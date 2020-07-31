Vào phòng tắm hơi chụp lén người khác thay đồ, người phụ nữ khai lý do liên quan đến chồng khiến tất cả sốc nặng

Thế giới 31/07/2020 17:00

Hiện cảnh sát đã bắt giữ người phụ nữ chụp lén trong phòng thay đồ cũng như triệu tập người chồng để điều tra vụ việc. 

Trang Kankanews đưa tin, vào khoảng 1 giờ sáng ngày 28/7, một người phụ nữ tên Tiểu Trương sống tại thành phố Hohhot, Nội Mông Cổ đã gọi điện báo cảnh sát về việc mình bị chụp lén trong phòng thay đồ. Nạn nhân không chỉ có Tiểu Trương mà còn có nhiều phụ nữ khác.

chup len trong phong thay do 1
Người phụ nữ chụp lén các cô gái trong phòng thay đồ để gửi cho chồng - Ảnh: Kankanews

Theo tin báo, Tiểu Trương đang thay đồ trong phòng tắm hơi thì phát hiện một người phụ nữ cầm điện thoại chụp ảnh, quay phim. Cô lập tức giật máy kiểm tra thì phát hiện hàng trăm bức ảnh nhạy cảm của bản thân và những người khác. Những hình ảnh này được chụp vào những thời điểm khác nhau. Không những thế cô còn phát hiện người phụ nữ đang gửi những hình ảnh đó cho chồng của mình. 

Tiểu Trương vì sợ người này sẽ đem hình mọi người để tống tiền nên đã nhanh chóng báo cảnh sát về hành vi này.

chup len trong phong thay do 2

Hình ảnh Tiểu Trương phát hiện trong máy điện thoại của người phụ nữ kia.

Nhận tin báo, cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường đưa tất cả những người liên quan về đồn. Theo lời khai, người phụ nữ chụp lén năm nay 39 tuổi. Cô ta vào phòng tắm hơi chụp hình để gửi cho chồng. 

Chuyện những kẻ biến thái rình rập phụ nữ không phải hiếm, thế nhưng một người vợ sẵn sàng tiếp tay cho sở thích biến thái của chồng thì có lẽ đây là lần đầu tiên. Câu chuyện gây bão mạng xã hội và nhận về hàng ngàn bình luận chỉ trích, bức xúc.

Hiện cảnh sát đã bắt giữ người phụ nữ kia cũng như triệu tập người chồng để điều tra vụ việc. 

Bị bố ruồng bỏ từ bé, 50 năm sau, phản ứng 2 người con cùng cha khác mẹ khiến bao người phải ngẫm!

Bị bố ruồng bỏ từ bé, 50 năm sau, phản ứng 2 người con cùng cha khác mẹ khiến bao người phải ngẫm!

Tôi và người phụ nữ kia có chung một đoạn trải nghiệm sống mà có lẽ trên đời này sẽ chẳng có hai người nào khác như vậy, đó là chúng tôi đều bị một người cha ruồng bỏ.

Xem thêm
Từ khóa:   quay lén phụ nữ hành vi đồi bại câu chuyện gây sốc

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích