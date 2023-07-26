Tờ Daily Mail đưa tin, một cô gái 39 tuổi không may trượt chân rơi xuống vực sâu 100ft (tương đương 30.48m) và tử vong sau khi vừa được bạn trai cầu hôn trong một buổi dã ngoại trên đỉnh vách đá ở một danh lam thắng cảnh thuộc Thổ Nhĩ Kỳ.

Yesim Demir (39 tuổi), đang đi nghỉ dưỡng cùng bạn trai Nizamettin Gursu tại Polente Cape, Canakkale, một thành phố ở phía tây bắc Thổ Nhĩ Kỳ thì tai nạn thương tâm xảy ra.