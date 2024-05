Thợ điện ‘vạch trần’ 2 chế độ trên điều hòa dùng nhiều tốn điện, máy nhanh hỏng, bí quyết sử dụng điều hòa bảo vệ sức khỏe

Nếu như dùng chế độ này thường xuyên, điều hòa sẽ rất dễ nhanh hỏng do hoạt động quá công suất một thời gian dài. Giống như khi chúng ta đi tập gym, mới đến phòng tập, chưa khởi động mà đã nâng mức tạ nặng nhất thì sẽ rất dễ dính chấn thương.

Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ vậy, chế độ này còn tốn điện hơn rất nhiều so với các chế độ khác. Nếu các bạn muốn phòng mát nhanh bạn có thể sử dụng thêm quạt, hay có thể cài mức độ gió cao nhất để phòng nhanh mát nhé!

Chế độ Fan Only

Chế độ Fan Only nghĩa là chỉ sử dụng quạt trên dàn lạnh mà không sử dụng đến máy nén. Lúc này, điều hòa sẽ không có hơi lạnh mà chỉ có gió thổi khá yếu ở dàn lạnh. Điều này chẳng khác gì các bạn bật một chiếc quạt cây ở mức thấp nhất nhưng bạn lại tiêu hao một lượng lớn điện năng.

Vì thế, nếu sử dụng chế độ này bạn có thể thay bằng quạt máy để tiết kiệm được điện năng lại còn cho gió mát hơn.

Bí quyết dùng điều hòa để bảo vệ sức khỏe

Đặt nhiệt độ thích hợp

Mức nhiệt độ từ 25-27 độ C được cho là phù hợp với khí hậu, cũng như tốt cho sức khỏe. Do đó, trong quá trình sử dụng, nên duy trì ở mức nhiệt độ này, vừa giữ cho sức khỏe được đảm bảo, lại vừa tránh được biên độ dao động quá lớn so với bên ngoài. Đồng thời giúp cường độ hoạt động của điều hòa được ổn định, tiết kiệm điện năng hiệu quả hơn.

Hãy bật điều hòa khoảng 15 phút trước khi sử dụng.

Chọn vị trí phù hợp khi lắp đặt điều hòa.

Cung cấp đủ nước cho cơ thể trong thời gian sử dụng điều hòa.

Nước rất cần cho cơ thể, nhất là những ngày nắng nóng khó chịu, bạn nên uống thật nhiều nước. Khi ngồi lâu dưới điều hòa sẽ khiến da bạn bị khô, rát cổ, khô mắt, nên bạn cần phải bổ sung đủ lượng nước để ngăn chặn những tình trạng trên.

Bạn cần chuẩn bị cho mình những bình đựng nước khi làm việc trong phòng kín. Ngoài ra, cần phải ăn nhiều rau xanh, trái cây để cung cấp lượng nước và các khoáng chất cần thiết cho cơ thể.

Dùng chế độ "Cool"

Dùng thêm quạt gió

Không nên dùng điều hòa cả ngày

Không nên ở trong phòng bật điều hòa liên tục 24 giờ/ngày, làm vậy không hề tốt cho sức khỏe. Thay vào đó, bạn nên tắt điều hòa và đi ra ngoài vào thời điểm nhiệt độ hạ trong ngày. Cách làm này sẽ giúp hạn chế các vấn đề về hô hấp, khô da do lạm dụng điều hòa.

Ảnh minh họa: Internet

Nhiệt độ phòng lạnh không chênh lệch so với bên ngoài quá 10 độ C

Vệ sinh điều hòa định kỳ

Nên vệ sinh điều hòa sau 2-3 tháng sử dụng. Việc này giúp loại bỏ vi khuẩn, bụi bẩn, nấm mốc tích tụ gây hại cho sức khỏe. Làm như vậy không những bảo vệ sức khỏe, mà còn giúp điều hòa vận hành êm ái và lâu bền hơn.