Bộ sưu tập những kiểu tóc uốn đẹp nhất 2018 nàng không thể nào bỏ qua

Thời trang 13/07/2018 10:57

Ngày nay, tóc uốn là kiểu tóc đẹp đang được ưa chuộng bởi kiểu tóc này mang đến cho bạn gái vẻ đẹp truyền thống, dịu dàng mà lại vô cùng quyến rũ. Bạn đang tìm kiếm những mẫu tóc uốn đẹp phù hợp xu hướng tóc để “refresh”bản thân. Cùng tham khảo ngay bộ sưu tập các kiểu tóc uốn đẹp nhất hiện nay đảm bảo luôn “hot” và “cực chất” sau đây nhé!

Sau đây là liệt kê những kiểu tóc uốn đẹp nhất sẽ giúp bạn thể hiện cá tính riêng biệt của bản thân và tự tin tỏa sáng hơn.

1. Tóc uốn đuôi bằng ngang

Bộ sưu tập những kiểu tóc uốn đẹp nhất 2018 nàng không thể nào bỏ qua - Ảnh 1
Mẫu tóc uốn đuôi bằng ngang trẻ trung, gợi cảm

Trong năm 2018, mẫu tóc uốn đuôi bằng ngang đang được đánh giá là mẫu tóc uốn đẹp và chất nhất hiện nay. Mái tóc uốn có đuôi bằng mang đến nét trẻ trung và có phần gợi cảm hơn rất nhiều so với những mẫu tóc khác.

2. Tóc dài cúp đuôi

Bộ sưu tập những kiểu tóc uốn đẹp nhất 2018 nàng không thể nào bỏ qua - Ảnh 2

Tóc dài uốn đuôi đẹp là sự kết hợp hoàn hảo giữa duỗi và uốn,

tạo phong cách nhẹ nhàng, nữ tính 

Nếu bạn đã quá nhàm chán vái mái tóc dài thẳng thông thường nhưng lại ngại để tóc uốn từ chân đến ngọn tóc vì sợ mình bị già đi  thì kiểu tóc xoăn đuôi sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo.

Bộ sưu tập những kiểu tóc uốn đẹp nhất 2018 nàng không thể nào bỏ qua - Ảnh 3
Kiểu tóc dài cúp đuôi trào lưu mới của giới trẻ 

Kiểu tóc dài cúp đuôi này là sự kết hợp hoàn hảo giữa phần chân tóc duỗi thẳng tự nhiên và phần ngọn tóc uốn xoăn nhẹ nhàng, tạo phong cách dịu dàng, nữ tính. Đây được coi là lựa chọn phù hợp cho những cô nàng yêu thích sự dịu dàng và nữ tính.

Bộ sưu tập những kiểu tóc uốn đẹp nhất 2018 nàng không thể nào bỏ qua - Ảnh 4

Kiểu tóc dài cúp đuôi là lựa chọn hàng đầu cho những cô nàng yêu thích

sự nhẹ nhàng, đơn giản

3. Tóc uốn cụp đuôi

Mẫu tóc uốn cụp đuôi mang đến nét trẻ trung cá tính nhưng cũng không mất đi nét dịu dàng.

Bộ sưu tập những kiểu tóc uốn đẹp nhất 2018 nàng không thể nào bỏ qua - Ảnh 5
Mẫu tóc uốn cụp đuôi hấp dẫn

Kiểu tóc này cũng rất không mất nhiều thời gian chăm sóc rất phù hợp với  những cô nàng bận rộn. Uốn cụp đôi sẽ khiến mái tóc nhìn dày dặn hơn rất nhiều. Do đó, kiểu tóc này sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho những bạn nữ sở hữu một mái tóc không được dày.

4. Tóc uốn đuôi Hàn Quốc

Những mẫu tóc mang hơi hướng Hàn Quốc vẫn luôn giữ được độ "hot". 

Bộ sưu tập những kiểu tóc uốn đẹp nhất 2018 nàng không thể nào bỏ qua - Ảnh 6
Kiểu tóc uốn đuôi Hàn Quốc 

Nét trẻ trung và sự đáng yêu của những mẫu tóc này chưa bao giờ mang lại sự thất vọng cho các bạn gái. Bên cạnh đó, kiểu tóc này khi được kết hợp với những bộ trang phục hợp thời sẽ giúp bạn nữ thêm phần rạng rỡ.

5. Kiểu tóc gợn sóng

Bộ sưu tập những kiểu tóc uốn đẹp nhất 2018 nàng không thể nào bỏ qua - Ảnh 7
Kiểu tóc gợn sóng nhẹ nhàng, nữ tính

Kiểu tóc gợn sóng giúp chị em trông nhẹ nhàng, thanh thoát hơn và “trẻ” ra vài tuổi. Tuy nhiên, bạn sẽ phải dành khá nhiều thời gian để chăm sóc kiểu này.

6. Tóc uốn lọn xoăn sóng nước

Bộ sưu tập những kiểu tóc uốn đẹp nhất 2018 nàng không thể nào bỏ qua - Ảnh 8
Kiểu tóc uốn lọn xoăn sóng nước nhẹ nhàng giúp tóc đẹp như dòng suối

Tóc uốn lọn xoăn sóng nước là kiểu tóc uốn mang đến nét đẹp, đáng yêu, khỏe khoắn cho nàng. Kiểu tóc này cũng toát lên sự khỏe khoắn và pha chút cá tính và trẻ trung.

Bộ sưu tập những kiểu tóc uốn đẹp nhất 2018 nàng không thể nào bỏ qua - Ảnh 9

Kiểu tóc xoăn sóng nước giúp bạn gái trông cá tính và xinh đẹp hơn

Mái tóc uốn lọn xoăn song nước rất thích hợp cho những cô gái ưa chuộng phong cách nữ tính, dịu dàng.

Bộ sưu tập những kiểu tóc uốn đẹp nhất 2018 nàng không thể nào bỏ qua - Ảnh 10

 Dịu dàng với mái tóc dài uốn lọnxoăn sóng

7. Kiểu tóc uốn sóng lọn to

Tóc uốn sóng lọn to là một trong những kiểu tóc uốn đẹp nhất được phái nữ ưa chuộng. Kiểu tóc này mang đến nét tinh tế và sức hút đặc biệt đầy quyến rũ cho phái đẹp.

Bộ sưu tập những kiểu tóc uốn đẹp nhất 2018 nàng không thể nào bỏ qua - Ảnh 11
Nét tinh tế và sức hút đặc biệt đầy quyến rũ

Đặc biệt, đây là sự lựa chọn hoàn hảo phù hợp với những bạn gái phong cách vintage.

Bộ sưu tập những kiểu tóc uốn đẹp nhất 2018 nàng không thể nào bỏ qua - Ảnh 12

Uốn sóng lọn to cổ điển được phái nữ ưa chuộng

Với những kiểu tóc uốn đẹp nhất, quan trọng nhất vẫn là đảm bảo sao cho phù hợp với vóc dáng và gương mặt của bạn. Chỉ với một chút sai lầm cũng đủ khiến bạn “già” đi với kiểu tóc này. Hãy cân nhắc để chọn cho riêng mình một kiểu tóc đẹp và phù hợp nhất nhé !

 

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