Biết chồng ngoại tình, ngày kỉ niệm cưới vợ đặt 10 mâm cỗ rồi mặc váy cưới trắng tinh khiến chồng hoảng hốt về thì…

Tâm sự gia đình 08/11/2017 17:41

Phát hiện chồng ngoại tình bất cứ người phụ nữ nào cũng đau lòng, nhưng mỗi người lại có một cách xử lý khác nhau và người vợ này đã làm điều khó tin ấy.

Chuyện ngoại tình của các ông chồng thì bất cứ ai cũng biết và được nghe quá nhiều. Có lẽ chỉ là không ai mong và cũng không ai muốn nó vướng vào đúng gia đình mình. Đến chị cũng vậy, từng có một mối tình quá ngọt ngào bên chồng rồi kết hôn vậy mà chẳng được mấy chốc anh đã phản bội mình đi theo một cô gái xinh đẹp, nóng bỏng hơn.

Những lúc như thế người phụ nữ mới chợt giật mình nhìn lại. Suốt bao năm tháng ta qua đã hi sinh chưa đúng hay hi sinh đó dành cho sai người. Một người phụ nữ sẽ có những  cách kéo chồng về bên mình riêng. Cũng không ít người bỏ đi bởi vì không thể nào chấp nhận được việc mình bị lừa dối.

Còn chị, chị chọn cho mình một cái cách không giống ai để kéo chồng về. Hôm đó khi mà cả vợ chồng đang ngồi ăn cơm, chồng nhận một cuộc điện thoại lạ rồi hấp tấp chạy ra khỏi nhà. Vợ biết anh đến chỗ nhân tình. Cố gắng nuốt trọn bát cơm rồi chuẩn bị kế hoạch để kéo anh trở về.

Biết chồng ngoại tình, ngày kỉ niệm cưới vợ đặt 10 mâm cỗ rồi mặc váy cưới trắng tinh khiến chồng hoảng hốt về thì… - Ảnh 1
Vợ biết anh đến chỗ nhân tình - Ảnh: Internet

Sau đó 1 tháng liền chị chăm chỉ làm đẹp cho bản thân, chăm chỉ đi chăm sóc da, đi tập cho người đẹp dáng thon trở lại. Đến sát ngày kỉ niệm cưới vợ mời rất nhiều bạn bè, anh em họ hàng lên đến cả 10 mâm. Trước kia thì chỉ có 2 vợ chồng và các con cùng nhau kỉ niệm ngày đó, nhưng lần này chị cần nhiều hơn thế.

Mọi thứ xong xuôi hết cả, anh đang đi với nhân tình nghe tin chị đặt 10 mâm cỗ rồi mặc cả chiếc váy cưới trắng tinh khôi khiến anh lập tức hoảng hốt bỏ cô bồ chạy về với vợ. Trong lòng anh nôn nóng đến vô cùng, anh chỉ sợ rằng mình sẽ đánh mất vợ và các con.

Về đến nơi thấy mọi người vẫn chào đón mình không hay biết gì. Anh sợ toát mồ hôi hột khi thấy vợ đi ra. Sợ vợ công khai chuyện ngoại tình của mình thì bẽ mặt lắm, sợ cả việc vợ sẽ đi theo người đàn ông khác. Nào ngờ vợ lại nắm lấy tay anh nhẹ nhàng dắt lên bục rồi tuyên bố:

- Hôm nay nhân dịp con mời tất cả bố mẹ hai bên, anh em họ hàng, hàng xóm, bạn bè và đồng nghiệp đều có mặt tại đây thì con xin được tuyên bố một chuyện. – anh kéo tay chị thủ thỉ:

- Em làm gì vậy? – chị điềm tĩnh:

- Anh cứ đợi đi. – nói với anh xong chị cầm chiếc mic nói tiếp:

Biết chồng ngoại tình, ngày kỉ niệm cưới vợ đặt 10 mâm cỗ rồi mặc váy cưới trắng tinh khiến chồng hoảng hốt về thì… - Ảnh 2
Anh đang đi với nhân tình nghe tin chị đặt 10 mâm cỗ rồi mặc cả chiếc váy cưới trắng tinh khôi khiến anh lập tức hoảng hốt bỏ cô bồ chạy về với vợ - Ảnh: Internet

- Chồng con suốt 10 năm qua luôn cố gắng. Anh không chỉ là một người chồng tốt, một người cha yêu thương con cái mà anh còn là một người đàn ông vô cùng thành đạt. Hiện tại con mời mọi người đến dự 1 là kỉ niệm ngày cưới của vợ chồng con và thứ 2 là chúc mừng cho chồng con vừa lên vị trí giám đốc cơ sở ngoài miền Bắc ạ.

- Chúc mừng nhé, thằng Tú ngấm ngầm mà giỏi. Người ta nói phía sau một người đàn ông thành công luôn có một người phụ nữ biết hi sinh là thế. Vợ đẹp con ngoan lại thành đạt thế này còn gì nữa. – bác của anh nói.

Mọi người ngồi xung quanh cũng nhộn nhịp hơn hẳn những tiếng chúc mừng. Chị khoác vào tay anh rồi cả hai cùng nhau đi đến từng bàn mời họ dùng bữa. 10 mâm kỉ niệm ngày cưới của anh chị khiến cho anh vừa sợ vợ và cũng vừa nể cách xử lý của cô ấy.

Nghĩ lại lời bác nói anh mới thấy đúng quá. Suốt những năm qua vợ anh mới chính là người ở bên cạnh anh, cùng anh phấn đấu để có được cơ ngơi ngày hôm nay. Anh không thể phủ nhận tất cả những gì vợ làm như thế. Từ hôm nay bản thân anh tự hứa sẽ yêu thương vợ con hơn và không bao giờ làm tổn thương vợ mình thêm 1 lần nào nữa. Con người rồi ai cũng sẽ mắc phải những sai lầm, chỉ là biết cách để sửa sai, vẫn có cơ hội để sửa sai thì hãy cố gắng làm tất cả mọi điều khi còn có thể.

Rốt cuộc thì trò ngoại tình bội bạc có gì vui hả đàn ông…

Rốt cuộc thì trò ngoại tình bội bạc có gì vui hả đàn ông…

Chẳng có trò chơi nào khiến người ta đau đến thấu tim gan. Cũng không có dụ dỗ nào đủ sức với một kẻ trưởng thành có trách nhiệm. Là các anh hèn kém với lương tri, với bản lĩnh và trách nhiệm của mình với gia đình.

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