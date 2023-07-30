Trụ sở cứu hỏa Daegu cho biết, ngày 27/7, vào lúc 9h32 sáng (7h32 giờ Hà Nội) cùng ngày, trụ sở nhận được báo cáo 1 người mất tích ở thung lũng Dongsan, huyện Bugye, quận Gunwi, thành phố Daegu.

Theo hãng tin Yonhap, 4 sinh viên đại học ở độ tuổi 20 rủ nhau đến suối tại một thung lũng ở quận Gunwi, thành phố Daegu để tắm, không may rơi xuống vũng nước sâu dẫn đến 3 người chết đuối.

Dongsan là địa điểm thu hút khách du lịch, được nhiều du khách ghé thăm mỗi dịp mùa hè. Đặc biệt, nơi đây nổi tiếng là thánh địa của môn trượt nước bởi độ sâu của suối thường nông và nước trong vắt.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng tham gia cứu hộ nhanh chóng đến hện trường nhưng chỉ cứu được 1 em sinh viên, 3 em còn lại tim ngừng đập được đưa đến bệnh viện gần đó nhưng đã không thể cứu sống. Em sinh viên may mắn thoát nạn kịp leo lên bờ gọi cứu hộ 119 được giải cứu trong tình trạng kiệt sức.

Được biết, cả 4 sinh viên gặp nạn không may rơi xuống vũng nước sâu và bị cuốn vào vùng xoáy nước của thung lũng. Do trận mưa lớn những ngày trước đó làm nước suối dâng cao, chảy mạnh hơn bình thường, chỗ sâu cũng ngập đầu người. Cảnh báo mưa lớn đã được thông báo ở quận Gunwi một ngày trước vụ tai nạn.

Thung lũng Dongsan nơi xảy ra vụ tai nạn được chỉ định là "khu vực cấm vui chơi dưới nước", nhưng điều này được cho là không hiệu quả vì đây chỉ là khuyến nghị chứ không phải yêu cầu bắt buộc. Tổng cộng có 6 nhân viên bảo vệ được bố trí tại khu vực này, nhưng vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, không có nhân viên bảo vệ nào tại hiện trường vì "không phải giờ làm việc".

Thung lũng khu vực xảy ra vụ đuối nước thương tâm - Ảnh: Trụ sở an toàn phòng cháy chữa cháy Daegu/Yonhap News

Quan chức cũng thông báo đã cắm hàng chục băng rôn cấm vui chơi dưới nước nhưng lại không dán băng rôn cảnh báo về "xoáy nước" - được cho là nguyên nhân dẫn đến tai nạn này.

Một quan chức cho biết: "Không có tai nạn chết người nào ở Thung lũng Dongsan trong những năm gần đây, tôi cảm thấy thương tiếc về tai nạn lần này. Độ sâu của nước thường không sâu, nhưng những trận mưa lớn gần đây đã khiến nước sâu từ 2-3 mét".

Hiện, lực lượng chức năng đang điều tra các tình huống chính xác của vụ tai nạn.