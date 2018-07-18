Bộ sưu tập các kiểu tóc thắt bím đi dự tiệc mới lạ, thu hút và sang trọng

Thời trang 18/07/2018 09:35

Các kiểu thắt bím tóc rất được phái đẹp yêu thích vì vừa đẹp vừa rất dễ thực hiện mà đảm bảo không phải sử dụng nhiều keo xịt gây hỏng tóc. Mỗi kiểu tóc thắt bím lại mang đến một nét đẹp, ấn tượng riêng. Nếu bạn đang phân vân làm gì để thay đổi kiểu tóc dự tiệc thêm rạng rỡ, lộng lẫy hơn thì đừng bỏ qua các kiểu tóc thắt bím đi dự tiệc cực xinh với cách thực hiện đơn giản sau đây nhé!

1. Bím tóc Hà Lan

Bộ sưu tập các kiểu tóc thắt bím đi dự tiệc mới lạ, thu hút và sang trọng - Ảnh 1
Bím tóc Hà Lan

Khi thực hiện kiểu tóc này bạn vẫn chia tóc làm 3 lọn như thường, chỉ khác ở cách đặt lọn tóc. Nếu như các kiểu thắt bím thông thường để ở trên thì với kiểu thắt bím tóc Hà Lan bạn sẽ đặt lọn này dưới lọn kia chứ không để ở trên.

Bộ sưu tập các kiểu tóc thắt bím đi dự tiệc mới lạ, thu hút và sang trọng - Ảnh 2
Giữ tóc hơi bết để thắt bím tóc đẹp hơn

Muốn tóc thắt bím đẹp thì bạn nên giữ cho tóc hơi bết chứ không cần quá thẳng mượt. Bạn có thể dùng ít keo để tạo độ bồng bềnh cho tóc

2. Bím Hà Lan thắt ngược

Bộ sưu tập các kiểu tóc thắt bím đi dự tiệc mới lạ, thu hút và sang trọng - Ảnh 3
Búi tóc độc đáo và trông rất lộng lẫy phù hợp đi dự tiệc

Đối với kiểu tóc này, bạn thắt ngược từ gáy lên đỉnh đầu. Lưu ý sao cho bím tóc được cột chặt và quấn tóc xung quanh sợi thun rồi kẹp chặt nó lại.

Bộ sưu tập các kiểu tóc thắt bím đi dự tiệc mới lạ, thu hút và sang trọng - Ảnh 4
Chia ra thành 2 búi tóc thắt bím trẻ trung, tinh nghịch

Với búi tóc độc đáo này, trông bạn sẽ thật lộng lẫy đấy nhé! Bạn chỉ cần chia tóc ra thành 2 phần rồi thắt lại là đã có một kiểu tóc bím trẻ trung, tinh nghịch. Đây cũng là một trong những kiểu tóc thắt bím dễ thương rất được chị em yêu thích.

3. Tóc tết giữa

Bộ sưu tập các kiểu tóc thắt bím đi dự tiệc mới lạ, thu hút và sang trọng - Ảnh 5
Tóc tết giữa

Lấy phần tóc ở trung tâm và thắt bím tóc kiểu Hà Lan. Hoặc bạn cũng có thể tết đến hết ngọn tóc hoặc chỉ tết đến đỉnh đầu rồi quấn tóc lại thành búi nhỏ.

4. Thắt bím tóc đuôi cá

Thay vì chia tóc làm 3 phần như bình thường, đầu tiên, bạn sẽ chia tóc làm 2 phần. Sau đó chia đôi ra rồi giữ cả 2 phần trong một tay, cách nhau bằng ngón tay trỏ và lấy một lọn tóc từ bên ngoài của một bên bằng tay còn lại.

Bộ sưu tập các kiểu tóc thắt bím đi dự tiệc mới lạ, thu hút và sang trọng - Ảnh 6
Thắt bím tóc đuôi cá sang trọng

Tiếp theo, bạn lấy lọn tóc này kéo sang nửa còn lại rồi lấy lọn tóc ngoài cùng của phía bên kia kéo vào và thắt ngược lại so với lúc đầu.

Bạn tiếp tục thắt cho đến đuôi tóc rồi cột lại bằng dây thun. Vơi kiểu tóc này, nếu bạn muốn đẹp hơn thì nên để kéo vài sợi tóc ra khỏi bím tóc để tóc trông có vẻ lộn xộn nhé!

5. Thắt bím kép

Thắt bím kép là kiểu bím kết hợp nhiều bím tóc lại với nhau. Nó không hề phức tạp như bạn nghĩ đâu nhé!

Bộ sưu tập các kiểu tóc thắt bím đi dự tiệc mới lạ, thu hút và sang trọng - Ảnh 7
Thắt bím kép là cách kết hợp nhiều bím tóc lại với nhau

Với kiểu thắt này, bạn chỉ cần thắt nhiều bím riêng biệt rồi cột chung lại. Hoặc bạn có thể thử áp dụng cách cột phần tóc trên đỉnh đầu lại, chia làm 2, sau đó lấy phần tóc bên trái tết 3 rồi lại chuyển sang bên phải. Làm liên tục cho đến khi hết tóc.

