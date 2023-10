Tâm sự mẹ đơn thân: Chồng bỏ mặc 2 đứa con gái để kiếm con trai bên ngoài

Vợ chồng tôi cưới nhau cũng được 12 năm. Tôi có hai con gái, đứa 10, đứa tròn 6 tuổi. Cuộc sống không mấy khá giả, nhiều khi cũng phải mượn ngược mượn xuôi đắp đổi qua ngày. Tôi cũng cố sức làm việc, còn nhận thêm việc may vá về nhà làm để có tiền nuôi con. Cuộc sống khó khăn, tôi không muốn sinh con nữa. Với tôi, trai gái gì cũng như nhau, miễn là nuôi con ăn học tử tế. Nhưng nhà chồng tôi vốn rất mê con trai. Họ ngọt nhạt bảo tôi cố mà đẻ đứa con trai để sau này có người mà thờ cúng. Tôi không chịu. Và mọi mâu thuẫn từ đó mà tăng lên dần dần.

Một mình nuôi 2 đứa con, lại phải ở trọ khiến tôi mỏi mệt và nhiều lúc muốn ngã quỵ. Đã thế, nhiều lúc nghe người này người kia kể lại rằng gia đình chồng tôi như vớ được vàng kể từ khi nhân tình sinh được con trai. Lòng tôi nghe như xát muối. Tôi thương 2 đứa con của mình vô hạn. Người ta được ba thương yêu, cưng nựng còn con tôi bị hắt hủi chỉ vì là con gái. Đôi lúc con hỏi ngây thơ rằng tại sao mình không sống với ba nữa khiến tôi trào nước mắt.

Với tôi, quan trọng nhất chính là kiếm tiền để cho 2 con ăn học

Tôi gạt những cảm xúc chua cay trong lòng để sống vì con. Với tôi, bây giờ việc quan trọng nhất chính là kiếm tiền để cho 2 con ăn học. Ai bạc bẽo, ai sống tệ với tôi chẳng còn quan trọng nữa. May sao, công việc tôi ổn định, cuộc sống tôi cũng không còn quá khó khăn. Trải qua bao nhiêu biến động, điều tôi cần chính là sự bình an thực sự trong lòng mình. Chỉ cần 2 con bình an, khỏe mạnh, chỉ cần tôi đủ sức khỏe để lo cho con là đủ rồi!