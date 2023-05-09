Tìm ra nguyên nhân mới tăng tốc độ băng tan, cảnh báo mực nước biển dâng có thể gấp đôi

Một cơ chế mới khiến băng ở Bắc Cực và Nam Cực tan nhanh hơn đã làm dấy lên lo ngại rằng tốc độ nước biển dâng có thể nhanh gấp đôi so với dự đoán hiện nay.

Một nhóm nghiên cứu từ Đại học California, Irvine và Phòng thí nghiệm Sức đẩy Phản lực (JPL) của NASA đã tiến hành một nghiên cứu về Sông băng Petermann ở tây bắc Greenland và đăng tải trên Tạp chí chính thức của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ vào ngày 9/5. Nghiên cứu phát hiện một cơ chế mới mà các sông băng hướng ra biển tương tác với nước biển và tan chảy nhanh chóng. Băng trên đảo Greenland - Ảnh: newatlas.com Nhóm nghiên cứu chỉ ra rằng cơ chế này cho đến nay vẫn chưa được biết đến và không được đưa vào các dự đoán về biến đổi khí hậu hiện nay, và nếu cơ chế này được áp dụng, tốc độ nước biển dâng do băng tan có khả năng tăng gấp đôi.

Nhóm nghiên cứu đã phân tích dữ liệu radar thu thập được từ các nhiệm vụ thăm dò trái đất của châu Âu và xác nhận rằng đường tiếp đất nơi sông băng Petermann nối với biển di chuyển rất lớn theo chu kỳ thủy triều của nước biển, cho phép nước biển ấm xâm nhập vào bên dưới sông băng và nhanh chóng làm tan chảy sông băng. Tiến sĩ Enrico Ciracci, tác giả đầu tiên của bài báo cho biết: “Chúng tôi nhận thấy rằng đường tiếp đất của Sông băng Vịnh Peter dịch chuyển từ 2 đến 6 km vào đất liền khi thủy triều lên xuống”.

Ông cho biết các nhà khoa học trước đây đã giả định rằng các đường đất của sông băng không di chuyển theo thủy triều và những phát hiện này cho thấy các đường đất của sông băng có thể là một nguyên nhân khác có thể đẩy nhanh mực nước biển dâng. Từ năm 2016 đến 2022, hiện tượng này khiến nước biển ấm xâm nhập vào bên dưới mặt đất của sông băng Vịnh Peter, làm tan chảy đáy sông băng và tạo ra một hố cao hơn 200m. Tiến sĩ Shirachi nói rằng nước biển ấm đi qua các lỗ ở đáy sông băng có thể đẩy nhanh quá trình tan chảy của các sông băng gần đường tiếp đất. Lượng tuyết rơi không thể bù đắp lượng băng tan ở Greenland - Ảnh: AP Dải băng ở Greenland được biết là có tác động lớn nhất đến mực nước biển dâng, đã tan chảy hàng tỷ tấn băng xuống biển trong vài thập kỷ qua và ước tính phần lớn băng đã tan chảy dưới mực nước biển là do nước biển ấm lên vì sự nóng lên toàn cầu. Eric Rigno, giáo sư tại Viện Đại học California tại Irvine (UC Irvine) và là tác giả tương ứng của bài báo cho biết: "Các tương tác giữa sông băng và đại dương đã được xác định làm cho các sông băng nhạy cảm hơn với sự nóng lên của đại dương. Hầu hết Nam Cực có thể tan chảy nhanh hơn và mực nước biển dâng có thể lớn gấp đôi so với dự đoán".

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