Bộ sưu tập các kiểu tóc thắt bím đi dự tiệc mới lạ, thu hút và sang trọng - Ảnh 8
Thắt bím kép cực xinh

Để các bím tóc trông thật tự nhiên, bạn chỉ cần lưu ý thắt lỏng tay hoặc đánh phồng tóc lên. Đây là một trong các kiểu tóc thắt bím đi dự tiệc rất được yêu thích.

6. Tóc thắt bím vương miện

Đây là kiểu tóc có phong cách "cổ điển" giống như các tiểu thư thời xưa.  Bạn cũng có thể thắt bím cho tóc ngắn với kiểu này.

Bộ sưu tập các kiểu tóc thắt bím đi dự tiệc mới lạ, thu hút và sang trọng - Ảnh 9
Tóc thắt bím vương miện có vẻ quý phái, sang trọng rất thu hút

Cách thực hiện kiểu thắt bím vương miệng khá đơn giản. Đầu tiên, bạn lấy một phần tóc hai bên thái dương, tết 3 đến hết ngọn tóc rồi kéo chúng vòng qua đầu. Cuối cùng, cố định lại bằng kẹp tăm.

Bộ sưu tập các kiểu tóc thắt bím đi dự tiệc mới lạ, thu hút và sang trọng - Ảnh 10
Kiểu tết vương miệng siêu đẹp

Hoăc khi tết tóc bạn sẽ vừa thắt vừa lấy thêm tóc sát phần trán rồi thắt vòng qua gáy. Đây là kiểu tết vương miện trông hiện đại hơn rất nhiều..

7. Tóc thác nước

Một trong những kiểu tóc thắt bím đẹp nhất bạn không nên bỏ qua đó là kiểu thắt tóc thác nước. Kiểu thắt tóc này sẽ tạo cảm giác tóc bạn nhiều hơn bình thường.

Bộ sưu tập các kiểu tóc thắt bím đi dự tiệc mới lạ, thu hút và sang trọng - Ảnh 11
Kiểu tóc thác nước vừa dịu dàng lại thu hút mọi ánh nhìn

Đầu tiên, bạn sẽ thắt ở giữa tóc theo kiểu Pháp thông thường từ phía ngoài cho đến thái dương. Tiếp theo, bạn giữ lại 3 lọn tóc nhỏ và vẫn thắt theo kiểu Pháp thông thường và thả phần ngoài cùng của bím tóc. Để cho nó rơi xuống một cách tự nhiên sẽ tạo hiệu ứng thác đổ giúp tóc bạn đẹp lung linh hơn.

 8. Bím tóc Boho

Để thực hiện kiểu thắt bím tóc Boho, bạn có thể uốn xoăn rồi xõa tự nhiên hoặc búi nửa đầu hay kết hợp thêm phụ kiện. Với kiểu tóc này, bạn không cần quá gọn gàng đâu nhé. Một ít lộn xộn mới có thể giúp kiểu tóc ra chất boho được.

Bộ sưu tập các kiểu tóc thắt bím đi dự tiệc mới lạ, thu hút và sang trọng - Ảnh 12
Bím tóc Boho

Bím tóc Boho với phong cách đậm chất boho phóng khoáng, có phần hoang dại với những bím tóc nhỏ là một trong các kiểu tóc thắt bím đẹp sẽ giúp bạn thêm thu hút.

9. Thắt bím tóc kiểu Hàn Quốc

Thắt bím tóc kiểu Hàn Quốc là kiểu thắt bím tóc đẹp có phong cách dịu dàng đậm nét “bánh bèo” đang rất được yêu thích Bạn có thể tham khảo những kiểu tết tóc cực xinh đang được nhiều sao KPOP chưng diện sau:

  • Tóc thắt bím
Bộ sưu tập các kiểu tóc thắt bím đi dự tiệc mới lạ, thu hút và sang trọng - Ảnh 13
Tóc thắt bím – kiểu tóc sang trọng phù hợp dự tiệc hay phối với áo dài, váy cưới cho ngày cưới
  • Tóc tết sau gáy
Bộ sưu tập các kiểu tóc thắt bím đi dự tiệc mới lạ, thu hút và sang trọng - Ảnh 14
Kiểu tóc này khá phù hợp khi dự các sự kiện quan trọng 
  •  Kiểu tóc tết búi cao
Bộ sưu tập các kiểu tóc thắt bím đi dự tiệc mới lạ, thu hút và sang trọng - Ảnh 15
Tóc tết búi cao vừa thanh lịch mà lại rất điệu

Với những chia sẻ trên, chắc hẳn bạn đã có thêm nhiều gợi ý về các kiểu tóc thắt bím đi dự tiệc siêu đẹp, ấn tượng cũng như có thể thực hiện được một cách dễ dàng.

Hãy lựa chọn kiểu tóc phù hợp để vừa nổi bật vừa tôn lên nét duyên dáng, xinh đẹp của bản thân nhé!

Chúc bạn luôn xinh đẹp và tự tin!

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