5 kiểu tóc ngang vai Hàn Quốc hot nhất, dù già hay trẻ cứ cắt là lung linh, xinh xắn vô cùng

Thời trang 20/12/2017 11:23

Với 5 kiểu tóc ngang vai Hàn Quốc đẹp ngất ngây dưới đây, bạn gái sẽ trở nên xinh xắn và trẻ trung hết nấc.

Nếu đang tìm kiếm phong cách trẻ trung, xinh xắn thì 5 kiểu tóc ngang vai du nhập từ Hàn Quốc dưới đây sẽ là “món quà” dành riêng cho bạn. Đặc biệt, những kiểu tóc ngắn ngang vai này còn là xu hướng hot nhất năm 2018 sắp đến.

1.  Tóc ngang vai uốn đuôi

Trong những kiểu biến tấu của tóc ngắn, tóc ngang vai uốn đuôi là phong cách được phái đẹp ưa chuộng nhất.

5 kiểu tóc ngang vai Hàn Quốc hot nhất, dù già hay trẻ cứ cắt là lung linh, xinh xắn vô cùng - Ảnh 1

Đối với những bạn nữ yêu thích phong cách dịu dàng, thùy mị, chắc chắn tóc ngang vai uốn đuôi chính là lựa chọn tuyệt vời nhất - Ảnh: Internet 

5 kiểu tóc ngang vai Hàn Quốc hot nhất, dù già hay trẻ cứ cắt là lung linh, xinh xắn vô cùng - Ảnh 2
Xinh xắn, trẻ trung chuẩn hotgirl Hàn Quốc với kiểu tóc ngang vai uốn đuôi, nhuộm nâu sáng - Ảnh: Internet
5 kiểu tóc ngang vai Hàn Quốc hot nhất, dù già hay trẻ cứ cắt là lung linh, xinh xắn vô cùng - Ảnh 3
Phá cách, nổi loạn khi nhuộm màu sáng cho mái tóc ngang vai uốn cúp - Ảnh: Internet

2. Tóc ngang vai xoăn nhẹ

Ngoài uốn cúp đuôi, kiểu tóc ngang vai xoăn nhẹ cũng rất được yêu thích. Những lọn tóc uốn mềm mại tựa sóng nước giúp phái đẹp trở nên quý phái, quyến rũ hơn. Hơn thế, đây chính là xu hướng tóc hot nhất 2018 sắp đến.

5 kiểu tóc ngang vai Hàn Quốc hot nhất, dù già hay trẻ cứ cắt là lung linh, xinh xắn vô cùng - Ảnh 4
Tóc ngang vai uốn xoăn nhẹ bồng bềnh, thướt tha - Ảnh: Internet
5 kiểu tóc ngang vai Hàn Quốc hot nhất, dù già hay trẻ cứ cắt là lung linh, xinh xắn vô cùng - Ảnh 5
Với mái tóc ngang vai uốn xoăn, bạn có thể điểm xuyết thêm chiếc băng đô họa tiết chấm bi để làm tăng nét hoài cổ - Ảnh: Internet
5 kiểu tóc ngang vai Hàn Quốc hot nhất, dù già hay trẻ cứ cắt là lung linh, xinh xắn vô cùng - Ảnh 6
Tóc ngang vai uốn xoăn kết hợp cùng mái thưa giúp bạn gái “ăn gian” tuổi hiệu quả - Ảnh: Internet

3. Tóc ngang vai duỗi cúp

Tóc ngang vai duỗi cúp là kiểu tóc đơn giản nhưng rất sang trọng. Ngoài ra, đây là kiểu tóc rất phù hợp với những bạn gái bận rộn, không có thời gian chăm chút cho vẻ ngoài.

5 kiểu tóc ngang vai Hàn Quốc hot nhất, dù già hay trẻ cứ cắt là lung linh, xinh xắn vô cùng - Ảnh 7
Tóc ngang vai duỗi cúp đơn giản, nhẹ nhàng khi kết hợp với mái thưa Hàn Quốc - Ảnh: Internet
5 kiểu tóc ngang vai Hàn Quốc hot nhất, dù già hay trẻ cứ cắt là lung linh, xinh xắn vô cùng - Ảnh 8
Dịu dàng, nữ tính với kiểu tóc ngang vai duỗi cúp, mái rẽ ngôi giữa - Ảnh: Internet
5 kiểu tóc ngang vai Hàn Quốc hot nhất, dù già hay trẻ cứ cắt là lung linh, xinh xắn vô cùng - Ảnh 9
Tóc ngang vai duỗi cúp nhuộm màu xám khói chuẩn style Hàn Quốc - Ảnh: Internet

4. Tóc ngang vai mái thưa

Mái thưa là kiểu tóc hot nhất trong 2 năm trở lại đây. Những sợi tóc lưa thưa phía trước trán làm tăng thêm sự trẻ trung, xinh xắn cho bạn gái. Khi cắt kiểu tóc ngang vai Hàn Quốc này, bạn sẽ trở nên xinh xắn, đáng yêu ngay cả khi ở tuổi trưởng thành.

Đặc biệt, tóc ngang vai mái thưa cực kỳ phù hợp với những cô nàng mặt tròn, vì độ dài của kiểu tóc này giúp thon gọn khuôn mặt cực kỳ hiệu quả.

5 kiểu tóc ngang vai Hàn Quốc hot nhất, dù già hay trẻ cứ cắt là lung linh, xinh xắn vô cùng - Ảnh 10
Tóc ngang vai mái mưa giúp gương mặt tròn thon gọn tức thì - Ảnh: Internet
5 kiểu tóc ngang vai Hàn Quốc hot nhất, dù già hay trẻ cứ cắt là lung linh, xinh xắn vô cùng - Ảnh 11
Kiểu tóc du nhập từ Hàn Quốc này rất dễ bết dính, để khắc phục điều này hãy thoa ít phấn rôm lên tóc trước khi ra ngoài - Ảnh: Internet
5 kiểu tóc ngang vai Hàn Quốc hot nhất, dù già hay trẻ cứ cắt là lung linh, xinh xắn vô cùng - Ảnh 12
Tóc ngang vai mái thưa là phong cách được nữ sinh Hàn Quốc yêu thích nhất - Ảnh: Internet

5. Tóc ngang vai uốn vểnh đuôi

Bạn là cô nàng mang hơi hướng cổ điển và yêu thích phong cách thời trang vintage, hãy tham khảo ngay kiểu tóc ngang vai uốn vểnh đuôi. Đây là kiểu tóc ngang vai Hàn Quốc dự đoán sẽ “làm mưa làm gió” trong năm 2018 sắp đến.

5 kiểu tóc ngang vai Hàn Quốc hot nhất, dù già hay trẻ cứ cắt là lung linh, xinh xắn vô cùng - Ảnh 13
Bạn sẽ trông như quý cô thập niên 80 khi để kiểu tóc ngang vai uốn vểnh đuôi này - Ảnh: Internet
5 kiểu tóc ngang vai Hàn Quốc hot nhất, dù già hay trẻ cứ cắt là lung linh, xinh xắn vô cùng - Ảnh 14
Với kiểu tóc ngang vai uốn vểnh đuôi, nhuộm màu nâu trầm, cựu hotgirl Tâm Tít trở nên quyến rũ, gợi cảm hơn - Ảnh: Internet

Mùa lễ hội cuối năm đã cận kề, năm mới 2018 sắp đến, đây chính là thời điểm thích hợp nhất để bạn làm mới chính mình với 5 kiểu tóc ngang vai Hàn Quốc mang phong cách trẻ trung, xinh xắn trên.

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