Trong khoảng thời gian 8 năm, 7 người trong một gia đình tại Quảng Đông, Trung Quốc đều chết theo cách tương tự nhau. Họ đều chết vì co giật sau khi ăn, nhiều người cho rằng, có thể gia đình này đã bị ai đó nguyền rủa. Chỉ đến khi cảnh sát vào cuộc điều tra thì nguyên nhân thực sự phía sau mới dần dần được hé lộ.

Hoàng Chấn Quý cho biết, vào khoảng 1 giờ sáng ngày 15/7 anh nhận được một cuộc gọi từ anh trai thứ 2 Hoàng Nhân Phát với nội dung: “Đến nhà anh ngay, có chuyện rồi”. Khi Hoàng Chấn Quý đến nơi thì nhìn thấy chị dâu toàn thân run rẩy, tay chân co giật, mắt trợn trừng, người anh Hoàng Nhân Phát cũng có triệu chứng giống hệt vợ. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng vợ chồng Hoàng Nhân Phát đã qua đời ngay sau đó. Tại ngôi làng miền núi bình yên này, một cặp vợ chồng khoảng 40 tuổi qua đời một cách kỳ lạ thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

Hoàng Chấn Quý từng trải qua hoàn cảnh tương tự, vào một ngày mùa hè năm 2002, sau khi dùng bữa tối, anh đột nhiên cảm thấy cơ thể yếu ớt rồi ngã xuống đất, sau khi được đi cấp cứu Hoàng Chấn Quý đã được cứu sống. Ngày thứ 2 tại bệnh viện, người vợ đang chăm sóc anh cũng ngã xuống đất, chân tay co giật, răng nghiến chặt nhưng rất may vợ anh đã được cấp cứu kịp thời. Tuy nhiên, 5 năm sau vợ của Hoàng Chấn Quý lại lên cơn co giật và qua đời tại nhà.

Trong vòng 8 năm, gia đình họ Hoàng đã có 7 người chết, điều kỳ lạ là những cái chết đó đều rất giống nhau - Ảnh minh họa: Internet

Người trong cuộc tiết lộ, một ngày Hoàng Nhân Phát phát hiện trong nồi cơm điện của mình có một lớp bột trắng trên cơm, ban đầu anh tưởng đó là tro hương nên cạo lớp cơm trên cho gà ăn, kết quả là toàn bộ số gà đều chết vào sáng hôm sau. Đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là có ai đó đã đầu độc? Tại sao triệu chứng trước khi chết của 7 người lại giống hệt nhau? Sau khi vợ chồng Hoàng Nhân Phát qua đời, cảnh sát mở cuộc điều tra thì phát hiện thứ bột tương tự có trong nồi cháo hai người ăn.

Nghi phạm đầu độc được cho là người anh cả trong gia đình họ Hoàng. Chất bột màu trắng gây ra cái chết cho vợ chồng Hoàng Nhân Phát được xác nhận là thuốc diệt chuột có độc tính cực cao. Người anh cả này sau đó đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Nguyên nhân khiến người này giết người là do mâu thuẫn gia đình và lòng đố kỵ.