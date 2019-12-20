Hưởng lợi đủ đường nhờ bí quyết chọn mua nhà Hà Nội đúng “thời điểm vàng”

Không lâu trước đó, vợ anh vừa sinh con thứ 2. Do bận việc kinh doanh, không thể tự mình vừa chăm sóc vợ, vừa chăm con lớn, anh Khang đã đón cả bà nội, bà ngoại lên giúp đỡ. Trong căn nhà chật chội, 4 người lớn cùng hai đứa trẻ tất bật sinh hoạt, cố gắng giữ gìn đến đâu cũng không thể gọn gàng, sạch sẽ được. Chưa kể hàng ngày khách khứa còn ra vào để thăm 2 mẹ con mới sinh khiến không gian càng trở nên bí bách.

“Tôi rớt nước mắt khi mỗi lần thấy mẹ ngồi thừ ở hành lang nhìn xuống đường vì quá nhớ khung cảnh rộng rãi dưới quê. Hoặc khi mẹ vợ thấy tôi ngủ ở phòng khách thì lại bảo tôi vào với vợ để bà ngủ cùng cháu gái lớn, nhưng mỗi lần cháu nhỏ khóc bà lại phải tất tả chạy sang. Không đành lòng, tôi đã hạ quyết tâm phải mua bằng được một căn hộ rộng rãi hơn vào trước tết để cả nhà có một cái tết vui vẻ hơn. Sẵn có khoản tiền định dành đầu tư cho một dự án kinh doanh, tôi quyết định hoãn kế hoạch để mua nhà.” – anh Khang chia sẻ.

Cùng chung cảnh ngộ giống anh Khang, chị Phượng (đến từ Thái Bình) cũng đang gấp rút tìm một căn nhà đón tết Canh Tý vì lo ngại tình trạng ô nhiễm ở khu vực trung tâm. “Mẹ tôi vốn bị xoang nhưng năm nay tình hình tệ hơn hẳn, có lẽ do mấy đợt bụi mịn tăng cao. Con gái cũng suốt ngày ho khù khụ khiến tôi lo đến mất ngủ. Mới đợt cuối tháng 11 lại thấy chỉ số ô nhiễm tăng đến chóng mặt, nên tôi quyết định tìm một khu vực trong lành hơn để chuyển đến sinh sống. Nhất định phải mua được trước tết.” – chị Phượng chia sẻ.

Sở dĩ cả anh Khang và chị Phượng đều gấp rút tìm nhà trước tết bởi ngoài mong muốn có nhà mới đón tết thì đây còn là thời điểm các chủ đầu tư bất động sản tung ra rất nhiều ưu đãi cho khách hàng. Mặt khác, các ngân hàng cũng sẽ đẩy mạnh chính sách hỗ trợ vay vốn mua nhà với mức lãi suất hấp dẫn. Vì thế, người mua nhà sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn và cơ hội mua được căn hộ với mức giá ưu đãi hơn.

Sunshine Garden – lựa chọn hoàn hảo cho căn hộ dịp cuối năm nhờ ưu đãi khủng

Một hôm đang đọc báo, chị Phượng thấy quảng cáo của dự án Sunshine Garden nên click vào xem. Chị bị ấn tượng ngay bởi những hình ảnh tràn ngập cây xanh bao quanh các tòa nhà, mới nhìn qua đã cảm nhận được không khí trong lành, mát mẻ như ở chốn thôn quê.

“Tôi đến tham quan Sunshine Garden tranh thủ lúc nghỉ trưa. Dù đang là mùa đông nhưng buổi trưa vẫn nắng khá gắt, thêm vào đó là thời tiết hanh khô nên có rất nhiều bụi. Thế mà vừa bước vào bên trong dự án, không khí liền dịu xuống ngay lập tức. Thảm cây xanh bao kín các tòa nhà đúng như trong ảnh quảng cáo. Tôi không thể ngờ một dự án chỉ cách hồ Hoàn Kiếm có 4km lại dành nhiều diện tích cho cây xanh đến vậy.” - Chị Phượng cho biết.

Cây xanh phủ kín, bao quanh các tòa nhà của dự án Sunshine Garden mang đến môi trường sống trong lành.

Tình cờ, anh Khang cũng đi tham quan dự án này cùng lúc với chị Phượng. Hai người được dẫn đi xem các căn hộ mẫu của cả 3 tòa nhà nhưng đều ấn tượng nhất với tòa G3. Đây cũng chính là tòa nhà VIP nhất của dự án. Với diện tích trên 100m vuông, mỗi căn có từ 3 đến 4 phòng ngủ tùy nhu cầu. Tất cả đều được trang bị nội thất đến từ nhiều thương hiệu đắt giá trên thế giới. Ngoài ra, mỗi căn hộ ở đây còn dành diện tích lớn để làm phòng đa năng như phòng trang phục, phòng thể thao… Anh Khang dự định sẽ biến những phòng này thành phòng vui chơi cho các con mình.

