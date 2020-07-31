Hiện cảnh sát đã bắt giữ người phụ nữ chụp lén trong phòng thay đồ cũng như triệu tập người chồng để điều tra vụ việc.

Trang Kankanews đưa tin, vào khoảng 1 giờ sáng ngày 28/7, một người phụ nữ tên Tiểu Trương sống tại thành phố Hohhot, Nội Mông Cổ đã gọi điện báo cảnh sát về việc mình bị chụp lén trong phòng thay đồ. Nạn nhân không chỉ có Tiểu Trương mà còn có nhiều phụ nữ khác.

Người phụ nữ chụp lén các cô gái trong phòng thay đồ để gửi cho chồng - Ảnh: Kankanews

Theo tin báo, Tiểu Trương đang thay đồ trong phòng tắm hơi thì phát hiện một người phụ nữ cầm điện thoại chụp ảnh, quay phim. Cô lập tức giật máy kiểm tra thì phát hiện hàng trăm bức ảnh nhạy cảm của bản thân và những người khác. Những hình ảnh này được chụp vào những thời điểm khác nhau. Không những thế cô còn phát hiện người phụ nữ đang gửi những hình ảnh đó cho chồng của mình.

Tiểu Trương vì sợ người này sẽ đem hình mọi người để tống tiền nên đã nhanh chóng báo cảnh sát về hành vi này.

Hình ảnh Tiểu Trương phát hiện trong máy điện thoại của người phụ nữ kia.

Nhận tin báo, cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường đưa tất cả những người liên quan về đồn. Theo lời khai, người phụ nữ chụp lén năm nay 39 tuổi. Cô ta vào phòng tắm hơi chụp hình để gửi cho chồng.

Chuyện những kẻ biến thái rình rập phụ nữ không phải hiếm, thế nhưng một người vợ sẵn sàng tiếp tay cho sở thích biến thái của chồng thì có lẽ đây là lần đầu tiên. Câu chuyện gây bão mạng xã hội và nhận về hàng ngàn bình luận chỉ trích, bức xúc.

Hiện cảnh sát đã bắt giữ người phụ nữ kia cũng như triệu tập người chồng để điều tra vụ việc.

Bị bố ruồng bỏ từ bé, 50 năm sau, phản ứng 2 người con cùng cha khác mẹ khiến bao người phải ngẫm! Tôi và người phụ nữ kia có chung một đoạn trải nghiệm sống mà có lẽ trên đời này sẽ chẳng có hai người nào khác như vậy, đó là chúng tôi đều bị một người cha ruồng bỏ.

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