Yesim Demir (39 tuổi), đang đi nghỉ dưỡng cùng bạn trai Nizamettin Gursu tại thành phố Canakkale (Tây Bắc Thổ Nhĩ Kỳ) thì tai nạn thương tâm xảy ra.
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Tờ Daily Mail đưa tin, một cô gái 39 tuổi không may trượt chân rơi xuống vực sâu 100ft (tương đương 30.48m) và tử vong sau khi vừa được bạn trai cầu hôn trong một buổi dã ngoại trên đỉnh vách đá ở một danh lam thắng cảnh thuộc Thổ Nhĩ Kỳ.
Yesim Demir (39 tuổi), đang đi nghỉ dưỡng cùng bạn trai Nizamettin Gursu tại Polente Cape, Canakkale, một thành phố ở phía tây bắc Thổ Nhĩ Kỳ thì tai nạn thương tâm xảy ra.
Chiều tối ngày 6/7 (giờ địa phương), sau khi cầu hôn bạn gái thành công, cả hai đã lên vách đá để ăn mừng và ngắm hoàng hôn. Lúc này, Nizamettin Gursu quay ra xe lấy đồ ăn thì nghe một tiếng hét kinh hoàng. Anh vội vã quay trở lại vách đá, phát hiện vị hôn thê của mình đã rơi xuống vực.
Yesim Demir rơi từ độ cao 104ft (tương đương 32m), phát hiện bạn gái vẫn sống sót, Nizamettin Gursu nhanh chóng gọi cấp cứu. Tuy nhiên, vì vết thương quá nặng, Yesim Demir đã không qua khỏi dù được các bác sĩ nỗ lực hồi sức 45 phút.
Nizamettin Gursu đau buồn nói với truyền thông địa phương: "Chúng tôi đã chọn vách đá để có một kỷ niệm lãng mạn sau màn cầu hôn. Chúng tôi đã uống một ít rượu. Mọi thứ xảy ra cùng một lúc. Cô ấy mất thăng bằng và ngã xuống".