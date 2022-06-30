5 kiểu áo giúp vòng eo ngấn mỡ "tàng hình" đang khiến các chị em phải “điên đảo”

Với những cô nàng có vòng 2 kém thon, để chọn được cho mình chiếc áo ưng ý là chuyện không hề dễ dàng. Top 5 kiểu áo dưới đây đang khiến các diễn đàn thời trang “điên đảo” mà bạn có thể học hỏi.

Diện đồ một màu khiến hình ảnh chủ nhân thêm phần thanh lịch. Mặc áo peplum với quần short giúp chị em đầy gợi cảm mà vẫn đẹp tinh tế. Kiểu áo này là công cụ thần kì bậc nhất cho những người sở hữu vòng 2 không mấy thon gọn. Áo peplum nên mặc với quần bó, tránh mặc cùng váy xoè để gây cảm giác nặng nề cho thị giác. Nếu bạn có chiều cao khiêm tốn, hãy chọn dáng áo ngắn và đừng quên chọn giày cao gót khi mặc kiểu áo này.

Áo trễ vai cũng là loại áo khoe vai thon rất cổ điển, với thiết kế cổ áo rộng, có thể là chữ V, cổ bèo nhún... có thể kéo trễ xuống vai, không hề hở hang. Đừng nghĩ rằng dáng phải chuẩn thì mặc áo trễ vai mới đẹp. Nếu muốn diện kiểu áo này, các nàng bụ bẫm hoàn toàn có thể thử kiểu dáng suông classic.

Ảnh minh họa: Internet

Với phần vai trễ gợi cảm, mọi ánh mắt sẽ tập trung vào đôi vai và phần cổ của các nàng. Thêm vào đó, kiểu áo suông, bồng bềnh sẽ khéo léo giấu đi phần bụng của bạn. Thông thường nếu không muốn trở nên quá “bánh bèo” khi diện áo trễ vai, các nàng hãy mix áo với quần short hay quần jean.

3. Áo babydoll

Ưu điểm rất lớn của babydoll so với các loại áo khác là khả năng che những nhược điểm trên cơ thể. Phần chiết sát ngực giúp cải thiện vòng một, còn phần thân áo xòe rộng giúp những bạn gái có vòng 2 lớn cảm thấy tự tin hơn khi mặc. Bên cạnh đó, những chiếc váy babydoll chính là sự lựa chọn truyệt vời với những bạn có chân to. Cùng với chất liệu nhẹ và mát, babydoll trở thành dạng áo được ưa chuộng đặc biệt là trong mùa hè...

Ảnh minh họa: Internet

4. Áo phông freesize

Những chiếc áo phông ngoại cỡ cũng là một gợi ý không hề tồi khi cần giấu bụng khẩn cấp. Áo phông dáng rộng mang đến sự mát mẻ, thoải mái và năng động cho người mặc. Bên cạnh đó, với kiểu dáng rộng, vòng eo của bạn sẽ hoàn toàn được che đậy.

Ảnh minh họa: Internet

5. Sơ mi dáng suông

Áo sơ mi suông đang được các fashionista trưng dụng và các nàng bụng béo hoàn toàn có thể diện. Tốt nhất hãy chọn những chiếc áo được làm từ vải lụa, nếu không, vải cotton cũng sẽ là lựa chọn không tồi cho chị em.

Ảnh minh họa: Internet

Cứ diện những kiểu áo này nhé, chắc chắn đây sẽ là "bảo bối" hữu hiệu giúp nàng che giấu khuyết điểm vòng hai thiếu thon gọn của mình. Hãy tự tin dạo bước xuống phố mà không cần lo lắng điều gì nhé!