một kiểu phù hợp nhất mà không lo lộ nhược điểm chiều cao khiêm tốn.

Mẫu áo croptop hay bralette có phần thân ngắn giúp những cô nàng thấp bé ăn gian được phần thân dưới, tạo cảm giác đôi chân dài hơn. Những kiểu áo này cũng rất năng động và trẻ trung, giúp bạn dễ dàng kết hợp được với tất cả các loại chân váy, quần jeans hay váy yếm,...

Có rất nhiều mẫu áo đẹp cho người lùn, chỉ cần bạn biết cách phối hợp chúng

Croptop là một kiểu áo nhất định phải có trong tủ đồ của những cô nàng nấm lùn

Dáng áo ngắn còn giúp các cô nàng khoe được vòng eo thon gọn, làm tôn lên đường cong ở vòng 3. Tuy nhiên, nếu không may mắn sở hữu vòng 2 nhỏ nhắn thì bạn cũng vẫn có thể thoải mái mặc các mẫu áo ngắn khi kết hợp với váy hoặc quần cạp cao, vừa “kéo dài” đôi chân lại vừa kín đáo không lo lộ khuyết điểm.

Bralette tôn lên vẻ gợi cảm đầy nữ tính của phái đẹp, làm người đối diện quên đi nhược điểm chiều cao

Đối với bralette, bạn có thể khoác ngoài một chiếc áo mỏng nhẹ để tổng thể trông nhẹ nhàng và nữ tính. Đồng thời, áo khoác cũng là món đồ không thể thiếu cho những cô nàng ngại hở. Nàng nấm lùn nên nhớ nguyên tắc chọn áo khoắc ngoài vẫn nên là những dáng áo ngắn hoặc nếu dài thì nên làm từ chất liệu mỏng nhẹ, thanh thoát.

Váy liền chiết eo cao

Tương tự như những dáng áo ngắn, nếu bạn thích mặc đầm liền mà vẫn muốn giúp mình trông cao hơn thì nên lựa chọn những kiểu váy có phần chiết eo nâng lên cao hơn bình thường. Để cho bộ váy trông gọn gàng, sang trọng, bạn nên chọn những mẫu váy ôm vừa phải, phần thân dưới xòe nhẹ nhàng.

Chọn những mẫu váy liền chiết eo cao gọn gàng, bạn sẽ trông sang trọng và hiện đại hơn

Sở dĩ không nên chọn những bộ váy liền có phần thân dưới quá bồng bềnh hay lòe xòe vì có thể nó sẽ phản tác dụng, khiến trang phục của bạn trông to ngang, rườm rà càng làm cho bạn trông lùn đi.

Những bộ đồ đơn sắc

Nếu như thời trang color block chia trang phục thành các mảng màu, các hình khối đối lập có thể khiến thân hình bạn trông mập hơn thì những cô nàng thấp bé nên chọn những bộ đồ đơn sắc giúp che đi khuyết điểm đôi chân ngắn của bạn.

Những bộ đồ đơn sắc giúp bạn trông cao hơn

Nếu thân hình mảnh mai, bạn nên chọn những bộ trang phục đơn sắc sáng màu và ôm nhẹ. Không nên mặc những bộ đồ quá rộng sẽ khiến bạn trông càng “nhỏ con” hơn. Còn nếu thân hình đầy đặn, bạn có thể chọn những bộ trang phục tối màu kết hợp cùng phụ kiện, túi xách nổi bật, thời trang.

Đừng quên kết hợp những phụ kiện nổi bật để set đồ không bị nhàm chán

Ngoài những kiểu áo váy “ăn gian” chiều cao thì các cô gái có chiều cao khiêm tốn nên kết hợp với những kiểu giày cao thanh mảnh như giày cao gót, xăng đan cao gót hoặc những mẫu giày thể thao độn gót. Với những cô nàng “nấm lùn” nhưng có thân hình không mấy thon gọn thì không nên sử dụng các loại giày có đế xuồng vì dễ khiến tổng thể trang phục trông nặng nề hơn.

Những dáng giày gót nhọn hoặc mũi nhọn với chiều cao vừa phải sẽ vừa nâng chiều cao vừa giúp đôi chân trông gọn gàng hơn. Đừng quên phụ kiện xinh xắn như vòng tay, vòng cổ, hoa tai làm điểm nhấn nổi bật khiến người đối diện không chú ý đến nhược điểm chiều cao của bạn.