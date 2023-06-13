Top 10 trường đại học hàng đầu đóng góp cho các tạp chí khoa học trên toàn thế giới

Thế giới 13/06/2023 17:03

Các trường đại học Trung Quốc chiếm 7 trong số 10 trường đại học hàng đầu về đóng góp cho các tạp chí khoa học thế giới.

Theo tờ SCMP đưa tin ngày 13/6, 3 trường đại học Mỹ và 7 trường đại học Trung Quốc có tên trong top 10 bảng xếp hạng "Nature index" do tạp chí khoa học Nature vừa công bố.

"Nature index" dựa trên những đóng góp cho các bài báo khoa học được đăng trên 82 tạp chí hàng đầu thế giới trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, bao gồm tế bào, tự nhiên, khoa học và kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia (PNAS) từ tháng 2/2022 đến tháng 1/2023. 

Đại học Harvard đứng đầu trong bảng xếp hạng các trường đại học. Ngoài ra, Đại học Stanford và Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) của Mỹ lần lượt xếp thứ 7 và thứ 9. Bên cạnh đó, tất cả những thứ hạng khác trong top 10 đều thuộc về các trường đại học Trung Quốc.

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Nhà nghiên cứu đại học Trung Quốc - Ảnh: Tân Hoa Xã

Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc đứng ở vị trí thứ 2, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc đứng ở vị trí thứ 3. Tiếp theo là Đại học Nam Kinh (thứ 4), Đại học Bắc Kinh (thứ 5), Đại học Thanh Hoa (thứ 6), Đại học Chiết Giang (thứ 8) và Đại học Trung Sơn (thứ 10).

 

Đại học Oxford và Đại học Cambridge của Anh lần lượt xếp thứ 16 và 19. Hai trường đại học này lần lượt được xếp hạng thứ 2 và thứ 4 trong bảng xếp hạng "QS World University Rankings", nhưng lại nằm ngoài top 10 vì chỉ tính riêng về đóng góp cho các bài báo khoa học.

Viện Công nghệ California (Caltech), xếp thứ 6 trong Bảng xếp hạng Đại học Thế giới QS, cũng đứng ở vị trí thứ 47 trong bảng xếp hạng "Nature index". 

Theo SCMP, nhìn vào bảng xếp hạng "Nature index" từ năm 2015 đến năm 2023, cho thấy Trung Quốc đang thu hẹp khoảng cách với Mỹ nhanh như thế nào về các bài báo khoa học chất lượng cao.

Trước đó, trong dữ liệu sơ bộ của Nature Index được công bố vào tháng 5, Nature cho biết Trung Quốc đã lần đầu tiên vượt qua Mỹ vào năm 2022 để trở thành quốc gia đóng góp nhiều nhất cho các bài báo nghiên cứu được đăng trên 82 tạp chí khoa học hàng đầu thế giới.

Theo Nature, kể từ khi bảng xếp hạng "Nature index" ra mắt vào năm 2014, đóng góp của Trung Quốc cho các bài báo nghiên cứu đã tăng đều đặn và vào năm 2021, nước này đứng đầu về lĩnh vực vật lý và hóa học.

SCMP giải thích rằng sự gia tăng nghiên cứu tại các trường đại học Trung Quốc một phần liên quan đến sự thay đổi liên kết từ các tổ chức nước ngoài sang các tổ chức Trung Quốc khi nhiều nhà khoa học nổi tiếng của Trung Quốc trở về nước.

Tuy nhiên, người ta chỉ ra rằng Nature Index chỉ giới hạn trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và có những hạn chế rõ ràng do chỉ theo dõi một số bài báo.

 

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Người dùng có thể nhập thông tin lòng bàn tay của họ vào máy bán vé tự động tại ga tàu điện ngầm và thanh toán tiền vé cùng với chức năng 'thanh toán bằng lòng bàn tay' của WeChat, một ứng dụng nhắn tin và thanh toán điện tử của Trung Quốc.

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Từ khóa:   tin thế giới tạp chí khoa học Nature index

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