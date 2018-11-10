Tâm sự của người phụ nữ có chồng ngoại tình nhiều lần: Liệu tôi có nên ly hôn?

Tâm sự gia đình 10/11/2018 05:30

Tôi thường tự hỏi rằng có nên ly hôn khi chồng ngoại tình nhiều lần hay không, nhưng có lẽ, câu trả lời là gì, chính tôi cũng đã hiểu rõ…

Quá buồn đau vì phải sống dằn vặt với câu hỏi “có nên ly hôn khi chồng ngoại tình nhiều lần?” khiến 3 năm qua, tôi héo mòn nhanh so với nhiều chị em đồng trang lứa.

Tôi không phải là người có suy nghĩ thoáng trong chuyên hôn nhân. Khi những người bạn của tôi sống theo ý nghĩ: Không hợp nhau thì đường ai nấy đi, có người còn ly hôn đến hai ba lần chỉ trong vài năm, thì tôi lại chỉ nhất nhất biết đến duy nhất một người chồng, một cuộc hôn nhân, dù người chồng ấy, cuộc hôn nhân ấy mang lại cho tôi biết bao điều đau khổ.

Tôi đau khổ khi phát hiện chồng ngoại tình
Tôi đau khổ khi phát hiện chồng ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Chồng tôi là một người đàn ông hào hoa, phong độ, lại có tiền có quyền trong tay. Anh đi đến đâu cũng nhận được sự tung hô, ủng hộ của mọi người xung quanh. Tôi trước kia cũng bị thu hút bởi những điều kể trên, những điều mà hiện giờ, tôi cho là tầm thường.

Tôi và anh lấy nhau đã 5 năm, có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh. Tuy nhiên, kể từ khi đứa con vừa tròn 1 tuổi, người làm vợ như tôi không hề còn có cảm giác hạnh phúc với chồng. Lí do là anh đã ngoại tình. Mà không chỉ một lần lừa dối tôi, anh thường xuyên có những mối tình vụng trộm bên ngoài, mặc cho tôi ở nhà đau khổ, héo hon ra sao. Đã có những lúc, khi nhìn lại quãng đường hôn nhân mà mình trải qua, tôi đã phải đặt câu hỏi cho mình: Có nên ly hôn khi chồng ngoại tình nhiều lần như vậy hay không?

Lần đầu tiên, anh qua lại với cô thư kí xinh đẹp của mình. Hai người thường xuyên có những chuyến công tác xa nhà hàng tuần, thậm chí hàng tháng. Chi phí cho mỗi chuyến công tác của chồng tôi lên đến cả trăm triệu là chuyện bình thường.

Có nên ly hôn khi chồng ngoại tình nhiều lần
Có nên ly hôn khi chồng ngoại tình nhiều lần - Ảnh minh họa: Internet

Khi phát hiện ra chuyện giữa chồng và cô thư kí, tôi đã thẳng tay loại bỏ ả khỏi công ty. Có lẽ vì tôi làm gay gắt và cũng có lẽ vì chồng tôi đã chán cô thư kí xinh đẹp này nên ả nhanh chóng bị đá văng. Tôi an tâm tin vào những lời thề thốt của chồng.

Thế nhưng, anh lại lần thứ hai phản bội tôi. Lần này là với một cô đối tác thông minh, xinh đẹp khác. Những hóa đơn mua quà tặng cho ả toàn tiền triệu khiến tôi khi phát hiện ra xót xa không thôi.

Rồi lần thứ ba, thứ tư, thứ năm anh ngoại tình, hết cô gái xinh đẹp này đến cô gái xinh đẹp khác. Tôi gần như bị choáng ngợp trước chiến tích ngoại tình của anh. Con tim tôi sau mỗi lần bị thương vì sự phản bội của anh lại thêm từng tầng, từng tầng vảy máu. Nó kiên cường hơn, nhưng cũng xấu xí hơn.

Chồng ngoại tình tôi vẫn chưa thể ly hôn
Chồng ngoại tình tôi vẫn chưa thể ly hôn - Ảnh minh họa: Internet

Bạn bè tôi khuyên tôi bỏ quách chồng cho đỡ khổ, khỏi phải suốt ngày nhọc nhằn đi đánh ghen. Thế nhưng tôi không làm như vậy. Có thể người khác nhìn thấy tôi trong những cuộc đánh ghen tàn nhẫn, chanh chua và ác độc, thế nhưng thực chất, tôi lại là người đàn bà yếu đuối. Tôi phải gồng mình lên chiến đấu với những người phụ nữ khác vì tôi sợ mất chồng. Tôi sợ mất đi tình yêu của đời mình, sợ con tôi mất đi người bố chúng yêu quý.

Dù rằng nếu tiếp tục cuộc hôn nhân này, có thể tôi sẽ mãi không có được niềm hạnh phúc như tôi luôn ao ước, mong đợi nhưng chí ít, tôi và con còn có được một chỗ dựa. Có thể đến một thời điểm nào đó, tôi sẽ thay đổi quan điểm về hôn nhân của mình. Nhưng hiện tại, có lẽ tôi vẫn chưa có câu trả lời khác cho câu hỏi "có nên ly hôn khi chồng ngoại tình nhiều lần" vì tôi và con tôi vẫn cần anh.

Có nên bỏ khi chồng ngoại tình?

Có nên bỏ khi chồng ngoại tình?

Là mẹ của hai đứa con, là con dâu ngoan hiền được bố mẹ chồng thương mến, tôi có nên bỏ chồng khi chồng ngoại tình hay không?

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