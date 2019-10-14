Vợ có chồng bội bạc: Khi tình yêu thì chất ngất, còn tưởng tin thì cạn cùng...

Tâm sự gia đình 14/10/2019 05:14

Người ta có thể bỏ hết kiêu hãnh để giữ lại một người chồng ngoại tình. Chị lại nghĩ làm sao để đặt lòng tin vào một người hết lần này đến lần khác chà đạp lên tự trọng của mình?

“Giá như lúc đó anh biết mình sai…”

Chị từng nhiều lần nghe anh nói thế, trong những tin nhắn gửi tối muộn, trong những lần chớp nhoáng gặp chị khi sang thăm con. Chị luôn không trả lời anh, mà đúng hơn thì chẳng có gì để đáp lại. Anh biết sai thì sao, đã quá muộn rồi.

Những lần chồng cũ qua thăm con nhỏ, chị biết anh đều nói nhỏ với con rằng hãy năn nỉ mẹ về nhà. Chị còn nghe con út mới 5 tuổi ngu ngơ hỏi chị: “Bao giờ thì ba mẹ hết giận nhau? Bao giờ thì ba mẹ chơi lại với nhau?”. Chị nhìn con mà đứt từng khúc ruột. Nhưng chị vẫn nói với con rằng cha và mẹ mãi mãi không thể hết giận nhau nữa…

chong ngoai tinh 4
Rất nhiều năm sau này, chị vẫn nhớ như in cái lần nhìn thấy chồng ngoại tình với một người đàn bà khác đó - Ảnh minh họa: Internet

Rất nhiều năm sau này, chị vẫn nhớ như in cái lần nhìn thấy chồng ngoại tình với một người đàn bà khác đó. Chị không quên được, hình ảnh đó như vết gai sắc, cứ ghim vào tim chị. Vậy mà chị từng nhẫn nhịn bỏ qua một lần cho chồng. Đau đáu, vụn vỡ, cả ê chề. Chị khi ấy vẫn nghĩ mình chịu được, chị vẫn còn lòng tin ở chồng, khi anh cầu xin chị tha thứ, khi anh cắt đứt mọi liên lạc với người phụ nữ kia.

Vậy mà, lần thứ hai phát hiện chồng phản bội, chị lại không thấy đau như trước nữa. Chị không khóc, chị thẳng thắn hỏi chồng đã làm những gì? Chị cũng không nghĩ làm thế nào để lại tha thứ cho chồng, chĩ bình tĩnh nghĩ suy xem cuộc đời mình về sau sẽ ra sao? Nhưng chị biết đó không phải là tín hiệu tốt cho cuộc hôn nhân này. Bởi chỉ khi niềm tin ít ỏi đã mất, đàn bà mới bình thản đến thế.

chong ngoai tinh 2
Lần thứ hai phát hiện chồng ngoại tình, chị lại không thấy đau như trước nữa - Ảnh minh họa: Internet

Chị biết chị ra đi không phải vì hết yêu chồng, mà là khi niềm tin đã cạn cùng. Sau ngày tháng ly hôn, hằng đêm chị vẫn khắc khoải nhớ nhung chồng cũ. Nhưng nhớ thương là chuyện của trái tim, còn tưởng tin lại là chuyện của tự trọng, của kiêu hãnh. Người ta có thể bỏ hết kiêu hãnh để giữ lại một người đàn ông phản bội. Chị lại nghĩ làm sao để đặt lòng tin vào một người hết lần này đến lần khác chà đạp lên tự trọng của mình?

Ngoại tình là một vết thương chí mạng vào kiêu hãnh của đàn bà, nào có dễ quên? Bỏ qua được một lần, cũng chỉ là miễn cưỡng lắc đầu mà trí óc thì vẫn nhớ như in. Huống hồ, một  người chồng ngoại tình nhiều lần, thì rốt cuộc đã xem thường những đớn đau của vợ đến nhường nào?

chong ngoai tinh 1
Đến khi niềm tin đã cạn sạch thì tình yêu có chất ngất cũng vô nghĩa - Ảnh minh họa: Internet

Với đàn bà, tình yêu có khi quan trọng hơn cả mạng sống. Nhưng đến khi niềm tin đã cạn sạch thì tình yêu có chất ngất cũng vô nghĩa. Tổn thương sẽ làm đàn bà gai góc hơn, thất vọng nhiều sẽ tạo nên tuyệt vọng. Họ bất lực không phải vì hết yêu, mà là vì đối phương đã không còn xứng đáng để họ tha thứ.

Chị nói với chồng rằng, đừng nói mình sai nữa, vì sẽ không được tha thứ lần nào nữa. Chị khuyên anh hãy bắt đầu lại một cuộc sống khác. Con người sống ở đời, có những lỗi sai mãi không bao giờ có thể được nhận thứ tha. Điều anh có thể làm là hãy học trả giá cho nó, sống với nó đến cuối đời này…

Gửi chồng bội bạc: Ly hôn anh, có gì mà khó?

Gửi chồng bội bạc: Ly hôn anh, có gì mà khó?

Người chồng bội bạc của em nghĩ rằng vợ chẳng dám bỏ chồng. Và thật tiếc, vì hình như anh đã hiểu sai về em rồi, vì em bỏ anh được đó, chẳng có gì khó cả, chồng à!

Xem thêm
Từ khóa:   chồng phản bội đàn ông ngoại tình hôn nhân đổ vỡ

TIN MỚI NHẤT

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 39 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 1 giờ 39 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 2 giờ 39 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 3 giờ 39 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 4 giờ 39 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 9 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 5 giờ 39 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng