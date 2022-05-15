“Anh ấy tỏ ra rất khó chịu vì những hành động này của tôi, tôi không biết nên trách hay nên hiểu cho anh ấy nữa”.

Câu chuyện về người bạn trai tức giận với việc bạn gái tiếp tục sử dụng chiếc iPad do bạn trai cũ tặng chính là câu chuyện của chúng tôi, được chia sẻ rộng rãi trên một số cộng đồng mạng và các trang mạng xã hội gần đây. Ảnh minh họa Không chỉ tôi mà ngay cả bạn trai tôi đều muốn tôi quên đi tất cả những kỷ niệm về người yêu cũ, nên vì vậy anh ấy rất khó chịu khi tôi vẫn còn giữ một số thứ mà người yêu cũ đã mua tặng cho tôi. Anh ấy có nói với cư dân mạng rằng bản thân rất tức giận và mong mọi người thông cảm, hiểu cho cảm giác của anh ấy nhưng lại nhận về nhiều ý kiến khác nhau.

Tôi không bỏ đi chiếc iPad mà bạn trai cũ tặng mà vẫn tiếp tục sử dụng. Bởi vì nó rất tiện lợi, có thể mang đi bất cứ nơi nào và đặc biệt rất thuận lợi trong khi làm việc tại công ty. Công việc của tôi cần ghi chú nhiều và lập nhiều kế hoạch nên nếu dùng Ipad sẽ rất tiện lợi. Chính vì vậy mà nó giống như “vật bất ly thân" đối với tôi không khác gì điện thoại di động. Ảnh minh họa Bạn trai tôi luôn thấy lo sợ đến mức tỏ ra tức giận khi tôi cứ tiếp tục dùng những thứ có liên quan đến người yêu cũ. Anh ấy đã hỏi ý kiến từ cư dân mạng rằng: “Tôi có nên bình thường khi thấy bạn gái tôi vẫn sử dụng những thứ mà người yêu cũ đã mua cho trước đó hay không? Tôi thật sự không yên tâm và khó chịu khi cô ấy vẫn giữ chúng”. Bạn trai tôi cũng nói thêm: “Nhưng nếu mua iPad mới phí tiền quá”.

Tuy nhiên, cư dân mạng đã để lại nhiều bình luận chỉ trích hơn là thông cảm vì những gì anh ấy nói. Nhiều cư dân mạng cho rằng: "Không muốn mua mới thì đừng ý kiến gì hết", "Không muốn dùng chung với bạn gái thì tự mua"... Ảnh minh họa Mặt khác, những món quà trao đổi giữa những người yêu nhau sau đó chia tay thường rất rắc rối. Nhưng nếu suy nghĩ thoáng thì đó không phải là vấn đề gì cả. Nếu đó là món đồ có ích thì hãy sử dụng nó ở mục đích phù hợp mà không cần nghĩ ngợi gì nhiều, dù gì nó cũng là vật sở hữu của bản thân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/anh-ay-tuc-gian-to-thai-do-ra-mat-khi-toi-su-dung-bat-cu-thu-gi-ma-ban-trai-cu-cua-toi-da-tung-mua-tang-468787.html