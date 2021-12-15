5 mẫu đàn ông khó làm người chồng tốt, rước về chỉ có khóc cả đời

Tâm sự tình yêu 15/12/2021 06:00

Các cô gái luôn cảm thấy ngây ngất trước một anh chàng ga lăng hay luôn ca tụng về “ngôi nhà và những đứa trẻ”. Nhưng có chắc chắn chàng sẽ là một anh chồng lý tưởng đủ để làm bạn đồng hành đến hết cuộc đời hay không?

Khi chưa kết hôn, phụ nữ lo lắng về chuyện chung thủy, tài chính... Nhưng họ không hề biết rằng, có những mẫu đàn ông không thể nào đảm bảo hạnh phúc và bảo vệ gia đình của bạn trước sóng gió. Đến khi lấy về rồi thì đành cắn răng chịu đựng.

Có nhiều dấu hiệu đáng báo động mà các bạn gái coi nhẹ khi nhìn nhận qua đôi kính màu hồng của tình yêu. Nếu một chàng trai không có các đặc điểm dưới đây, đừng nên cưới:

Tính chàng hơi nóng

Sử dụng những hành vi cư xử thô bạo với phụ nữ hay còn gọi là bạo lực trong tình yêu nhưng chàng bao biện rằng do tính nóng và thiếu kiềm chế nên đã xúc phạm hoặc tát bạn. Hoặc chàng đổ lỗi rằng vì bạn cũng là nguyên nhân dẫn tới hành vi của chàng. Với những anh chàng như thế này, bạn đừng hy vọng nhiều anh ta sẽ thay đổi sau khi xin lỗi hay viện cớ giải thích mà không dám nhìn thẳng vào hành vi của chính mình.

Câu trả lời với anh ta rằng: "Anh không nên bao biện cho dù bất cứ lý do gì, nếu em sai, có nhiều cách để chúng ta giải quyết, em không chấp nhận hành vi xúc phạm đến em".

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Ảnh minh họa: Internet

 

Không có cùng các giá trị sống với bạn

Việc cùng coi trọng những giá trị sống giúp hai vợ chồng dễ cảm thông, chia sẻ và chung lưng đấu cật suốt đời. Có chung niềm tin, cả hai sẽ dễ tìm được hạnh phúc bên nhau. Nếu bạn coi trọng tình cảm, chàng lại là người đặt vật chất lên hàng đầu, cả hai sẽ khó tìm được tiếng nói chung và dễ xung đột.

Ích kỷ, chỉ coi trọng bản thân và hay tính toán thiệt hơn

Nếu người mà bạn đang quen là mẫu người quá ích kỷ, luôn coi trọng bản thân và tính toán thiệt hơn, tốt nhất là nên chấm dứt quan hệ. Những người này bình thường có lẽ sẽ đối xử với bạn rất tốt. Nhưng đến khi gặp phải vấn đề phải suy nghĩ và lựa chọn, chắc chắn anh ta sẽ vứt bỏ bạn không hề thương tiếc. Những người đàn ông chỉ quan tâm đến lợi ích mà bỏ qua suy nghĩ của bạn thì không nên nghĩ nhiều. Việc duy nhất bạn nên làm là bỏ anh ta đi.

5 mẫu đàn ông khó làm người chồng tốt, rước về chỉ có khóc cả đời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Thiếu chín chắn về cảm xúc

Để trở thành một người chồng, người đàn ông cần có độ chín về cảm xúc và có thể sẵn sàng đương đầu với nỗi thất vọng, xung đột, stress hay các thay đổi khó tránh trong cuộc sống và cũng là phần tất yếu của hôn nhân.

Điều quan trọng là anh ta có thể đương đầu với các tình huống trong cuộc sống bằng sự kiên cường. Người đàn ông đó có khả năng đối mặt một cách đầy trách nhiệm với các thử thách trong cuộc sống thay vì phản ứng nóng vội. Đây là phẩm chất của người biết tạo ra một cuộc sống bình yên. Một anh chàng dễ chán nản, luôn tìm cách trốn tránh trước khó khăn sẽ không thể là người chồng tốt.

Tự ti, hay e ngại

Mẫu người này có thể rất yêu bạn. Nhưng anh ta luôn suy nghĩ tiêu cực, khi nào cũng lo lắng đến chuyện không có nhà, không có xe, thậm chí là sự nghiệp không như ý. Anh ta luôn than thở vì lo lắng không thể mang đến cho người yêu cuộc sống như ý muốn.

Những người này thường rất tốt bụng. Nếu bạn có thể thay đổi được những suy nghĩ tiêu cực của họ, chắc chắn đây sẽ là mẫu chồng lý tưởng. Nếu bạn không thể, vậy hãy chấm dứt ngay đi. Mẫu đàn ông này thường không thành công trong sự nghiệp và bản thân họ càng không muốn bà xã thành công hơn mình. Nếu như bạn tài giỏi, chắc chắn cuộc sống sau khi kết hôn sẽ là chuỗi ngày bạn phải nuôi con và "an ủi" ông chồng yếu đuối.

5 mẫu đàn ông khó làm người chồng tốt, rước về chỉ có khóc cả đời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Không biết chấp nhận các nhược điểm

Hai người biết hài lòng với cuộc sống sẽ tạo ra một tổ ấm hạnh phúc. Biết chấp nhận những khuyết điểm của bạn đời và trân trọng họ là điều cần thiết để có được một cuộc hôn nhân lâu bền, thành công.

Người phụ nữ nào cũng muốn cảm thấy được yêu thương, được trân trọng và nếu người đàn ông làm bạn cảm thấy như vậy, anh ấy xứng đáng trở thành người chồng đáng giữ gìn. Chấp nhận những nhược điểm là điều vô cùng quan trọng, giúp cả hai biết thông cảm cho nhau và dễ tìm được sự hài lòng trong cuộc sống. Ngược lại, cả hai sẽ hay bới móc các điểm xấu của người kia, hay chỉ trích nhau và làm cuộc sống ngột ngạt.

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