Thực ra đàn ông không yêu ai cả, họ chỉ yêu bản thân mình

Tâm sự gia đình 30/10/2018 10:50

Khi yêu dĩ nhiên đàn ông phải tỏ ra mình lịch thiệp, tử tế, đáng tin cậy để người con gái kia chấp nhận và gật đầu làm vợ. Cưới nhau về rồi, bây giờ người phụ nữ ấy sẽ là người lo toan, quán xuyến, chăm lo gia đình cho anh. Đổi vài ba năm chiều chuộng để đổi lấy sự hi sinh cả đời của một người đàn bà, cũng đáng lắm chứ!

Những người đàn bà đang làm vợ trong mỗi căn nhà có nhớ chồng nói lời yêu mình gần nhất cách đây bao lâu? Có lẽ từ rất lâu rồi: Một năm, hai năm, có khi sau ngày cưới chồng chẳng mở miệng nói được lời nào ngọt ngào chứ huống hồ là yêu. Tình yêu phải chăng đã chết ngay thời khắc chúng ta đặt bút kí vào tờ giấy kết hôn? Và đàn ông sẽ nghĩ, thứ gì đã là của mình thì việc gì phải ra sức nuông chiều giống như trước kia.

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Phải chăng tình yêu của đàn ông sẽ chết đi ngay thời khắc kí vào tờ giấy đăng kí kết hôn? - Ảnh minh họa: Internet

Sao những chàng trai khi yêu ngày xưa khác xa với những ông chồng ngày hôm nay đến như vậy? Cũng là anh ta nhưng có thể ngọt ngào, trân trọng người phụ nữ của mình. Còn bây giờ, hở ra là càu nhàu, khó chịu. Ngày xưa, người yêu nói mệt một chút các anh đã sốt sắng lo. Còn bây giờ, vợ có khi nằm sốt mê man bên cạnh chồng vẫn có thể ngủ ngon lành.

Phải chăng, đàn ông sẽ thay đổi khi trở thành chồng? Thật ra đàn ông chẳng hề thay đổi, chỉ là tùy từng thời điểm anh ta sẽ ứng xử phù hợp với mục đích của mình. Khi yêu dĩ nhiên phải tỏ ra mình lịch thiệp, tử tế, đáng tin cậy để người con gái kia chấp nhận và gật đầu làm vợ anh. Cưới nhau về rồi, bây giờ người phụ nữ ấy sẽ là người lo toan, quán xuyến, chăm lo gia đình cho anh. Đổi vài ba năm chiều chuộng để đổi lấy sự hi sinh cả đời của một người đàn bà, cũng đáng lắm chứ!

Cũng có nhiều người đàn ông luôn miệng nói rằng thương yêu vợ con hết mực. Nhưng họ lại đối đãi với vợ mình bằng cả sự vô tâm. Vợ mệt mỏi, cô đơn không hề biết. Chỉ nghĩ mình là người đàn ông tuyệt vời khi hàng tháng chu cấp đầy đủ tiền bạc. Có người ngay buổi sáng còn ôm vợ vào lòng, thủ thỉ lời yêu nhưng chiều lại ôm một người đàn bà khác và lặp lại những lời như thế!

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Tình yêu của đàn ông ngoại tình không nằm ở tim mà nằm giữa... hai chân - Ảnh minh họa: Internet

Tình yêu của người đàn ông nằm ở đâu khi đi ngoại tình? Nhiều người đàn ông trơ trẽn còn nói: “Anh có nhân tình nhưng vẫn yêu em nhất. Chẳng qua đến với cô ta vì tình dục”. Nghe ra nực cười thật! Tình yêu của đàn ông ngoại tình chẳng phải ở tim mà nằm giữa… hai chân. Chẳng có gì thật bằng cảm xúc nhục dục. Đừng ngụy biện rằng ăn chơi nhưng không bỏ vợ. Đàn ông như thế, trong lòng chẳng thể tồn tại tình yêu với người vợ của mình.

Thật ra, đàn ông chẳng yêu ai cả. Họ yêu bản thân mình và sẽ sống vì mình. Yêu vài ba cô, chơi bời tuổi trẻ nhưng rồi cũng chọn lấy một người đoan chính làm vợ. Bởi người phụ nữ ấy biết lo lắng, biết chăm sóc gia đình. Và rồi, sống trong mỗi căn nhà, họ mặc nhiên cho mình “làm chủ”. Vợ phải có nghĩa vụ phục dịch, hầu hạ. Bao nhiêu kẻ vô tâm chưa bao giờ thấy được giọt mồ hôi rơi trên trán vợ khi cong lưng xào nấu, nhưng hễ món ăn không vừa miệng là lên tiếng chê bai.

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Đàn bà à, hãy biết yêu thương bản thân mình nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông chỉ yêu bản thân họ vậy tại sao đàn bà cứ rút ruột mình mà thương chồng, thương con khổ sở như vậy? Đàn bà à, bớt hi sinh, bớt chịu đựng đi. Bởi vì nếu đàn bà không thương mình thì chẳng còn ai thương mình nữa cả.

Trước khi bình phẩm ngực phụ nữ, đàn ông hãy nhìn lại cơ thể của mình!

Trước khi bình phẩm ngực phụ nữ, đàn ông hãy nhìn lại cơ thể của mình!

Đàn ông rất thích bình phẩm hình thể phụ nữ, xem đó là thú vui và cũng là thứ quyền độc tôn của mình. Phụ nữ có người ngực to, có người ngực lép, có người eo con kiến, cũng có người mũm mĩm. Đó là chuyện của phụ nữ, không phải chuyện của các anh!

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