Trong hôn nhân, sợ nhất là sự vô tâm, buông không nổi, giữ đau lòng

Tâm sự gia đình 06/03/2019 05:30

Đã đau một khi chịu vô tâm từ chồng, lại đau mười khi phải cố giữ mà nghĩ cho con cái, gia đình. Sống cạnh một người chồng vô tâm, là nỗi khổ tâm nhất đời đàn bà…

Điều khiến người ta đau buồn nhất trong tình yêu không phải là sự khác nhau lúc yêu và khi đã cưới, mà là lúc biết rằng mình không còn quan trọng trong mắt đối phương. Khi vô tâm, người ta cũng đã vô tình khiến bạn đời tổn thương bằng những điều từng điều nhỏ nhặt rồi thành lớn lao…

Em luôn biết vô tâm là bản chất của đàn ông. Như lúc chúng ta còn mới yêu, vô tâm là khi anh quên mất giờ hẹn với em, nhưng chắc chắn sẽ rối rít hối lỗi, sẽ cố gắng không bao giờ quên lần nữa. Vô tâm của anh khi ấy là vô thức, là bản tính đàn ông thường hay quên những điều nhỏ nhặt. Em không trách, vì đàn ông sinh ra là để làm chuyện lớn, quên một vài điều thật nhỏ thì có làm sao?

Trong hôn nhân, sợ nhất là sự vô tâm, buông không nổi, giữ đau lòng - Ảnh 1
Khi vô tâm, người ta cũng đã vô tình khiến bạn đời tổn thương bằng những điều từng điều nhỏ nhặt rồi thành lớn lao… - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng từ khi lấy anh, em mới biết hóa ra vô tâm ở đàn ông có thể làm em đau lòng hơn nhiều. Như khi em lỡ mặc một chiếc áo bung chỉ phía sau mà không biết, anh sẵn sàng lớn giọng trách em vô ý vô tứ trước bao người. Như khi em chờ cả đêm đợi anh về vào ngày kỷ niệm ngày cưới, anh về rồi, nhớ ra rồi cũng chỉ bảo sao em phiền phức đến thế? Như khi em thật sự mong anh có thể về nhà để chơi với con nhiều hơn, anh lại nói đó là việc của người làm mẹ như em. Em đã nghĩ, sự vô tâm như thế đâu còn là quên, là không để ý, mà là quá tàn nhẫn rồi!

Em đã từng nghĩ rất nhiều lần. Người ta nói lấy phải người chồng vô tâm là một sự lựa chọn sai lầm. Nhưng khi chọn anh, em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ hối hận. Em luôn tin rằng chúng ta sẽ bên nhau thật hạnh phúc, vừa vặn dành cho nhau. Vậy mà, rốt cuộc thì vì sao anh lại thay đổi nhiều đến thế? Trong khi em vẫn yêu anh như bao năm, vẫn một lòng chưa từng thay đổi. Thế thì điều gì khiến anh trở nên như thế? Vì có đủ đầy quá mà người ta không trân trọng, hay vì em không còn mới mẻ trong mắt anh?

Nhưng anh ơi, đã là tình cảm vợ chồng rồi thì có thể đong đếm mà tính ra nhiều hay ít mà vứt bỏ hay trân trọng không? Hay có thể xem tháng năm phu thê đã cũ rồi mà hời hợt vô tâm không?

Trong hôn nhân, sợ nhất là sự vô tâm, buông không nổi, giữ đau lòng - Ảnh 2
Em đã nghĩ, sự vô tâm như thế đâu còn là quên, là không để ý, mà là quá tàn nhẫn rồi! - Ảnh minh họa: Internet

Người ta có thể nói lấy phải một người đàn ông vô tâm thì cứ bỏ đi, giữ làm gì, cố làm chi. Nhưng chỉ khi là người trong cuộc, là người vợ người mẹ thì mới hiểu buông tay đâu phải là chuyện dễ dàng. Tình yêu của một người phụ nữ độc thân chỉ là nghĩ cho mình. Còn tình yêu của một người vợ, người mẹ là nghĩ cho con, cho gia đình người thân. Đã đau một khi chịu vô tâm từ chồng, lại đau mười khi phải cố giữ mà nghĩ cho người khác. Sống cạnh một người chồng vô tâm, là nỗi khổ tâm nhất đời đàn bà…

Trong hôn nhân, sợ nhất là sự vô tâm, buông không nổi, giữ đau lòng - Ảnh 3

Sống cạnh một người chồng vô tâm, là nỗi khổ tâm nhất đời đàn bà… - Ảnh minh họa: Internet

Em cũng đã từng nghĩ, hay là cứ làm lơ anh đi, cứ vô tâm hơn cả anh, thì anh có thể một lần quay lại chú ý em không? Nhưng mà, phụ nữ lấy chồng rồi đâu thể trở thành kẻ xem chồng là dưng lạ thế được hả anh? Em đã luôn cố gắng mỗi ngày, để kiên cường, để mạnh mẽ, để không buồn vì anh nữa. Chỉ là, em thật sự không thể dối lừa mình thêm. Mọi người vợ đều muốn được yêu thương, được chồng để tâm. Em cũng vậy, em cũng chỉ là một người phụ nữ. Tình yêu của em có lớn thế nào cũng không thể chịu hoài sự cô đơn và hờ hững từ anh. Vậy thì buông không được, giữ lại đau lòng, em phải làm sao đây?

Tâm sự của vợ có chồng vô tâm: Vô tâm rồi sẽ trở nên tàn nhẫn, ‘giết chết’ vợ con

Tâm sự của vợ có chồng vô tâm: Vô tâm rồi sẽ trở nên tàn nhẫn, ‘giết chết’ vợ con

Nếu vô tâm đã ăn vào máu thịt, đã khiến lòng đổi thay, đã biến anh thành một kẻ tàn nhẫn với vợ con, thì em và con cũng chẳng cần anh nữa đâu. Sự vô tâm ở anh như con dao có thể giết chết em và con. Không, em và con còn muốn sống một cuộc đời khác hạnh phúc hơn, chỉ cần không có anh.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông vô tâm

TIN MỚI NHẤT

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 57 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 1 giờ 10 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 1 giờ 39 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 2 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 26 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 6 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 7 giờ 26 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động