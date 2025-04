Thông tin nam diễn viên qua đời vì bệnh khiến nhiều người xót thương.

Val Kilmer, ngôi sao điện ảnh Hollywood từng đóng vai chính trong "Top Gun" và "Batman Forever", đã qua đời vào ngày 1/4 tại Los Angeles. Ông hưởng thọ 65 tuổi.

Huyền thoại Hollywood Val Kilmer qua đời ở tuổi 65 sau thời gian chống chọi với căn bệnh viêm phổi - Ảnh: Getty Images

Tin buồn này đã được con gái ông là Mercedes nói với tờ The New York Times. Theo chia sẻ của cô, nguyên nhân dẫn đến sự ra đi của Val Kilmer là do viêm phổi.

Val Kilmer được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vòm họng, phải phẫu thuật mở khí quản hai lần, vào năm 2015 và sau đó đã hồi phục.

Ngôi sao người Los Angeles này đã ra mắt bộ phim đầu tay với vai ngôi sao nhạc rock Nick Rivers trong bộ phim "Top Secret!" năm 1984.

Hai năm sau, Val Kilmer đã trở thành siêu sao với vai diễn Trung úy Tom "Iceman" Kazansky trong "Top Gun", bộ phim có doanh thu cao nhất năm 1986.

Thông tin Val Kilmer qua đời vì bệnh khiến nhiều đồng nghiệp, khán giả không khỏi bàng hoàng, xót thương.

