1 chiếc váy hoa dài qua gối - 8 cách phối đồ cực điệu đà, nữ tính giúp nàng đùi to che khuyết điểm

Thời trang 16/05/2018 16:53

Thiết kế chân váy midi hoa dài qua gối là kiểu trang phục có khả năng che khuyết điểm bắp chân thô và đùi to cực kỳ hiệu nghiệm.

Những kiểu đầm, chân váy có độ dài qua gối thường được các cô nàng sở hữu phong cách ăn mặc ngọt ngào, điệu đà, nữ tính ưa chuộng.

Chân váy midi hoa dài qua gối 

Midi là tên gọi của kiểu váy có dáng xòe, chiều dài qua gối. Kiểu váy này mang đến vẻ đẹp dịu dàng, nữ tính, già dặn và cực kỳ điệu đà. Chính vì vậy, thiết kế này dường như được phụ nữ ở độ tuổi từ 25 trở lên ưa chuộng hơn. 

1 chiếc váy hoa dài qua gối - 8 cách phối đồ cực điệu đà, nữ tính giúp nàng đùi to che khuyết điểm - Ảnh 1
Chân váy midi hoa dài qua gối phối cùng áo trễ vai cùng tông - Ảnh: Internet

Với độ dài qua gối, váy midi được ứng dụng nhiều trong các hoạt động dã ngoại, cần di chuyển nhiều hay những cuộc hội họp, làm việc nghiêm túc. Cũng nhờ thiết kế xòe dài, kiểu chân váy này giúp che đi khuyết điểm ở phần dưới có thể như bắp chăn to, đùi to, chân cong... cực kỳ hiệu quả. 

Tuy nhiên, nếu khéo léo trong việc mix-match hay chọn lựa chất liệu, hoa văn, mẫu váy này sẽ mang phong cách thời trang trẻ trung và đa dạng hơn rất nhiều.

1 chiếc váy hoa dài qua gối - 8 cách phối đồ cực điệu đà, nữ tính giúp nàng đùi to che khuyết điểm - Ảnh 2
Tùy vào hoàn cảnh xuất hiện mà bạn nên chọn những cách phối đồ cùng váy midi dài qua gối có họa tiết hoa phù hợp - Ảnh: Internet
1 chiếc váy hoa dài qua gối - 8 cách phối đồ cực điệu đà, nữ tính giúp nàng đùi to che khuyết điểm - Ảnh 3
Phối váy midi hoa nhí tối màu với áo thun tương phản - Ảnh: Internet

Phối đồ với chân váy midi hoa dài qua gối

Để phù hợp với thời tiết, không khí sôi động của mùa hè, đồng thời mang đến vẻ ngoài trẻ trung, tươi tắn, bạn nên chọn mẫu váy midi hoa có màu sắc rạng rỡ. 

Dưới đây là 8 gợi ý phối đồ cùng chiếc váy xòe dài qua gối màu vàng hoa nhí cực nữ tính, ngọt ngào và tươi tắn. 

1 chiếc váy hoa dài qua gối - 8 cách phối đồ cực điệu đà, nữ tính giúp nàng đùi to che khuyết điểm - Ảnh 4
Phối chân váy midi hoa màu vàng với chiếc bodysuit có tông tương phản mang đến set đồ cực bắt mắt. Để trông nổi bật hơn, hãy đi cùng đôi dép đế vuông màu đỏ, phối ngoài chiếc blazer croptop màu trung tính - Ảnh: Internet
1 chiếc váy hoa dài qua gối - 8 cách phối đồ cực điệu đà, nữ tính giúp nàng đùi to che khuyết điểm - Ảnh 5
Sự kết hợp khác cổ điển và gợi cảm hơn khi phối chân váy midi hoa dài qua gối cùng áo ống. Nếu muốn kín đáo hơn, hãy khoác hờ chiếc boober màu hồng pastel. Set đồ sẽ đậm nét retro khi đi cùng đôi sandal màu da bò - Ảnh: Internet
1 chiếc váy hoa dài qua gối - 8 cách phối đồ cực điệu đà, nữ tính giúp nàng đùi to che khuyết điểm - Ảnh 6
Diện chân váy midi hoa nhí với sơ mi denim, thắt chiếc khăn turban, đi sandal đế bệt sẽ giúp bạn sở hữu phong cách thời trang cực kỳ cổ điển - Ảnh: Internet
1 chiếc váy hoa dài qua gối - 8 cách phối đồ cực điệu đà, nữ tính giúp nàng đùi to che khuyết điểm - Ảnh 7
Quý cô văn phòng nên học cách phối váy midi hoa nhí dài qua gối với sơ mi không tay, bèo nhún cùng tông. Đặc biệt, hãy phối cùng đôi khuyên tai vàng, đi giày mũi nhọn để hoàn hảo nhất - Ảnh: Internet
1 chiếc váy hoa dài qua gối - 8 cách phối đồ cực điệu đà, nữ tính giúp nàng đùi to che khuyết điểm - Ảnh 8
Nếu muốn diện chân váy midi dài qua gối đi dạo phố, hãy phối chúng với áo sơ mi trắng, đi cùng dép da bệt màu đen. Bạn có thể tạo điểm nhấn bằng chiếc vòng tay đa sắc - Ảnh: Internet
1 chiếc váy hoa dài qua gối - 8 cách phối đồ cực điệu đà, nữ tính giúp nàng đùi to che khuyết điểm - Ảnh 9
Không gì tuyệt vời hơn khi bạn muốn ra phố với street style nổi bật bằng cách phối chân váy midi với áo croptop vai chéo, bèo nhún màu sắc tươi sáng. Hãy đi cùng đôi sneaker, mang túi xách dàng tròn - Ảnh: Internet
1 chiếc váy hoa dài qua gối - 8 cách phối đồ cực điệu đà, nữ tính giúp nàng đùi to che khuyết điểm - Ảnh 10
Để trông mới mẻ và lạ mắt, hãy diện chân váy midi hoa nhí với áo ôm body cổ vuông, đi cùng đôi guốc mộc vai trong suốt - Ảnh: Internet
1 chiếc váy hoa dài qua gối - 8 cách phối đồ cực điệu đà, nữ tính giúp nàng đùi to che khuyết điểm - Ảnh 11
Phong cách thoải mái, đậm chất latin khi phối chân váy midi hoa nhí dài qua gối với áo thun croptop form rộng thả tà và đi giày đế vuông hở mũi - Ảnh: Internet

8 gợi ý phối đồ cùng chân váy midi hoa nhí dài qua gối màu vàng tươi trên sẽ giúp cô nàng đùi to, bắp chân thô tự tin tỏa sáng với mọi phong cách. 

Phối đồ với chân váy jean: Vừa cá tính vừa cổ điển lại cực kỳ năng động

Phối đồ với chân váy jean: Vừa cá tính vừa cổ điển lại cực kỳ năng động

Học ngay các cách phối đồ cùng chân váy jean đầy cá tính, bụi bặm sau đây, chắc chắn bạn sẽ sở hữu phong cách thời trang vô cùng thời thượng, nổi bật.

Xem thêm
Từ khóa:   chân váy dài qua gối chân váy midi cách phối đồ đẹp phối đồ che đùi to

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 1 giờ 34 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 3 giờ 4 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 4 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt