1 chiếc váy hoa dài qua gối - 8 cách phối đồ cực điệu đà, nữ tính giúp nàng đùi to che khuyết điểm

Thiết kế chân váy midi hoa dài qua gối là kiểu trang phục có khả năng che khuyết điểm bắp chân thô và đùi to cực kỳ hiệu nghiệm.

Những kiểu đầm, chân váy có độ dài qua gối thường được các cô nàng sở hữu phong cách ăn mặc ngọt ngào, điệu đà, nữ tính ưa chuộng. Chân váy midi hoa dài qua gối Midi là tên gọi của kiểu váy có dáng xòe, chiều dài qua gối. Kiểu váy này mang đến vẻ đẹp dịu dàng, nữ tính, già dặn và cực kỳ điệu đà. Chính vì vậy, thiết kế này dường như được phụ nữ ở độ tuổi từ 25 trở lên ưa chuộng hơn.

Chân váy midi hoa dài qua gối phối cùng áo trễ vai cùng tông - Ảnh: Internet Với độ dài qua gối, váy midi được ứng dụng nhiều trong các hoạt động dã ngoại, cần di chuyển nhiều hay những cuộc hội họp, làm việc nghiêm túc. Cũng nhờ thiết kế xòe dài, kiểu chân váy này giúp che đi khuyết điểm ở phần dưới có thể như bắp chăn to, đùi to, chân cong... cực kỳ hiệu quả. Tuy nhiên, nếu khéo léo trong việc mix-match hay chọn lựa chất liệu, hoa văn, mẫu váy này sẽ mang phong cách thời trang trẻ trung và đa dạng hơn rất nhiều.

Tùy vào hoàn cảnh xuất hiện mà bạn nên chọn những cách phối đồ cùng váy midi dài qua gối có họa tiết hoa phù hợp - Ảnh: Internet Phối váy midi hoa nhí tối màu với áo thun tương phản - Ảnh: Internet Phối đồ với chân váy midi hoa dài qua gối Để phù hợp với thời tiết, không khí sôi động của mùa hè, đồng thời mang đến vẻ ngoài trẻ trung, tươi tắn, bạn nên chọn mẫu váy midi hoa có màu sắc rạng rỡ. Dưới đây là 8 gợi ý phối đồ cùng chiếc váy xòe dài qua gối màu vàng hoa nhí cực nữ tính, ngọt ngào và tươi tắn. Phối chân váy midi hoa màu vàng với chiếc bodysuit có tông tương phản mang đến set đồ cực bắt mắt. Để trông nổi bật hơn, hãy đi cùng đôi dép đế vuông màu đỏ, phối ngoài chiếc blazer croptop màu trung tính - Ảnh: Internet Sự kết hợp khác cổ điển và gợi cảm hơn khi phối chân váy midi hoa dài qua gối cùng áo ống. Nếu muốn kín đáo hơn, hãy khoác hờ chiếc boober màu hồng pastel. Set đồ sẽ đậm nét retro khi đi cùng đôi sandal màu da bò - Ảnh: Internet Diện chân váy midi hoa nhí với sơ mi denim, thắt chiếc khăn turban, đi sandal đế bệt sẽ giúp bạn sở hữu phong cách thời trang cực kỳ cổ điển - Ảnh: Internet Quý cô văn phòng nên học cách phối váy midi hoa nhí dài qua gối với sơ mi không tay, bèo nhún cùng tông. Đặc biệt, hãy phối cùng đôi khuyên tai vàng, đi giày mũi nhọn để hoàn hảo nhất - Ảnh: Internet Nếu muốn diện chân váy midi dài qua gối đi dạo phố, hãy phối chúng với áo sơ mi trắng, đi cùng dép da bệt màu đen. Bạn có thể tạo điểm nhấn bằng chiếc vòng tay đa sắc - Ảnh: Internet Không gì tuyệt vời hơn khi bạn muốn ra phố với street style nổi bật bằng cách phối chân váy midi với áo croptop vai chéo, bèo nhún màu sắc tươi sáng. Hãy đi cùng đôi sneaker, mang túi xách dàng tròn - Ảnh: Internet Để trông mới mẻ và lạ mắt, hãy diện chân váy midi hoa nhí với áo ôm body cổ vuông, đi cùng đôi guốc mộc vai trong suốt - Ảnh: Internet Phong cách thoải mái, đậm chất latin khi phối chân váy midi hoa nhí dài qua gối với áo thun croptop form rộng thả tà và đi giày đế vuông hở mũi - Ảnh: Internet 8 gợi ý phối đồ cùng chân váy midi hoa nhí dài qua gối màu vàng tươi trên sẽ giúp cô nàng đùi to, bắp chân thô tự tin tỏa sáng với mọi phong cách.

Phối đồ với chân váy jean: Vừa cá tính vừa cổ điển lại cực kỳ năng động Học ngay các cách phối đồ cùng chân váy jean đầy cá tính, bụi bặm sau đây, chắc chắn bạn sẽ sở hữu phong cách thời trang vô cùng thời thượng, nổi bật.

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