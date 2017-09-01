Mới đây, cảnh sát đã bắt giữ người đàn ông trung niên cho bé gái đi xe nhờ rồi dụ dỗ vào nhà nghỉ cưỡng hiếp.

Ngày 29/8/2017, bé gái 13 tuổi đã dũng cảm trình báo vụ việc mình bị người đàn ông trung niên hiếp dâm cho cơ quan chức năng.

Theo lời khai của nạn nhân, sáng ngày 5/8/2017, người đàn ông trung niên đã tiếp cận cô bé bằng cách cho đi nhờ xe về nhà tại Miên Dương, Tứ Xuyên (Trung Quốc). Sau đó, tên “yêu râu xanh” này đưa nạn nhân đến nhà nghỉ để giở trò đồi bại.

Ngay sau khi nhận được tin tố cáo, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường xảy ra vụ việc, thu thập chứng cứ, xem lại camera an ninh nhằm tìm ra nghi can hiếp dâm bé gái 13 tuổi. Cảnh sát đã phát hiện ra chiếc xe môtô màu đỏ như lời nạn nhân trình báo.

Lần theo tung tích của chiếc môtô, lực lượng chức năng nhanh chóng khoanh vùng chủ sở hữu và xác định được nghi phạm hiếp dâm bé gái là người đàn ông hơn 50 tuổi.

Ngay sau đó, người đàn ông này đã bị bắt giữ phục vụ quá trình điều tra, làm rõ vụ việc hiếp dâm trẻ vị thành niên.

Hiện tại, vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra, làm rõ.

Các bậc phụ huynh nên dặn dò trẻ phải cẩn thận, đề phòng khi tiếp xúc với người lạ để những vụ việc đáng tiếc tương tự không tiếp tục diễn ra.

Trú mưa nhờ, thanh niên nghiện ma túy dùng hung khí khống chế rồi hiếp dâm bé gái chủ nhà chỉ mới 13 tuổi Vào nhà người dân bên đường trú mưa nhờ, gã thanh niên nghiện ma túy đã dùng hung khí khống chế rồi hãm hiếp bé gái mới 13 tuổi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/canh-giac-nguoi-dan-ong-trung-nien-cho-di-xe-nho-roi-du-do-be-gai-13-tuoi-vao-nha-nghi-cuong-hiep-232402.html