Top 5 kiểu tóc cho người trán cao rộng đang ưa chuộng nhất hiện nay

Mấy ai hiểu được nỗi niềm của những cô nàng không may mắn có khuyết điểm vùng trán cao rộng. Chọn kiểu tóc phù hợp cho tóc mỏng, thưa đã là một thử thách chẳng dễ dàng, mà chọn kiểu tóc sao cho che đi được nhược điểm trán cao lại càng thêm phần gian nan, cùng tham khảo ngay 4 kiểu tóc cho người trán cao rộng để luôn tự tin nàng nhé!
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Xét về mặt nhân tướng học, sở hữu một vầng trán cao rộng, thông minh là điều rất đáng tự hào. Tuy nhiên, về mặt thẩm mỹ, vùng trán cao lại khiến chị em cảm thấy bối rối, tự ti. Một kiểu tóc phù hợp sẽ giúp chị em không chỉ khắc phục được nhược điểm mà còn khoe được khuôn mặt nhỏ nhắn, dễ thương.
1. Tóc để mái bằng
Tóc mái cổ điển và những kiểu dáng cách điệu là lựa chọn phù hợp với cô nàng có vầng trán lớn. Những kiểu tóc mái cũng là bí quyết hỗ trợ khuôn mặt của bạn trông cân đối hơn.
Hơn nữa, nó sẽ giúp bạn trông dịu dàng, nền nã hơn.
Với những cô nàng có khuôn mặt thon dài với cằm nhỏ thanh thoát, kiểu tóc để mái bằng hoặc mái thưa là một lựa chọn không tồi. Theo lời khuyên từ các chuyên gia tạo mẫu tóc, nếu bạn sở hữu vầng trán cao rộng thì không nên để tóc dài suông thẳng vì trông gương mặt của bạn sẽ dài hơn.
Bạn nên kết hợp cùng những kiểu tóc như tóc bob ngắn ngang cằm uốn phồng thu hút, tóc gợn sóng gợi cảm, tóc ốp hay xoăn nhẹ phần đuôi nữ tính.
2. Tóc mái lệch
Tóc mái lệch là kiểu tóc cho người trán cao rộng che đi khuyết điểm và giúp khuôn mặt trông thon gọn.
Do đó, kiểu tóc này phù hợp với những cô nàng có khuôn mặt hơi to. Bên cạnh đó, nó sẽ giúp bạn gái trông trẻ trung, năng động hơn.
3. Tóc xõa tự nhiên
Mái tóc xõa tự nhiên có độ dài phù hợp sẽ giúp nàng che bớt đi phần nào “trán bướng”. Kết hợp với trang phục và make up sẽ giúp các nàng thêm dễ thương và dịu hiền.
Mái tóc xõa không quá cầu kì sẽ giúp cô nàng có khuôn mặt góc cạnh trông thanh thoát hơn với những đường nét mềm mại.
4. Tóc mái tỉa tầng
Tóc mái tỉa tầng hay mái xéo uốn xoăn phần đuôi là kiểu tóc đẹp và giúp nàng có vầng trán cao che khuyết điểm.
Với phần tóc gợn sóng mềm mại buông lơi từ tai trở xuống sẽ giúp khuôn mặt của bạn trở nên yểu điệu và quyến rũ hơn hẳn.
5. Tóc mái uốn xoăn
Tóc mái uốn xoăn là lựa chọn giúp bạn khéo léo che giấu khuyết điểm của vầng trán cao hoặc trán dô bướng và giúp khuôn mặt trở nên mềm mại nữ tính hơn.
Đặc biệt, đây là kiểu tóc rất phù hợp khi tham dự các bữa tiệc đấy! Trông bạn sẽ thật sang trọng, quý phái khi để kiểu tóc này.
Lưu ý:
Tránh để những kiểu tóc sau khi trán cao: tóc vuốt ngược về phía sau như kiểu tóc đuôi ngựa, tóc mái rẽ ngôi giữa, tóc búi cao, hất mái ngược ra sau.
- Một thủ thuật để ẩn một phần trán cao là bạn có thể nhổ lông mày theo hình vòng cung.
- Dùng màu sắc tối hơn khi trang điểm mắt.
- Thêm những light tóc sáng màu hoặc nhuộm những màu tóc nổi bật.
Nếu bạn đang muốn đối phó với vấn đề trán cao rộng thì đừng nên bỏ qua những gợi ý vừa chia sẻ trên nhé! Với 5 kiểu tóc cho người trán cao rộng này sẽ tạo nên sự thay đổi kỳ diệu cho khuôn mặt bạn đấy nhé!
Chúc bạn thành công!