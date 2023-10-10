Cô gái người Việt tử vong thương tâm vì tai nạn trên đường đến gặp bố mẹ sau 11 năm xa xứ, không kịp nhìn đấng sinh thành lần cuối

Thế giới 10/10/2023 11:20

Cô dâu Việt (32 tuổi) cùng con trai (8 tuổi) tử vong do tai nạn giao thông khi trên đường đi gặp bố mẹ ruột từ Việt Nam sang Hàn Quốc.

Câu chuyện đau buồn về hai mẹ con tử vong trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Damyang, Jeollanam-do (Hàn Quốc) vào ngày 8/10 càng làm tăng thêm nỗi buồn cho người ở lại.   

Gia đình chồng bàng hoàng trước tin con dâu người Việt - chị A. (32 tuổi) tử vong do tai nạn giao thông. Chồng chị A. không tha thiết ăn uống, chỉ nhìn vào ảnh thông tin tìm người gây tai nạn bỏ trốn và rơi nước mắt. Bố chồng khóc nức nở khi nghe tin: “Tôi đau buồn như bị sét đánh”.       

Chị A., quốc tịch Việt Nam, đến Hàn Quốc vào khoảng năm 2012, gặp anh B. và lập gia đình, cả hai có một cậu con trai và sống hòa thuận hạnh phúc. Chị A., sống ở Gwangsan-gu, Gwangju cùng chồng, con trai và bố mẹ chồng. 

Chị A. cùng chồng làm việc tại một công ty sản xuất thực phẩm ở Damyang vào ban ngày và chỉ có thể dành thời gian cho đứa con trai 8 tuổi vào buổi tối. Chị A. từng chia sẻ luôn cảm thấy tiếc nuối khi để con trai cho nhà chồng chăm sóc trong thời gian hai vợ chồng đi làm.

Dù khác quốc tịch nhưng bố mẹ chồng yêu thương chị A. như con ruột của họ, và những trò đùa dễ thương của cậu con trai 8 tuổi khiến cả nhà luôn vang tiếng cười mỗi ngày.

Cô gái người Việt tử vong thương tâm vì tai nạn trên đường đến gặp bố mẹ sau 11 năm xa xứ, không kịp nhìn đấng sinh thành lần cuối - Ảnh 1
Khoảng 8h45 ngày 8/10 (giờ địa phương), một vụ va chạm giữa 4 phương tiện xảy ra trên đường ở Daejeon-myeon, Damyang-gun, Jeollanam-do và cơ quan chức năng đang điều tra hiện trường - Ảnh: Sở cứu hỏa Damyang/News1

Gần đây, chị A. nhận được cuộc gọi từ bố mẹ ruột ở Việt Nam vào tháng trước. Bố mẹ chị quyết định qua Hàn Quốc một thời gian bằng visa du lịch để gặp con gái và cháu trai. Chị A. cũng gửi địa chỉ chỗ ở tại Damyang cho bố mẹ để cùng gặp nhau.      

Vào ngày xảy ra tai nạn, chồng chị A. không thể họp mặt gia đình do lịch làm việc và chỉ có chị A. cùng con trai đến khu trọ ở Damyang nơi bố mẹ chị đang ở.

Tuy nhiên, trong lúc di chuyển, chị A. đã bị tai nạn giao thông, vượt qua vạch giữa và va chạm trực diện với xe Avante đang lao tới. Cùng với chị A., cậu con trai 8 tuổi đang ngồi trên xe cũng tử vong do va chạm.  

Bố chồng chị A. nghẹn ngào: “Tôi cảm thấy tiếc vì con dâu đến Hàn Quốc và trải qua một thời gian khó khăn. Con dâu, con trai tôi, cháu tôi và gia đình 5 người chúng tôi tôi vẫn sống tốt dù cuộc sống khó khăn. Nếu con dâu gặp khó khăn khi đến Hàn Quốc, tôi mong con sẽ được sống tốt hơn khi lên thiên đường".              

Cảnh sát cho rằng, xe Avante trượt dưới trời mưa khi đang chuyển làn, tông vào dải phân cách, vượt qua vạch giữa và va chạm với xe ô tô hạng nhẹ mà chị A đang đi tới.      

Cảnh sát sẽ giao cho Cơ quan Pháp y Quốc gia điều tra chính xác nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời lên kế hoạch sớm khép lại vụ việc do tài xế xe Avante cũng đã tử vong.     

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Sau khi tai nạn xảy ra, nhiều cư dân mạng đã tiết lộ một số hình ảnh tại hiện trường khiến một số người không khỏi xót xa.

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Từ khóa:   tin thế giới tai nạn giao thông cô dâu Việt tại Hàn

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