Hầu hết các căn hộ đều có view hướng về khu vực lõi trung tâm dự án, nơi được thiết kế như một khu vườn Âu ngay trong lòng phố thị với toàn bộ không gian được phủ xanh và bố trí hài hòa với tượng đài nghệ thuật cùng hồ nước và các tuyến đường dạo bộ. Không chỉ thế, với mục tiêu đáp ứng đầy đủ nhu cầu của cư dân nên Sunshine Group phát triển toàn bộ dự án Sunshine Garden theo mô hình compound khép kín bao gồm chuỗi tiện ích: shophouse, trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí, nhà hàng, khu chăm sóc sức khỏe, trường học Sunshine Maple Bear, thư viện cộng đồng,… Đây là điều khiến chị Phượng ưng ý nhất: “Vậy là chúng tôi có thể sinh hoạt chỉ trong nội khu đảm bảo không khí trong lành mà vẫn có đủ mọi tiện ích đáp ứng nhu cầu.”

Khu vực lõi trung tâm dự án như một khu vườn Âu trong lòng phố thị.

Anh Khang cũng hoàn toàn bị thuyết phục với căn hộ ở đây nhưng điều khiến anh quyết định xuống tiền mua ngay một căn hộ 4 phòng ngủ là nhờ chính sách ưu đãi, hỗ trợ khách hàng của Tập đoàn Sunshine, đó là quà tặng gói dịch vụ quản lý trong 2 năm và gói nội thất rời trị giá 250 triệu đồng khi mua căn hộ tòa G3, được trừ trực tiếp 90% vào tổng giá trị căn hộ. Bên cạnh đó, chỉ cần đóng 10% giá trị căn hộ tương đương với 290 triệu, là anh Khang đã có thể sở hữu căn hộ cao cấp Sunshine Garden, hoặc anh có thể thanh toán sớm ngay và được hưởng chiết khấu 10% giá trị căn hộ.

Đặc biệt, anh Khang cũng như các khách hàng khác sẽ được ngân hàng đối tác của Sunshine Group hỗ trợ cho vay lên đến 75% giá trị căn hộ trong thời gian 25 năm, kể từ khi giải ngân. Đáng nói hơn, khoản vay nói trên được hỗ trợ lãi suất 0% đến tháng 12/2020. Nghĩa là anh Khang có thể dọn vào nhà mới ngay cuối năm 2019 nhưng đến một năm sau mới phải trả lãi ngân hàng.

“Tôi đã định dành khoản đầu tư kinh doanh để mua nhà nhưng nhờ chính sách hỗ trợ của Sunshsine Group mà giờ lại có thể tiếp tục công việc của mình và lấy lãi từ đó để trả tiền vay ngân hàng. Đúng là lợi cả đôi đường.” – Anh Khang hồ hởi chia sẻ.

Giống với anh Khang, chị Phượng quyết định mua ngay một căn hộ nhờ chính sách ưu đãi của dự án. Ngoài các gói hỗ trợ, chị Phượng còn được lựa chọn một trong hai quà tặng là một voucher trường học Sunshine Maple Bear trị giá 100 triệu hoặc 2 cây vàng trị giá 80 triệu. Chị quyết định sẽ chuyển trường cho con về học tại đây luôn để đảm bảo con không phải tiếp xúc nhiều với khói bụi nên đã chọn voucher trường học. Được biết, chính sách trên sẽ dành cho những khách hàng mua nhà từ nay đến hết 31/12/2019.

Anh Hồ Minh Cường, Giám đốc một công ty môi giới bất động sản nhận định, theo báo cáo thì cuối năm nay chênh lệch về nguồn cung cầu trên thị trường khá lớn. Trong khi nhu cầu mua bất động sản ở thị trường vẫn ở mức cao thì nguồn cung lại sụt giảm mạnh, đặc biệt là trong phân khúc căn hộ cao cấp. Vì thế mà không ít chủ đầu tư ép giá khách hàng hoặc hạn chế các chính sách ưu đãi. Sunshine Garden là một trong số ít những dự án có chính sách khủng hỗ trợ khách hàng trong thời điểm này dù sở hữu nhiều ưu thế. Cùng với những chính sách ưu đãi tốt từ chủ đầu tư, đây chính là thời điểm lý tưởng để khách hàng “xuống tiền” sở hữu căn hộ sang trọng, rộng thoáng bậc nhất khu vực Đông Nam thành phố này.

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Để biết thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ:

Hotline: 086 861 0222

Website: http://garden.sunshinegroup.vn/

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