Nhìn tên con trai của bạn gái cũ "sai sai", anh chàng dở khóc dở cười khi vào xem facebook của cô gái

Tâm sự tình yêu 27/07/2023 06:48

Sau khi bạn gái cũ chia tay với anh chàng, cô ấy đã lấy tên của người yêu cũ để đặt tên đứa con mà cô ấy có với người chồng hiện tại của cô.

Sau khi chia tay cách đây 5 năm, anh A tưởng rằng người bạn gái cũ đã quên anh đi và kết hôn với một người đàn ông khác nhưng bây giờ anh lại phát hiện người bạn gái cũ đã lấy tên anh đặt cho đứa con mà cô ấy sinh ra, anh chìm trong những cảm xúc phức tạp và kì lạ.

Cụ thể là vào ngày 9, một trang mạng xã hội đã đăng tải câu chuyện của chàng trai A khi xem SNS của bạn gái cũ, đã phát hiện được sự thật gây sốc.

Nhìn tên con trai của bạn gái cũ 'sai sai', anh chàng dở khóc dở cười khi vào xem facebook của cô gái - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Anh A bắt đầu kể câu chuyện của mình: "Tôi vô tình vào xem KakaoTalk của bạn gái cũ vì hồ sơ KakaoTalk của cô ấy đã được cập nhật.”

Trong khi lướt xem các bài viết của bạn gái cũ với tâm thế không suy nghĩ gì nhiều, anh A đã phát hiện một cái tên quen thuộc. Đó là tên của bản thân anh A.

Sau khi bạn gái cũ chia tay với anh A, cô ấy đã lấy tên của A để đặt tên đứa con mà cô ấy có với người chồng hiện tại của cô.

Trong khoảnh khắc đó, có rất nhiều suy nghĩ thoáng qua trong đầu A ‘Vì nghĩ đến mình nên mới đặt tên như thế à? Không phải đâu nhỉ, chỉ là vì tên đẹp nên mới đặt thôi’.

A bày tỏ tâm trạng phức tạp của mình: "Tuy nó không có ý nghĩa gì đặc biệt nhưng tâm trạng tôi trở nên kỳ lạ".

Một số cư dân mạng đã để lại những ý kiến tiêu cực với câu chuyện này "nổi hết cả da gà". Cũng có ý kiến cho rằng dù tình cảm với người yêu cũ có tốt đến mức nào đi chăng nữa, thì cũng không có lý do gì để đặt tên con mình là tên người yêu cũ cả.

Ngoài ra, cũng có người chỉ trích rằng việc đặt tên con trai theo tên của bạn trai cũ là không trân trọng người chồng hiện tại.

Nhìn tên con trai của bạn gái cũ 'sai sai', anh chàng dở khóc dở cười khi vào xem facebook của cô gái - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mặt khác, cũng có những người cho rằng không có vấn đề gì lớn cả “Có khả năng cao là vì nó là một cái tên đẹp”, “Nếu cái tên là một cái tên thịnh hành dạo này thì người bạn gái cũ sẽ đặt mà chẳng có ý nghĩa gì nhiều đâu”, “Tôi nghĩ rằng có lẽ người bạn gái cũ thích cái tên đó mà thôi. Và tôi cũng không cho rằng người bạn gái cũ cần phải đưa ra bất kỳ ý nghĩa nào cho cái tên đó và các bạn cũng không có quyền phê phán nó”.

Sau nhiều lời dự đoán của mọi người, anh A đã nói trong một bình luận rằng anh đã gặp bạn gái cũ 5 năm trước và cuộc chia tay của họ không phải là cuộc chia tay tồi tệ mà là mối quan hệ thỉnh thoảng vẫn còn liên lạc. Anh nói thêm rằng tên của anh không phải là một cái tên phổ biến như vậy.

