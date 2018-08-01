14 mẹo xử lý quần áo, giày dép thông minh giúp cuộc sống của phụ nữ thêm dễ dàng

Để cuộc sống thêm phần dễ dàng, phụ nữ nên học ngay những mẹo hay trong cách bảo quản và xử lý quần áo, giày dép sau đây từ Brightside.

Làm đẹp đối với phụ nữ là điều không thể thiếu, bên cạnh làn da, vóc dáng, trang phục cũng là một vấn đề quan trọng. Để vẻ ngoài luôn gọn gàng, chỉn chu cũng như quần áo, trang phục được bảo quản tốt nhất, dưới đây là 14 mẹo hay dành cho bạn.

Làm sạch giày cao gót

Để làm mới giày cao gót hay đế giày thể thao, bạn có thể dùng bông và nước tẩy trang để làm sạch hết các tì vết, đốm đen - Ảnh: Internet

Cách treo áo không giãn

Cách treo thông thường dễ khiến áo len, áo có chất liệu nặng bị giãn, mất đi độ căng mới. Do đó, để khắc phục, bạn nên chọn cách gấp hoặc treo theo hình minh họa - Ảnh: Internet

Giữ dáng cho boots cổ cao

Boots, giày cổ cao thường dễ bị cong, gãy mất đi vẻ đẹp vốn có. Để đôi giày luôn mới, hãy sử dụng thanh xốp tròn hoặc đồ vật dạng ống để đặt vào trong mỗi khi không sử dụng - Ảnh: Internet

Ngăn mùi hôi của quần áo khi đi du lịch

Đi du lịch dài ngày khiến quần áo bẩn tích tụ nhiều, điều này có thể gây ra mùi hôi khó chịu ảnh hưởng đến đồ còn sạch. Lúc này, hãy cho toàn bộ đồ bẩn vào túi ni lông, thêm vào đó 1 thanh xà phòng, hút hết không khí và buộc kín, mọi vấn đề sẽ được giải quyết - Ảnh: Internet

Giảm độ trơn trượt cho giày

Đôi giày đi lâu ngày sẽ mất độ ma sát trở nên trơn trượt, để an toàn hơn khi di chuyển, hãy lấy keo nến thoa đều lên dưới đế, đợi khô là có thể mang tiếp - Ảnh: Internet

Giúp váy không gió tốc

Chuẩn bị vài chiếc đồng xu, dán hoặc may cố định vào gấu váy như hình minh họa, gió sẽ không thể nào tốc chúng lên nữa - Ảnh: Internet

Dùng sơn móng tay làm mới giày

Chiếc giày mang nhiều ngày dễ bị trầy xước, đừng vứt nó đi mà hãy lấy sơn móng tay trong suốt thoa đều lên, các tì vết sẽ được là phẳng - Ảnh: Internet

Tạo nếp gấp cho gấu quần

Lấy máy duỗi tóc, bật nhiệt độ cao nhất để yên trong khoảng 2 - 3 phút. Sau đó, gấp gấu quần lên theo ý muốn, dùng máy áp vào tương tự như kéo tóc đến khi tạo thành nếp là hoàn thành - Ảnh: Internet

Khử mùi hôi "cứng đầu"

Món đồ dính mùi hôi khó khử, trước khi giặt, hãy vắt nước cốt chanh lên, để yên khoảng vài phút - Ảnh: Internet

Treo quần áo không bị trượt

Những chiếc áo, váy có chất liệu mỏng, mềm như voan, lụa rất dễ bị trượt ra khỏi giá treo. Để hạn chế, dùng dây thun buộc hai vào đầu móc, sau đó mới treo đồ lên - Ảnh: Internet

Biến tấu chiếc áo 2 dây

Để trông mới mẻ và sexy hơn, thay vì mặc theo cách thông thường, hãy vòng 2 dây áo chéo nhau như hình - Ảnh: Internet

Giấu áo ngực khi diện váy khoét sâu

Chỉ với 1 sợi dây thun dày, bạn đã có thể giấu nhẹm dấu tích của nội y, nhờ đó, chiếc váy khoét lưng sâu sẽ thêm hoàn hảo khi mặc vào người - Ảnh: Internet

Giấu dây nội y khi mặc áo ba lỗ

Kéo hai dây nội y lại với nhau, dùng kẹp giấy cố định là bạn đã có thể giấu chúng vào sau chiếc áo ba lỗ - Ảnh: Internet

Tạo vết rách bụi bặm trên quần jean

Dùng chiếc dao bào thực phẩm dạng lỗ nhỏ chà lên bề mặt quần jean, sau đó, dùng nhíp loại hết những mảnh vải bị bong ra. Kết quả sẽ cho ra vết rách vô cùng bụi bặm - Ảnh: Internet

"Bỏ túi" 15 mẹo hay trong cách xử lý quần áo, giày dép trên, chắc chắn bạn sẽ luôn xuất hiện với hình ảnh chỉn chu, tươm tất và thời thượng.

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