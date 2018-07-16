Top 5 kiểu tóc cho người trán cao rộng đang ưa chuộng nhất hiện nay

Thời trang 16/07/2018 15:37

Mấy ai hiểu được nỗi niềm của những cô nàng không may mắn có khuyết điểm vùng trán cao rộng. Chọn kiểu tóc phù hợp cho tóc mỏng, thưa đã là một thử thách chẳng dễ dàng, mà chọn kiểu tóc sao cho che đi được nhược điểm trán cao lại càng thêm phần gian nan, cùng tham khảo ngay 4 kiểu tóc cho người trán cao rộng để luôn tự tin nàng nhé!

Xét về mặt nhân tướng học, sở hữu một vầng trán cao rộng, thông minh là điều rất đáng tự hào. Tuy nhiên, về mặt thẩm mỹ, vùng trán cao lại khiến chị em cảm thấy bối rối, tự ti. Một kiểu tóc phù hợp sẽ giúp chị em không chỉ khắc phục được nhược điểm mà còn khoe được khuôn mặt nhỏ nhắn, dễ thương.

1. Tóc để mái bằng

Top 5 kiểu tóc cho người trán cao rộng đang ưa chuộng nhất hiện nay - Ảnh 1
Tóc để mái bằng dễ thương

Tóc mái cổ điển và những kiểu dáng cách điệu là lựa chọn phù hợp với cô nàng có vầng trán lớn. Những kiểu tóc mái cũng là bí quyết hỗ trợ khuôn mặt của bạn trông cân đối hơn.

Top 5 kiểu tóc cho người trán cao rộng đang ưa chuộng nhất hiện nay - Ảnh 2
Tóc mái là bí quyết hỗ trợ khuôn mặt của bạn trông cân đối hơn

Hơn nữa, nó sẽ giúp bạn trông dịu dàng, nền nã hơn.

Top 5 kiểu tóc cho người trán cao rộng đang ưa chuộng nhất hiện nay - Ảnh 3

Kết hợp tóc gợn sóng gợi cảm 

Với những cô nàng có khuôn mặt thon dài với cằm nhỏ thanh thoát, kiểu tóc để mái bằng hoặc mái thưa là một lựa chọn không tồi. Theo lời khuyên từ các chuyên gia tạo mẫu tóc, nếu bạn sở hữu vầng trán cao rộng thì không nên để tóc dài suông thẳng vì  trông gương mặt của bạn sẽ dài hơn.

Top 5 kiểu tóc cho người trán cao rộng đang ưa chuộng nhất hiện nay - Ảnh 4

Tóc mái thưa tự nhiên là lựa chọn phù hợp với những nàng có khuôn mặt thon dài

với cằm nhỏ thanh thoát

Bạn nên kết hợp cùng những kiểu tóc như tóc bob ngắn ngang cằm uốn phồng thu hút, tóc gợn sóng gợi cảm, tóc ốp hay xoăn nhẹ phần đuôi nữ tính.

2. Tóc mái lệch

Top 5 kiểu tóc cho người trán cao rộng đang ưa chuộng nhất hiện nay - Ảnh 5

Kiểu mái lệch thời trang khoe khuôn mặt cuốn hút đồng thời khắc phục

được nhược điểm vầng trán cao

Tóc mái lệch là kiểu tóc cho người trán cao rộng che đi khuyết điểm và giúp khuôn mặt trông thon gọn.

Top 5 kiểu tóc cho người trán cao rộng đang ưa chuộng nhất hiện nay - Ảnh 6

Tóc mái lệch giúp bạn gái nhìn trẻ trung, năng động hơn

Do đó, kiểu tóc này phù hợp với những cô nàng có khuôn mặt hơi to. Bên cạnh đó, nó sẽ giúp bạn gái trông trẻ trung, năng động hơn.

 3. Tóc xõa tự nhiên

Top 5 kiểu tóc cho người trán cao rộng đang ưa chuộng nhất hiện nay - Ảnh 7
Tóc xõa tự nhiên với những lọn xoăn bồng bềnh

Mái tóc xõa tự nhiên có độ dài phù hợp sẽ giúp nàng che bớt đi phần nào “trán bướng”. Kết hợp với trang phục và make up sẽ giúp các nàng thêm dễ thương và dịu hiền. 

Top 5 kiểu tóc cho người trán cao rộng đang ưa chuộng nhất hiện nay - Ảnh 8
Tóc xõa tự nhiên giúp khuôn mặt góc cạnh trông thanh thoát hơn

Mái tóc xõa không quá cầu kì sẽ giúp cô nàng có khuôn mặt góc cạnh trông thanh thoát hơn với những đường nét mềm mại.

4. Tóc mái tỉa tầng

Tóc mái tỉa tầng hay mái xéo uốn xoăn phần đuôi là kiểu tóc đẹp và giúp nàng có vầng trán cao che khuyết điểm.

Top 5 kiểu tóc cho người trán cao rộng đang ưa chuộng nhất hiện nay - Ảnh 9
Tóc mái tỉa tầng là kiểu tóc mái đẹp cho bạn gái trán cao

Với phần tóc gợn sóng mềm mại buông lơi từ tai trở xuống sẽ giúp khuôn mặt của bạn trở nên yểu điệu và quyến rũ hơn hẳn.

5. Tóc mái uốn xoăn

Tóc mái uốn xoăn là lựa chọn giúp bạn khéo léo che giấu khuyết điểm của vầng trán cao hoặc trán dô bướng và giúp khuôn mặt trở nên mềm mại nữ tính hơn.

Top 5 kiểu tóc cho người trán cao rộng đang ưa chuộng nhất hiện nay - Ảnh 10
Tóc uốn xoăn mái 

Đặc biệt, đây là kiểu tóc rất phù hợp khi tham dự các bữa tiệc đấy! Trông bạn sẽ thật sang trọng, quý phái khi để kiểu tóc này.

Top 5 kiểu tóc cho người trán cao rộng đang ưa chuộng nhất hiện nay - Ảnh 11
Phong cách sang trọng, quý phái khi để kiểu tóc này

Lưu ý:

Tránh để những kiểu tóc sau khi trán cao: tóc vuốt ngược về phía sau như kiểu tóc đuôi ngựa, tóc mái rẽ ngôi giữa, tóc búi cao, hất mái ngược ra sau.

Top 5 kiểu tóc cho người trán cao rộng đang ưa chuộng nhất hiện nay - Ảnh 12
Tóc mái rẽ ngôi giữa không phù hợp với bạn nữ có trán cao
  • Một thủ thuật để ẩn một phần trán cao là bạn có thể nhổ lông mày theo hình vòng cung.
  • Dùng màu sắc tối hơn khi trang điểm mắt.
  • Thêm những light tóc sáng màu hoặc nhuộm những màu tóc nổi bật.

Nếu bạn đang muốn đối phó với vấn đề trán cao rộng thì đừng nên bỏ qua những gợi ý vừa chia sẻ trên nhé! Với 5 kiểu tóc cho người trán cao rộng này sẽ tạo nên sự thay đổi kỳ diệu cho khuôn mặt bạn đấy nhé!

Chúc bạn thành công!

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