Theo Hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran đưa tin số người thiệt mạng trong vụ nổ do rò rỉ khí methane tại một mỏ than đã lên tới 51 người.

Theo Reuters, một vụ nổ khí đốt tại một mỏ than ở tỉnh Nam Khorasan đã giết chết ít nhất 51 người và làm bị thương 20 người. Hiện vẫn còn 24 người mất tích.

Truyền thông nước này cho biết vụ tai nạn xảy ra do một vụ nổ khí mê-tan ở hai khối B và C của mỏ do công ty Madanjoo quản lý. "76% than của cả nước được cung cấp từ khu vực này và khoảng 8 đến 10 công ty lớn đang hoạt động trong khu vực, bao gồm cả công ty Madanjoo", Thống đốc tỉnh Nam Khorasan Ali Akbar Rahimi phát biểu trên đài truyền hình nhà nước vào 22/9.

Hoạt động cứu hộ ở khối B đã hoàn tất. Trong số 47 công nhân có mặt ở khối này, 30 người đã tử vong và 17 người bị thương, Rahimi cho biết trước đó.

Số người tử vong đã vượt qua con số 50 người. Ảnh: Reuters

Hoạt động cứu hộ tại khối C đã bắt đầu. Mật độ khí mê-tan trong khối này cao và hoạt động này sẽ mất khoảng 3-4 giờ, ông nói thêm. Đài truyền hình nhà nước đưa tin có 69 công nhân có mặt tại các tòa nhà vào thời điểm xảy ra vụ nổ.

Tổng thống Masoud Pezeshkian đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và cho biết một cuộc điều tra về vụ việc đã bắt đầu. “Tôi đã nói chuyện với các bộ trưởng và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để theo dõi”, ông phát biểu trong bình luận trên truyền hình.

Iran tiêu thụ khoảng 3,5 triệu tấn than mỗi năm nhưng chỉ khai thác được khoảng 1,8 triệu tấn từ các mỏ của mình mỗi năm. Phần còn lại được nhập khẩu, thường được tiêu thụ trong các nhà máy thép của đất nước.

