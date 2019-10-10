Gửi chồng bội bạc: Ly hôn anh, có gì mà khó?

Em cũng hiểu được rằng vì sao khi đã phản bội em, anh vẫn tin chắc rằng em sẽ không thể bỏ được anh. Có lẽ suốt 10 năm qua, em luôn cần anh ở bên, luôn tin tưởng anh hết lòng, luôn vì anh làm nhiều việc. Em luôn cho anh thấy rằng anh quan trọng với em, với con, với gia đình nhỏ này.

Em từng nghe người ta nói rằng đàn ông ngoại tình luôn có hai suy nghĩ lớn. Thứ nhất là vợ chẳng biết đâu, và thứ hai là cô ấy không bỏ mình được đâu. Và cái suy nghĩ thứ hai ấy có lẽ đã tồn tại trong anh, người chồng bội bạc mà em từng yêu thương hết lòng.

Nhưng giờ thì đã khác rồi. Anh hôm nay trở thành người đàn ông vô trách nhiệm, người chồng phản bội vợ mình. Và thật tiếc, vì hình như anh đã hiểu sai về em rồi, vì em bỏ anh được đó, chẳng có gì khó cả, chồng à!

Anh biết không, tất cả những gì em làm trong 10 năm đó em chưa từng hối hận. Vì em từng nghĩ đã là vợ chồng thì chính là phải trân quý nhau, phải xem trọng nhau. Anh quan trọng với em thật, vì anh là bạn đời của em. Em có thể hy sinh vì anh, vì anh là cha của con em. Em bằng lòng chịu thiệt thòi vì anh, vì anh thủy chung với em.

Anh có thể nghĩ đàn bà có chồng ngại ly hôn, vì thương cha mẹ, xót con cái. Nhưng anh ơi, đó là chuyện nhiều năm trước rồi. Anh chắc đã quên ngày trước anh yêu em vì điều gì sao? Vì em xinh đẹp, vì em thấu hiểu, vì em mạnh mẽ, và vì em luôn là chính em. Từ khi lấy anh, em có thể bớt xinh, đôi khi cộc cằn, có khi yếu đuối. Vì em đã làm vợ, làm mẹ, em có khi rất mỏi mệt với gia đình. Nhưng em luôn là chính em, em luôn biết anh, con và gia đình này quan trọng thế nào. Em không tiếc cho đi, không thiếu bao dung và thấu hiểu anh. Em vẫn là em ngày đó, chỉ vì làm vợ anh mà học cách nhún nhường và cố gắng hơn mỗi ngày.

Và thật tiếc, vì hình như anh đã hiểu sai về em rồi, vì em bỏ anh được đó, chẳng có gì khó cả, anh à! - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng hôm nay, anh đã không còn xứng đáng với ngần ấy hy sinh và nỗ lực của em. Giờ thì em có bỏ anh thì em cam đoan rằng mình vẫn sống tốt thôi. Dám yêu thì dám hy sinh, dám tin tưởng thì dám đối mặt thất vọng, dám dốc lòng thì cũng dám buông. Đau lòng có không à? Có chứ. Tiếc nuối có không? Cũng có đó. Nhưng cũng như bát nước một khi đã đổ đi thì vô phương gom lại. Với phụ nữ, bỏ chồng thì khó, nhưng bỏ một người đàn ông phụ tình bạc nghĩa thì cũng dễ lắm anh à!

Phụ nữ hôm nay, họ vẫn hy sinh, nhưng không hy sinh mù quáng. Họ biết có những điều họ phải đánh đổi bằng nỗi đau để mang ấm êm cho gia đình. Không người vợ nào là không dám hy sinh và đánh đổi. Chỉ khi họ nhận ra họ không thể tha thứ và tin tưởng chồng như xưa, thì cũng là lúc cuộc hôn nhân trở nên vô nghĩa.

Anh có thể nghĩ rằng em sẽ mất nhiều thứ khi bỏ anh. Nhưng người ta từng nói, đàn ông rời khỏi nhà rồi mới biết chẳng ai tốt bằng vợ, phụ nữ ra đi rồi mới biết lắm đàn ông tốt hơn chồng. Em chỉ thấy mình mất một người đàn ông phụ tình, một người cha vô trách nhiệm cho con mình. Em sau đó vẫn sẽ có một đoạn đường mới để đi, để tìm một người tốt hơn anh, hay thậm chí một gia đình khác hạnh phúc hơn hiện tại cho con của em.

Còn anh, anh thật ra lại mất nhiều hơn em. Anh mất một người vợ chưa từng làm gì có lỗi với anh, một người vợ giữ ấm êm ngôi nhà anh trở về mỗi ngày, một người luôn thứ tha cho anh. Anh mất một gia đình từng hạnh phúc viên mãn. Anh còn mất cả tự trọng và lòng tin trong mắt gia đình, bạn bè, mọi người xung quanh. Vì anh ngoại tình, vì anh phản bội vợ con!

Anh đã là người chồng bội bạc hết tình, thiếu tôn trọng với em, thì em phải quý trọng bản thân hơn - Ảnh minh họa: Internet

Em luôn tự tin vào những gì mình lựa chọn. Vì dù là bất cứ chọn lựa lớn hay nhỏ nào em cũng đều thật tâm cố gắng đến cùng, cũng như là lựa chọn làm vợ anh. Để đến hôm nay, em chỉ thấy ly hôn anh lại là một chuyện vui, như sự giải thoát cho chính mình. Em thấy lòng mình thênh thang, chấm dứt hết đau khổ và uất ức.

Bởi em luôn tin rằng đã là phụ nữ thì phải yêu thương và tôn trọng chính mình. Anh đã là người chồng bội bạc hết tình, thiếu tôn trọng với em, thì em phải quý trọng bản thân hơn. Bởi em còn phải sống cho em, cho con, cho tương lai của mẹ con em anh à!