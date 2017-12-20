5 kiểu tóc ngang vai Hàn Quốc hot nhất, dù già hay trẻ cứ cắt là lung linh, xinh xắn vô cùng

Với 5 kiểu tóc ngang vai Hàn Quốc đẹp ngất ngây dưới đây, bạn gái sẽ trở nên xinh xắn và trẻ trung hết nấc.
Nếu đang tìm kiếm phong cách trẻ trung, xinh xắn thì 5 kiểu tóc ngang vai du nhập từ Hàn Quốc dưới đây sẽ là “món quà” dành riêng cho bạn. Đặc biệt, những kiểu tóc ngắn ngang vai này còn là xu hướng hot nhất năm 2018 sắp đến.
1. Tóc ngang vai uốn đuôi
Trong những kiểu biến tấu của tóc ngắn, tóc ngang vai uốn đuôi là phong cách được phái đẹp ưa chuộng nhất.
2. Tóc ngang vai xoăn nhẹ
Ngoài uốn cúp đuôi, kiểu tóc ngang vai xoăn nhẹ cũng rất được yêu thích. Những lọn tóc uốn mềm mại tựa sóng nước giúp phái đẹp trở nên quý phái, quyến rũ hơn. Hơn thế, đây chính là xu hướng tóc hot nhất 2018 sắp đến.
3. Tóc ngang vai duỗi cúp
Tóc ngang vai duỗi cúp là kiểu tóc đơn giản nhưng rất sang trọng. Ngoài ra, đây là kiểu tóc rất phù hợp với những bạn gái bận rộn, không có thời gian chăm chút cho vẻ ngoài.
4. Tóc ngang vai mái thưa
Mái thưa là kiểu tóc hot nhất trong 2 năm trở lại đây. Những sợi tóc lưa thưa phía trước trán làm tăng thêm sự trẻ trung, xinh xắn cho bạn gái. Khi cắt kiểu tóc ngang vai Hàn Quốc này, bạn sẽ trở nên xinh xắn, đáng yêu ngay cả khi ở tuổi trưởng thành.
Đặc biệt, tóc ngang vai mái thưa cực kỳ phù hợp với những cô nàng mặt tròn, vì độ dài của kiểu tóc này giúp thon gọn khuôn mặt cực kỳ hiệu quả.
5. Tóc ngang vai uốn vểnh đuôi
Bạn là cô nàng mang hơi hướng cổ điển và yêu thích phong cách thời trang vintage, hãy tham khảo ngay kiểu tóc ngang vai uốn vểnh đuôi. Đây là kiểu tóc ngang vai Hàn Quốc dự đoán sẽ “làm mưa làm gió” trong năm 2018 sắp đến.
Mùa lễ hội cuối năm đã cận kề, năm mới 2018 sắp đến, đây chính là thời điểm thích hợp nhất để bạn làm mới chính mình với 5 kiểu tóc ngang vai Hàn Quốc mang phong cách trẻ trung, xinh xắn trên.