Vô tình bắt gặp mẹ chồng tại cửa khách sạn với "người lạ", con dâu buông lời đề nghị sốc khiến bà tái mặt

Vô tình bắt gặp mẹ chồng tại cửa khách sạn với "người lạ", con dâu buông lời đề nghị sốc khiến bà tái mặt

Tôi quá bất ngờ nhưng cũng vội kéo con dâu sang một bên, móc ngay 50 triệu đưa ra. Tôi còn nói bao giờ về thì sang phòng tôi để nói chuyện.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự eva tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Lời thông báo bất ngờ lúc nửa đêm khiến tôi dứt áo ra đi trong đêm tối

Lời thông báo bất ngờ lúc nửa đêm khiến tôi dứt áo ra đi trong đêm tối

Tâm sự Eva 49 phút trước
Sự đổi thay của người yêu 5 năm sau cuộc trò chuyện với gia đình

Sự đổi thay của người yêu 5 năm sau cuộc trò chuyện với gia đình

Tâm sự Eva 1 giờ 19 phút trước
Sự cố trước phòng khám thai và hành động gây ngỡ ngàng của gã chồng

Sự cố trước phòng khám thai và hành động gây ngỡ ngàng của gã chồng

Ngoại tình 1 giờ 34 phút trước
Sự thật đằng sau khoản tiền bí mật của người chồng và niềm hối tiếc muộn màng của người vợ

Sự thật đằng sau khoản tiền bí mật của người chồng và niềm hối tiếc muộn màng của người vợ

Tâm sự 1 giờ 49 phút trước
Sự thật về huyết thống mở ra sau lần 3 người con trai đăng ký hiến tủy cứu mẹ

Sự thật về huyết thống mở ra sau lần 3 người con trai đăng ký hiến tủy cứu mẹ

Tâm sự 2 giờ 4 phút trước
Sự cố bất ngờ từ người vợ bầu khiến gã chồng gạt bỏ hoàn toàn ý định tơ tưởng bên ngoài

Sự cố bất ngờ từ người vợ bầu khiến gã chồng gạt bỏ hoàn toàn ý định tơ tưởng bên ngoài

Tâm sự 2 giờ 19 phút trước
Bí mật đằng sau tờ kết quả xét nghiệm ADN trớ trêu của đứa cháu trai

Bí mật đằng sau tờ kết quả xét nghiệm ADN trớ trêu của đứa cháu trai

Tâm sự 2 giờ 34 phút trước
Phản ứng của người vợ khi chồng cũ đột ngột gõ cửa xin gặp lại con

Phản ứng của người vợ khi chồng cũ đột ngột gõ cửa xin gặp lại con

Tâm sự gia đình 2 giờ 49 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phụ nữ thông minh luôn giữ chặt 4 điều này không hé răng, quan trọng nhất là điều thứ 3

Phụ nữ thông minh luôn giữ chặt 4 điều này không hé răng, quan trọng nhất là điều thứ 3

Nhìn người yêu đi lấy chồng, 5 năm sau tôi cay đắng biết em có một bí mật sốc

Nhìn người yêu đi lấy chồng, 5 năm sau tôi cay đắng biết em có một bí mật sốc

Hóa ra cái tên nằm im lìm trong "danh sách đen" lại là người khiến ta mất cả đời cũng không thể xóa nhòa

Hóa ra cái tên nằm im lìm trong "danh sách đen" lại là người khiến ta mất cả đời cũng không thể xóa nhòa

Chê bạn trai nghèo đi xe cà tàng đến họp lớp nên đá gấp, cô gái khóc nghẹn khi gặp lại sau 6 năm

Chê bạn trai nghèo đi xe cà tàng đến họp lớp nên đá gấp, cô gái khóc nghẹn khi gặp lại sau 6 năm

Gửi ảnh que thử thai 2 vạch, tôi đứng tim khi người yêu không nói một lời, chở thẳng tôi đến bệnh viện

Gửi ảnh que thử thai 2 vạch, tôi đứng tim khi người yêu không nói một lời, chở thẳng tôi đến bệnh viện