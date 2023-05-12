Tôi vô tình xem được tin nhắn của vợ và bác sĩ, tôi thạt sự rất đau lòng tự hỏi sao lại lấy người phụ nữ này làm vợ

Tâm sự gia đình 12/05/2023 17:29

Tôi thực sự đã rất sốc và không tin những gì mình nhìn thấy là sự thật cho đến khi bản thân tôi biết tôi không thể nào chịu uất ức thêm nữa, tôi muốn nhanh chóng kết thúc cuộc hôn nhân dù mới 6 tháng chung sống.

Tôi đến với cô ấy hoàn toàn vì tình yêu, không phải vì tiền bạc hay danh vọng. Từng có lúc tôi bị cô ấy ghét bỏ vì sự đeo bám dai dẳng của mình. 

Hơn 2 năm chinh phục, trải qua biết bao buồn tủi cuối cùng tôi cũng có được người con gái mình yêu. Tôi còn nhớ như in ngày bạn gái nhận lời cầu hôn của mình. Cảm giác sung sướng len lỏi trong từng mạch máu. 

Trước đó, nghe tin cô ấy chia tay mối tình gắn bó suốt nhiều năm vì anh ta phản bội, tôi vừa buồn vừa vui. Buồn khi thấy bộ dạng đau khổ của người con gái mình yêu nhưng tôi lại vui vì cảm thấy mình sẽ có cơ hội. 

Tôi vô tình xem được tin nhắn của vợ và bác sĩ, tôi thạt sự rất đau lòng tự hỏi sao lại lấy người phụ nữ này làm vợ - Ảnh 1
Tôi đã rất tin tưởng cuộc hôn nhân này - Ảnh minh họa: Internet

Những ngày cô ấy đau khổ, tôi luôn ở bên động viên, an ủi. Và rồi sự kiên trì đã giúp tôi có được kết quả. Cô ấy chính thức nhận lời yêu tôi. Cô ấy còn hứa cả đời này sẽ trân trọng tình cảm của tôi. Thậm chí, còn dằn vặt bản thân đã nhận ra tình yêu của tôi quá muộn.

Thấy sự chân thành của bạn gái, tôi rất xúc động và tự nhủ sẽ cố gắng hết mình. 

Những tưởng trải qua bao khó khăn, người ta sẽ nhận ra ai là người chân tình với mình để đối đãi hết lòng. Nhưng không, sau đám cưới 6 tháng, tôi nhận cú sốc trời giáng. 

Ngày đó, cưới nhau đã nửa năm nhưng vợ vẫn chưa mang bầu. Tôi lo lắng nói vợ đi khám xem sao. Vì lo cho vợ, lần nào tôi cũng tận tình chở vợ đến tận nơi rồi còn hỏi han bác sĩ về tình hình sức khỏe của vợ. Nhưng những thông tin tôi nhận được chỉ là “vợ bạn bình thường, chịu khó ăn uống tẩm bổ là sẽ ổn”. 

Tôi mua nhiều thuốc bổ cho vợ uống để mong cô ấy khỏe hơn, sớm có con. Thế nhưng, dòng tin nhắn ngày hôm đó của bác sĩ gửi cho vợ khiến tôi chát chúa trong lòng: “Em đã sảy thai 2 lần nên nếu có cơ hội mang thai, em phải trân trọng. Chị không hiểu sao em lại phải uống thuốc tránh thai hàng ngày khi đã có chồng? Chị không biết có chuyện gì nhưng là phụ nữ với nhau, chị khuyên em nên sống thật tâm. Nếu đã có gia đình và thực sự muốn có một mái ấm thì hãy suy nghĩ thật kĩ”. 

Tôi không dám tin những gì mình nhìn thấy. Tại sao vợ tôi lại phải uống thuốc tránh thai trong khi chúng tôi đang mong có con từng ngày? Về đến nhà, tôi lục ví của vợ và thực sự phát hiện vỉ thuốc tránh thai trong đó. Trái tim tôi đau nhói. Tôi quyết làm cho ra nhẽ chuyện này.

Vợ khóc lóc cầu xin tôi tha thứ và nói rằng, trong quá khứ cô ấy từng mắc sai lầm. Vì tin người đàn ông trước mà vợ đã bỏ đi đứa con của mình. Hiện tại, vợ chưa sẵn sàng mang bầu vì trong lòng vẫn còn cảm giác tội lỗi. Nhưng vì tôi giục nhiều nên vợ mới phải đi khám. Cô ấy chia sẻ mọi chuyện với bác sĩ, mong bác sĩ ghi vào sổ như bình thường và che giấu giúp sự việc. Chỉ là vợ không ngờ tôi lại phát hiện những dòng tin nhắn đó. 

Thấy vợ khóc lóc van xin, trong lòng tôi đau đớn vô cùng. Tôi không biết cô ấy có phải vì yêu mà đồng ý lấy tôi hay chỉ muốn có một chỗ bấu víu?

Tôi vô tình xem được tin nhắn của vợ và bác sĩ, tôi thạt sự rất đau lòng tự hỏi sao lại lấy người phụ nữ này làm vợ - Ảnh 2
Tôi không biết kết thúc mối quan hệ hay tiếp tục sống trong dày vò - Ảnh minh họa: Internet

Tôi đã chờ đợi, bao dung và đón nhận người phụ nữ đang tổn thương vì nghĩ mình có thể chữa lành cho cô ấy. Nhưng có vẻ như tôi đã quá ảo tưởng vào tình yêu, quá tự tin vào mình hay quá tin vào cô ấy? 

Đơn ly hôn tôi đã viết sẵn nhưng vẫn còn do dự nhiều điều... Mới 6 tháng thôi mà, chẳng lẽ tình yêu bao năm kiên trì của tôi lại kết thúc ngắn ngủi vậy sao? Bây giờ tôi thực sự không biết nên tiếp tục cuộc hôn nhân này hay dừng lại? 

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