Tôi bỏ công việc dang dở vào nhà nghỉ bắt gian vợ ngoại tình, vừa mở cửa xông vào tôi hoảng hốt chỉ muốn độn thổ vì xấu hổ

Tâm sự gia đình 12/05/2023 17:02

Tôi đang làm việc thì bỗng nhận được cuộc điện thoại từ mẹ bảo vợ đang ngoại tình trong nhà nghỉ, tôi bỏ cả công việc dang dở chạy đến nơi, xông cửa vào nhìn thấy vợ tột hốt hoảng và cuối đầu xin lỗi.

Chuyện tôi đi bắt quả tang vợ ngoại tình xảy ra vào mấy ngày trước. Thế nhưng, mỗi lần nhớ lại tôi chỉ cảm thấy xấu hổ. 

Vợ chồng tôi yêu nhau được 2 năm thì quyết định kết hôn. Chúng tôi cưới nhau cũng mới được gần 6 tháng.

Vợ chồng tôi cùng làm việc ở TP.HCM. Tôi chỉ còn mẹ ở dưới quê, bố thì mất sớm. Sau khi cưới, tôi quyết định bán nhà ở quê, đưa mẹ lên sống chung.

Tiền bán nhà ở quê chẳng nhiều nhặn, không đủ mua nhà ở thành phố. Tôi đem tiền đó gửi tiết kiệm, lấy tiền lãi trang trải thêm.

Do lương cũng chỉ ở mức trung bình nên chúng tôi thuê một phòng trọ có gác nho nhỏ. Vợ chồng tôi ngủ trên gác, còn mẹ thì sinh hoạt ở phía dưới.

Bình thường, vợ và mẹ tôi rất thuận hòa. Con dâu chủ động nhường nhịn mẹ chồng, ngược lại mẹ tôi giúp con dâu làm việc nhà.

Tuy nhiên, 2 tháng qua, vợ và mẹ tôi nảy sinh một số mâu thuẫn do trời nắng nóng. Thấy phòng trọ chật hẹp lại nóng bức, vợ tôi có đề xuất lấy tiền tiết kiệm mua máy điều hòa. Thế nhưng, mẹ tôi không đồng ý. Bà nói lắp điều hòa rất tốn điện, hoang phí. 

Tôi bỏ công việc dang dở vào nhà nghỉ bắt gian vợ ngoại tình, vừa mở cửa xông vào tôi hoảng hốt chỉ muốn độn thổ vì xấu hổ - Ảnh 1
Tôi và vợ thường xuyên gây nhau do trời quá nóng - Ảnh minh họa: Internet

Quả thật, giá tiền điện mà chủ nhà trọ đưa ra khá cao. Nếu chúng tôi dùng thêm điều hòa thì tiền điện phải đóng gấp 3 lần bình thường.

Mẹ tôi quen sống tiết kiệm, chịu đựng nên không đồng ý mua điều hòa cũng dễ hiểu.

Trong khi đó, buổi tối, vợ chồng tôi phải ngủ trên gác, cảm giác ngột ngạt, mệt mỏi không tài nào ngủ ngon.

Tối nào vợ cũng lôi tôi ra hàng quán, công viên… ngồi hóng mát đến tận 22h mới về phòng trọ. Thế nhưng, biện pháp này cũng chỉ được 2 tuần và tình hình mất ăn mất ngủ vẫn không cải thiện.

Những lúc nóng đến không ngủ được, vợ lại quay ra cằn nhằn, đay nghiến tôi. Thậm chí, cô ấy còn lấy lý do trời nóng, không muốn gần gũi chuyện vợ chồng. Tôi rất ức chế nhưng do kẹt giữa mẹ và vợ nên cũng chỉ biết chịu đựng.

Gần một tuần nay, vợ tôi có vẻ vui vẻ hơn, không nhắc đến chuyện mua điều hòa nữa. Tôi cũng thấy lạ và đoán chắc vợ lại đang ủ mưu chuyện gì chống đối mẹ chồng.

