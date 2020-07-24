Thanh niên khẳng định không có bạn, bị đồng nghiệp xa lánh vì quá đẹp trai: Nhan sắc thật khiến ai cũng than trời

Tự nhận mình đẹp trai đến mức không có bạn bè, bị đồng nghiệp xa lánh, chàng trai 23 tuổi này đã nhận về không ít chỉ trích từ cư dân mạng.

Dù ở bất kỳ quốc gia nào, trai xinh, gái đẹp đều nhiều vô số kể. Tuy nhiên, không phải ai cũng dám tự nhận mình đẹp đến mức không có bạn bè, đồng nghiệp chơi cùng như thanh niên trong câu chuyện dưới đây.

Nhiều ngày qua, anh chàng tên Ma Yong (Trung Quốc), 23 tuổi, bỗng dưng nổi như cồn trên mạng xã hội. Chàng trai này tự thừa nhận bản thân không có sự nghiệp nổi bật, tình cảm không thuận lợi. Ma Yong khẳng định, điều khiến cuộc sống không thuận lợi là do mình quá đẹp trai.

Anh chàng tự nhận mình đẹp gây bão mạng xã hội - Ảnh: Internet

Chàng trai này tuyên bố, vì nhan sắc vượt trội của bản thân mà việc kết bạn gặp nhiều khó khăn, đồng nghiệp xa lánh. Chỉ vì người xung quanh ghen tỵ mà cuộc đời anh chàng khá trắc trở.

Tuyên bố của chàng trai đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của nhiều người. Sau đó, phóng viên của một trang báo điện tử khá lớn đã tìm đến để phỏng vấn anh chàng.

Sau khi video quay cận mặt Ma Yong được chia sẻ, anh chàng bị dân mạng chỉ trích không ngừng.

Hiện câu chuyện này vẫn đang gây bão mạng xã hội - Ảnh: Internet

Trong video, có thể nhận thấy anh chàng này không hề có vẻ ngoài hào nhoáng như lời giới thiệu, ngược lại còn hết sức bình thường. Nhiều người chê cười anh chàng quá mức tự tin vào nhan sắc của bản thân. Dù vậy, Ma Yong vẫn tự tin khẳng định rằng mọi người xa lánh vì ghen tỵ với nhan sắc của mình.

Liên quan đến sự việc trên, một số bác sĩ tâm lý cho rằng anh chàng có biểu hiện của sự ám ảnh xã hội. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc quá tự ti.

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