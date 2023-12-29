Nhan sắc trẻ trung, quyến rũ của 14 người nổi tiếng sắp bước sang tuổi 50 vào năm 2024

Nhiều người nổi tiếng mà chúng ta yêu thích sắp bước vào cột mốc sinh nhật quan trọng: Bước sang tuổi 50. Mặc dù một số ngôi sao trong số họ trông không hề già đi nhưng những bức ảnh dưới đây cũng nhắc nhở người hâm mộ rằng thời gian trôi qua thật nhanh.
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1. Kate Moss (16/1/1974)
2. Tiffani Thiessen (23/1/1974)
3. Christian Bale (30/01/1974)
4. Olivia Colman (30/01/1974)
5. Jerry O’Connell (17/2/1974)
6. Eva Mendes (5/3/1974)
7. Victoria Beckham (17/4/1974)
8. Penélope Cruz (28/04/1974)
9. Alanis Morissette (01/06/1974)
10. Hilary Swank (30/07/11974)
11. Amy Adams (20/08/1974)
12. Jimmy Fallon (19/9/1974)
13. Leonardo DiCaprio (11/11/1974)
14. Ryan Seacrest (24/12/1974)