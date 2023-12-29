Nhan sắc trẻ trung, quyến rũ của 14 người nổi tiếng sắp bước sang tuổi 50 vào năm 2024

Thế giới 29/12/2023 11:17

Nhiều người nổi tiếng mà chúng ta yêu thích sắp bước vào cột mốc sinh nhật quan trọng: Bước sang tuổi 50. Mặc dù một số ngôi sao trong số họ trông không hề già đi nhưng những bức ảnh dưới đây cũng nhắc nhở người hâm mộ rằng thời gian trôi qua thật nhanh. 

1. Kate Moss (16/1/1974)

Nhan sắc trẻ trung, quyến rũ của 14 người nổi tiếng sắp bước sang tuổi 50 vào năm 2024 - Ảnh 1

2. Tiffani Thiessen (23/1/1974)

Nhan sắc trẻ trung, quyến rũ của 14 người nổi tiếng sắp bước sang tuổi 50 vào năm 2024 - Ảnh 2

3. Christian Bale (30/01/1974)

Nhan sắc trẻ trung, quyến rũ của 14 người nổi tiếng sắp bước sang tuổi 50 vào năm 2024 - Ảnh 3

4. Olivia Colman (30/01/1974)

Nhan sắc trẻ trung, quyến rũ của 14 người nổi tiếng sắp bước sang tuổi 50 vào năm 2024 - Ảnh 4

5. Jerry O’Connell (17/2/1974)

Nhan sắc trẻ trung, quyến rũ của 14 người nổi tiếng sắp bước sang tuổi 50 vào năm 2024 - Ảnh 5

6. Eva Mendes (5/3/1974)

 Nhan sắc trẻ trung, quyến rũ của 14 người nổi tiếng sắp bước sang tuổi 50 vào năm 2024 - Ảnh 6

7. Victoria Beckham (17/4/1974)

 Nhan sắc trẻ trung, quyến rũ của 14 người nổi tiếng sắp bước sang tuổi 50 vào năm 2024 - Ảnh 7

8. Penélope Cruz (28/04/1974)

 Nhan sắc trẻ trung, quyến rũ của 14 người nổi tiếng sắp bước sang tuổi 50 vào năm 2024 - Ảnh 8

9. Alanis Morissette (01/06/1974)

Nhan sắc trẻ trung, quyến rũ của 14 người nổi tiếng sắp bước sang tuổi 50 vào năm 2024 - Ảnh 9

10. Hilary Swank (30/07/11974)

Nhan sắc trẻ trung, quyến rũ của 14 người nổi tiếng sắp bước sang tuổi 50 vào năm 2024 - Ảnh 10

11. Amy Adams (20/08/1974)

Nhan sắc trẻ trung, quyến rũ của 14 người nổi tiếng sắp bước sang tuổi 50 vào năm 2024 - Ảnh 11

12. Jimmy Fallon (19/9/1974)

Nhan sắc trẻ trung, quyến rũ của 14 người nổi tiếng sắp bước sang tuổi 50 vào năm 2024 - Ảnh 12

13. Leonardo DiCaprio (11/11/1974)

Nhan sắc trẻ trung, quyến rũ của 14 người nổi tiếng sắp bước sang tuổi 50 vào năm 2024 - Ảnh 13

14. Ryan Seacrest (24/12/1974)

Nhan sắc trẻ trung, quyến rũ của 14 người nổi tiếng sắp bước sang tuổi 50 vào năm 2024 - Ảnh 14

Nam diễn viên hài người Mỹ gốc Á bị bắt cóc, sát hại: Thi thể được tìm thấy trong khe núi với hơn chục vết đâm và nhiều vết bầm tím

Nam diễn viên hài người Mỹ gốc Á bị bắt cóc, sát hại: Thi thể được tìm thấy trong khe núi với hơn chục vết đâm và nhiều vết bầm tím

Một nam diễn viên hài người Mỹ gốc Á đã bị một nhóm đàn ông bắt cóc và đâm chết hơn chục nhát sau khi dự định hẹn hò với một phụ nữ mà anh gặp trên mạng khi đi nghỉ ở Colombia.

Xem thêm
Từ khóa:   tin thế giới sao quốc tế sao âu mỹ

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 4 giờ 2 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 4 giờ 4 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 4 giờ 7 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 4 giờ 9 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 25 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 5 giờ 9 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 6 giờ 9 phút trước
Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 7 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích