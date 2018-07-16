2 cách tự tết tóc xương cá cực đẹp giúp nàng thêm duyên dáng

Thời trang 16/07/2018 09:28

Tóc tết xương cá là kiểu tóc thời thượng chưa bao giờ lỗi mốt, với cách tự tết tóc xương cá siêu dễ thương và đơn giản này chị em hoàn toàn có thể tự làm đẹp mái tóc ở nhà rồi nhé.

Tết tóc kiểu xương cá là kiểu tết tóc đẹp được nhiều chị em ưa thích, nhất là các bạn nữ tóc dài. Kiểu tóc này mang đậm chất nữ tính và ngọt ngào.

Bên cạnh đó,  mái tóc của bạn sẽ đẹp, tinh tế và lạ mắt hơn rất nhiều chỉ với vài biến tấu nhỏ cùng kiểu tóc này. Có nhiều kiểu tết tóc xương cá  cho bạn lựa chọn như tết tóc xương cá từ đỉnh đầu, tết tóc xương cá phồng,…

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Có nhiều kiểu tết tóc xương cá tư đơn giản đến phức tạp cho bạn lựa chọn

Sau đây là các bước hướng dẫn chi tiết cách tự tết tóc xương cá thật đẹp mà rất đơn giản, dễ thực hiện.

Kiểu 1: Cách tết tóc xương cá đơn giản

Dụng cụ cần chuẩn bị:

  • Lược
  • Kẹp tăm
  • Dây chun
  • Keo xịt tóc

Cách thực hiện:

Để tóc tết xong đẹp và gọn gàng hơn, trước khi tết bạn nên dùng lược chải nhẹ nhàng để tóc tơi ra, hết rối và thật bóng mượt nhé!

Bước 1: Chia tóc thành 2 nửa, chia thẳng ngay giữa đầu và giữ chúng mỗi phần trong 1 tay. Để giúp nhìn tóc trông ngay ngắn hơn, bạn có thể dùng lược để chia tóc thật đều.

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Chia tóc thành 2 nửa, chia thẳng ngay giữa đầu

Bước 2: Kéo một lọn tóc mỏng từ phần bên trái vào bên phía trong của phần tóc bên phải.

Để bím tóc chặt hơn, bạn nhớ lưu ý lấy phần tóc của mỗi bên sao cho đều nhau. Nếu bạn muốn thắt bím tóc theo kiểu tùy hứng thì hãy lấy tóc không đều.

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Kéo lọn tóc bên trái qua bên phải

Với những bạn thích đuôi tóc phức tạp thì có thể lấy một phần tóc thật mỏng. Tuy rằng sẽ mất nhiều thời gian công sức nhưng kết quả lại rất tuyệt vời đấy!

Nếu bạn mới tập thắt tóc, còn chưa quen tay thì nên kéo chặt tay để học được cách thắt tóc dễ hơn.

Bước 3: Tiếp tục lặp lại ở bên phải. Bạn chỉ cần đổi chiều lại.

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Lặp lại ở bên phải

Bước 4:  Tiếp tục thắt tóc xen kẽ hai bên cho đến cuối bím tóc.

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Thắt tóc xen kẽ hai bên cho đến cuối bím tóc

Bước 5: Cột lại với thun hoặc dây buộc tóc. Để điểm xuyết cho mái tóc bím vừa thắt, bạn có thể thêm một sợi ruy băng, ren hoặc bất cứ thứ gì bạn thích.

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Buộc lại với dây chun

Dùng ngón tay mát xa để bím tóc nới lỏng ra hơn. Với mái tóc dài, bạn có thể dùng cách vén tóc thành búi hoặc quấn qua đầu như cài tóc để thêm phần duyên dáng mà lại rất lạ mắt.

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Cách tết tóc xương cá đơn giản

Nếu bạn là cô nàng bận rộn và đang rất muốn tân trang cho mái tóc của mình thì đừng bỏ qua cách tết tóc xương cá dễ làm này nhé!

Kiểu 2: Cách tết tóc xương cá lệch quyến rũ

Đây là kiểu tóc tết phù hợp với bạn nữa có một mái tóc dài ngang lưng.

Các bước thực hiện như sau:

  • Đầu tiên, dùng lược chải nhẹ để tóc hết rối. Tiếp theo, bạn bắt đầu tết ba từ đỉnh đầu xuống.
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Chia lọn tóc sao cho đều từ hai phía 

  • Khi tết phần tóc đến gáy, bạn chia tóc thành 2 phần như hình.
  • Sau đó, bạn chia mỗi phần tóc trên thành 2 lọn. Kéo một lọn ngoài cùng bên trái sang lọn bên phải rồi đổi ngược lại.
  • Cứ thực hiện như vậy cho đến khi hoàn thành toàn bộ phần tóc
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Kiểu tết tóc giống hệt chiếc xương cá vừa lạ mắt vừa mềm mại, nữ tính
  • Dùng dây chun hoặc dây buộc tóc cố định lại như hình.
  • Để kiểu tóc tết xương cá thêm mềm mại và nữ tính hơn, bạn dùng tay kéo lỏng từng lọn tóc tết sang 2 bên.

Ngoài ra nếu bạn có thể dành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu các kiểu tết tóc xương cá phức tạp hơn như tết tóc xương cá 2 bên, tết tóc xương cá kiểu Pháp …

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Tóc tết đuôi cá ấn tượng kiểu Pháp

Vậy là chỉ với vài bước đơn giản là bạn đã hoàn thành kiểu tóc này rồi. Cách thắt tóc xương cá không hề khó phải không nào? Giờ thì không cần phải làm phiền người khác tết tóc cho mình, các bạn có thể dễ dàng tạo kiểu tóc đẹp để tự tin “xuống phố”.

 Chúc các bạn thành công với 2 cách tự tết tóc xương cá này nhé!

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