Hai ngày trước, tôi đang tăng ca ở công ty thì nhận được điện thoại của mẹ. Bà hớt hải bảo tôi về nhà ngay lập tức để bắt quả tang vợ ngoại tình.

Tôi không tin lắm nên vặn hỏi thì mẹ tôi nói: “Mẹ thấy tận mắt vợ con đi vào nhà nghỉ. Nó ăn mặc phong phanh, mát mẻ lắm. Như thế không hẹn hò với trai thì đi đâu”.

Đến lúc này, lý trí của tôi không còn đủ tỉnh táo nữa. Tôi hỏi mẹ địa chỉ nhà nghỉ mà vợ tôi thuê phòng, rồi ba chân bốn cẳng chạy về bắt quả tang.

Chạy đến nơi, tôi mới chột dạ, thắc mắc sao vợ lại ngoại tình ngay nhà nghỉ trước hẻm khu trọ. Cô ấy không sợ người quen nhìn thấy hay sao? 

Gạt bỏ suy nghĩ ấy, tôi bước vào miêu tả hình dáng của vợ và xin chủ nhà nghỉ số phòng mà cô ấy thuê. Chủ nhà nghỉ cũng không chút dè dặt, cho tôi số phòng và hướng dẫn cầu thang đi lên.

Tôi hậm hực đẩy cửa phòng thì thấy vợ tôi đang nằm bấm điện thoại, không có người đàn ông nào ở bên cạnh.

Tôi đang không hiểu chuyện gì thì vợ tôi cười khoái chí: “Anh về nhanh thế, em mới nhắn tin được 5 phút thôi mà”

Tôi vội lấy điện thoại ra xem. Một tin nhắn vợ tôi gửi 5 phút trước: “Em ra nhà nghỉ ở đầu hẻm, anh về tắm rửa rồi ra với em nha. Phòng trọ nóng quá, em ra nhà nghỉ ngủ một hôm cho mát. Mẹ có hỏi đi đâu thì anh bảo vợ chồng mình sang nhà bạn chơi”.

Tôi bỏ công việc dang dở vào nhà nghỉ bắt gian vợ ngoại tình, vừa mở cửa xông vào tôi hoảng hốt chỉ muốn độn thổ vì xấu hổ - Ảnh 2
Tôi đã không tin tưởng vợ mình - Ảnh minh họa: Internet

Tôi bối rối, ngại ngùng, chưa kịp giải thích tại sao mình về nhanh như thế thì vợ tôi như hiểu ra chuyện, mặt cau có: “Anh nghi ngờ em ngoại tình? Anh về đánh ghen à?”.

Tôi xấu hổ, thuật lại chuyện mẹ kêu về bắt quả tang vợ ngoại tình trong nhà nghỉ. Tôi rối rít xin lỗi cô ấy, tự trách bản thân không tin tưởng vợ.

Chỉ có vậy nhưng vợ giận, không thèm nói chuyện với tôi. Hai ngày qua, cô ấy ra nhà nghỉ ngủ qua đêm. Tôi xin ra ngủ cùng thì cô ấy chỉ nhắn “không” một cách lạnh lùng.

Tôi chẳng biết phải làm sao để vợ hết giận. Đồng nghiệp bảo tôi mua điều hòa về lắp là vợ tha thứ ngay. Thế nhưng, vợ tôi vui thì mẹ lại không vui, làm người ở giữa, quả thật rất mệt mỏi.

Bố mẹ đồng lòng lấy lại đất của tôi sau đó làm một việc khiến tôi vừa buồn vừa hận tại sao ông bà lại đối xử với tôi như thế!

Bố mẹ đồng lòng lấy lại đất của tôi sau đó làm một việc khiến tôi vừa buồn vừa hận tại sao ông bà lại đối xử với tôi như thế!

Từ nhỏ, mẹ tôi luôn dành tình thương, vật chất cho em gái, còn tôi thì thi thoảng mới có cảm giác được mẹ yêu thương.

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