Muốn mua được ô tô ở Singapore, trước tiên phải chi hơn 1.8 tỷ đồng cho giấy chứng nhận quyền sở hữu xe

Thế giới 06/10/2023 09:36

'Đảo quốc sư tử' Singapore với dân số 5,9 triệu người, đã ban hành hệ thống chứng nhận này vào năm 1990 nhằm giảm lượng khí thải và thúc đẩy việc sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

CNN (Mỹ) cho biết để mua một chiếc ô tô ở Singapore, trước tiên người mua phải trả hơn 1.8 tỷ đồng cho giấy chứng nhận quyền sở hữu xe, chưa bao gồm giá xe. 

Theo Cơ quan giao thông đường bộ Singapore, chi phí để có giấy chứng nhận quyền sở hữu ô tô (COE) cần thiết để sở hữu một chiếc xe cỡ nhỏ hoặc vừa dưới 1.600cc ở Singapore đã tăng lên 76.000 USD (khoảng 1.85 tỷ đồng).

Chi phí chứng nhận cho xe cỡ vừa và nhỏ đã tăng hơn 4 lần so với năm 2020. Nếu muốn mua một chiếc xe lớn hơn và hào nhoáng hơn như SUV (xe thể thao), phải trả 106.630 USD (khoảng 2.6 tỷ đồng). 

Muốn mua được ô tô ở Singapore, trước tiên phải chi hơn 1.8 tỷ đồng cho giấy chứng nhận quyền sở hữu xe - Ảnh 1
Đường phố ở Singapore - Ảnh: EPA

"Đảo quốc sư tử" Singapore với dân số 5,9 triệu người, đã ban hành hệ thống chứng nhận này vào năm 1990 nhằm giảm lượng khí thải và thúc đẩy việc sử dụng phương tiện giao thông công cộng. 

Tuy nhiên, do chi phí chứng nhận ngày càng tăng, người tiêu dùng bình thường ngày càng ngại sở hữu một chiếc xe ô tô cho riêng mình.     

Ricky Goh, một chủ đại lý xe ô tô địa phương, cho biết ông "gần như choáng váng" khi nghe tin chi phí chứng nhận tăng lên: "Việc kinh doanh vốn đã khó khăn nay sẽ còn trở nên khó khăn hơn".

Wong Hui Min, một bà mẹ 2 con, cho biết bà quyết định cân nhắc lại việc có nên sở hữu một chiếc ô tô hay không. Bà cho biết: "Một gia đình trung bình ở Singapore phải tiết kiệm nhiều năm mới mua được một chiếc ô tô. Tôi không biết liệu họ có đủ khả năng chi trả chi phí bảo trì về lâu dài hay không". 

Mặt khác, cũng có nhiều người ủng hộ việc này vì có thể tránh được tình trạng ùn tắc giao thông như ở các thành phố khác ở Đông Nam Á. 

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Từ khóa:   tin thế giới sở hữu ô tô giấy chứng nhận

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