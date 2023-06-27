Xin tiền mua ma túy không được, cháu trai 14 tuổi đâm ông nguy kịch rồi tự sát

Thế giới 27/06/2023 14:07

Xin tiền ông mua ma túy để dùng nhưng không được, nam thanh niên 14 tuổi lén dùng hung khí đâm ông nguy kịch và được phát hiện tự sát một ngày sau đó.

Theo đài Thai PBS đưa tin ngày 27/6, một nam thanh niên 14 tuổi ở Thái Lan đã tự sát sau khi đâm ông của mình bằng hung khí. Cảnh sát địa phương điều tra ra rằng cậu đã làm điều này một cách bốc đồng khi xin tiền mua ma túy nhưng ông không cho.    

Vụ việc xảy ra vào ngày 25/6 (giờ địa phương) tại vùng Kutchik của tỉnh Nongbong Arampu, đông bắc Thái Lan. Theo lời của những người hàng xóm, ông của nam thanh niên lúc đó đã cầu cứu và nói rằng ông bị đứa cháu trai cầm hung khí tấn công khi đang ngủ ở nhà. Ông bị thương nặng ở mặt và lưng, ngay lập tức được đưa đến bệnh viện cấp cứu.  

Xin tiền mua ma túy không được, cháu trai 14 tuổi đâm ông nguy kịch rồi tự sát - Ảnh 1
Xin tiền ông mua ma túy để dùng nhưng không được, nam thanh niên 14 tuổi lén dùng hung khí đâm ông nguy kịch và được phát hiện tự sát một ngày sau đó - Ảnh minh họa: Internet

Nam thanh niên sau đó được nhìn thấy đi ra sân sau của ngôi nhà, nhưng được phát hiện đã tử vong vào ngày hôm sau. Cảnh sát cho rằng nam thanh niên đã đưa ra quyết định bồng bột vì sợ bị bắt sau khi tấn công ông của mình. Ngoài ra, một dụng cụ dùng để hít ma túy cũng được tìm thấy trong phòng của nam thanh niên. 

Thái Lan trở thành quốc gia đầu tiên ở châu Á hợp pháp hóa cần sa y tế vào năm 2018. Sau đó, từ tháng 6/2022, tuyên bố hợp pháp hóa hoàn toàn đồng thời loại trừ cây cần sa khỏi danh sách là chất ma túy và cho phép trồng tại nhà. Tuy nhiên, khi mọi người bắt đầu trồng cần sa, doanh số bán hàng và tiêu thụ tăng lên nhanh chóng, đặc biệt là ở các khu du lịch và khu giải trí. Những ca tử vong do dùng quá liều cũng lần lượt tăng theo.  

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3 trong số những người bị thương là trẻ em sau vụ tai nạn tàu lượn siêu tốc trật bánh, xảy ra tại công viên giải trí Grona Lund (Stockholm, Thụy Điển) hôm 25/6 (giờ địa phương).

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