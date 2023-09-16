Học sinh lớp 4 hôn mê sau khi bị thầy giáo dùng thước đánh vào đầu

Thế giới 16/09/2023 20:38

Một thầy giáo tiểu học bị cảnh sát bắt giữ sau khi dùng thước đánh vào đầu nữ sinh lớp 4 khiến em bị nứt hộp sọ và hôn mê.

Ngày 15/9, truyền thông Trung Quốc đưa tin, một bé gái 9 tuổi - học sinh lớp 4 trường tiểu học Meixi Lake ở Hồ Nam đã được đưa đến bệnh viện vào ngày 6/9 để thực hiện ca phẫu thuật kéo dài gần 5 giờ đồng hồ vì vỡ sọ. Những bức ảnh do mẹ bé gái cung cấp cho thấy các mảnh xương sọ và vật thể lạ đã được lấy ra khỏi não cô bé.

Nam giáo viên họ Song (40 tuổi) đã gây thương tích cho nữ sinh lớp 4 trong một hoạt động sau giờ học. Họ hàng của bé gái cho hay hôm đó, Song dùng thước tam giác làm bằng kính cường lực đánh vào phần trán của Liu. Cây thước đã đâm vào đầu cô bé, gây ra vết thương sâu từ 4 đến 5 cm.

Sau đó, Song không thông báo ngay với bố mẹ nạn nhân Liu mà đưa em đến trạm xá để băng bó vết thương. Bố mẹ cô bé chỉ nhận được thông tin sau khi Liu được đưa tới bệnh viện khoảng hai tiếng.

 

Theo thông tin mới nhất, Liu đã tỉnh lại. Trong các video đang được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc, cô bé đã đáp lại những câu hỏi và chỉ dẫn của bác sĩ. Bé cũng đã nói được tên của mình và cử động tay chân.

Học sinh lớp 4 hôn mê sau khi bị thầy giáo dùng thước đánh vào đầu - Ảnh 1
Những bức ảnh do mẹ bé gái cung cấp cho thấy các mảnh xương sọ và vật thể lạ đã được lấy ra khỏi não bé gái 9 tuổi

Theo Global Times, Cảnh sát địa phương cho biết, ngày 7/9, giáo viên họ Song đã bị bắt vì tội cố ý gây thương tích. Trong khi cuộc điều tra đang diễn ra, nhiều cán bộ của trường đã bị đình chỉ công tác do bị nghi ngờ giấu giếm vụ việc.

Theo bà Wang Yun - mẹ của bé gái cho biết, Song không phải muốn đánh con gái bà mà muốn "trừng phạt" một học sinh ngồi phía sau em. Tuy nhiên, Song đã đánh với tới và vô tình trúng vào đầu bé gái khiến em bị thương. Bà Wang cũng tỏ ra nghi ngờ khi ban giám hiệu nhà trường nói với bà rằng camera giám sát không hoạt động vào ngày xảy ra vụ việc. Bà Wang cáo buộc Song đã tấn công con gái mình một cách tàn nhẫn và gọi Song là kẻ sát nhân. 

Cơ quan quản lý giáo dục cho biết sẽ xử lý nghiêm những người liên quan theo quy định của pháp luật, đồng thời tăng cường toàn diện việc xây dựng đạo đức nghề nghiệp của giáo viên và quản lý an toàn cho học sinh.

Theo tờ The Paper, trước đây Song đã từng đánh học sinh ở trường cũ, sau đó mới bị điều động đến trường Meixi Lake.

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