Người vợ chấp nhận sống đau khổ trong vòng 2 năm dù biết chồng ngoại tình 104 lần chỉ vì một lý do

Tâm sự gia đình 12/05/2023 17:16

Dù rất đau khổ và biết chồng ngoại tình trong 24 năm nhưng người vợ vẫn cam chịu nhận phần sai về mình chỉ vì một lý do đằng sau đó khiến người khác không khỏi xót xa.

Câu chuyện hôn nhân của người phụ nữ ở Hàng Châu (Trung Quốc) mới đây dấy lên nhiều luồng tranh luận. Sau 2 năm kết hôn, cô bị chồng phản bội 104 lần. Biết rõ mọi chuyện, người vợ không tức giận lại còn nhận mọi cái sai về mình. Cô cho rằng, chính vì bản thân mình chưa đủ tốt nên chồng mới "ra ngoài" nhiều như vậy

Vì thế, người vợ luôn nỗ lực thay đổi bản thân để làm hài lòng chồng, hi vọng anh sẽ quay về bên vợ. Thế nhưng cái kết cô nhận lại không như ý. 

Người vợ chấp nhận sống đau khổ trong vòng 2 năm dù biết chồng ngoại tình 104 lần chỉ vì một lý do - Ảnh 1
Cô gái đau khổ khi và cam chịu khi biết chồng ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Theo truyền thông địa phương, người phụ nữ này mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Cô gặp được người chồng hiện tại ở Hàng Châu thông qua một người bạn. Sau 3 tháng quen biết, hai người quyết định tiến tới hôn nhân. Chồng cô là người có ngoại hình lại có công việc, thu nhập tốt.

Những tưởng sẽ được sống những ngày tháng hạnh phúc, vui vẻ bên người mình yêu. Nhưng không ngờ, sau kết hôn không lâu, người chồng liên tiếp ngoại tình. Anh có rất nhiều cô nhân tình trẻ, thậm chí qua lại với cả đồng nghiệp ở công ty. 

Trong vòng 2 năm, anh ta ngoại tình 104 lần. Biết sự thật, người vợ rất đau lòng. Dù vậy, cô vẫn kiên quyết không ly hôn và cho rằng vì mình chưa đủ tốt nên chồng mới phải lăng nhăng bên ngoài.  

Sự việc lên đỉnh điểm khi một trong số các cô nhân tình của chồng mang thai. Chính "kẻ thứ ba" đã gọi điện cho người vợ, yêu cầu cô ly hôn chồng để cô ta được danh chính ngôn thuận ở bên anh ta.

Sau đó, người vợ phải nhờ đến hòa giải viên để giải quyết mọi việc. Cô vừa khóc vừa nói: "Anh ấy nhiều lần hứa sẽ từ bỏ chuyện ngoại tình nhưng lại vẫn chứng nào tật ấy. Anh ấy gọi nhân tình của mình là vợ trong khi chỉ gọi tôi bằng tên. Cô ta còn hơn hẳn tôi về nhan sắc, công việc nên tôi thực sự rất tự ti".

Lời chia sẻ của cô khiến người hòa giải cũng phải sững sờ. Cuối cùng, đối mặt với người chồng bội bạc và không còn lưu luyến gì vợ, cô quyết định ly hôn. Người chồng dù không trả lời sẽ chọn nhân tình nhưng cũng đồng thuận ly hôn với vợ. 

Người vợ chấp nhận sống đau khổ trong vòng 2 năm dù biết chồng ngoại tình 104 lần chỉ vì một lý do - Ảnh 2
Chồng là người ngoại tình nhưng cô liên tục trách móc bản thân không đủ tốt - Ảnh minh họa: Internet

Nhìn người chồng chung chăn gối với mình, người vợ nghẹn ngào rơi lệ. Cuộc hôn nhân ngắn ngủi kết thúc và người phụ nữ là người đau khổ nhất. Bởi cô đã nỗ lực hết mình giữ gìn cuộc hôn nhân và người mình yêu thương. 

Ly hôn có lẽ là cái kết tốt hơn là chung sống với một người chồng sai nhưng không biết quay đầu. 

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Từ khóa:   chồng ngoại tình đau khổ hôn nhân người vợ tội nghiệp

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